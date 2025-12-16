Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat Codul de etică şi deontologie profesională al personalului de cercetare

Codul se aplică categoriilor de personal definite de Legea nr. 183/2024 şi are rolul de a clarifica principiile şi regulile care guvernează activitatea de cercetare finanţată din fonduri publice.



"Adoptarea acestui Cod răspunde necesităţii de a oferi un set coerent de repere normative într-un sistem caracterizat de diversitate instituţională şi practici eterogene. Codul formulează principii generale precum libertatea cercetării, integritatea profesională, transparenţa, echitatea şi responsabilitatea, care fundamentează conduita în activitatea CDI. Documentul este aliniat principiilor stabilite prin #ALLEA - Codul European de Conduită pentru Integritatea Cercetării, asigurând compatibilitatea cadrului naţional cu standardele europene în materie de etică şi integritate ştiinţifică. Sunt delimitate explicit situaţiile care ţin de dinamica normală a cercetării de abaterile grave, precum plagiatul, fabricarea sau falsificarea datelor, conflictele de interese ori abuzul de autoritate", afirmă reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Cercetare - România pe Facebook.



Potrivit sursei citate, codul descrie mecanismele instituţionale de aplicare şi control, prin funcţionarea comisiilor de etică la nivelul organizaţiilor de cercetare şi prin atribuţiile Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării în monitorizare, analiză şi soluţionare a sesizărilor. Sunt prevăzute proceduri clare privind sesizarea, analizarea cazurilor, drepturile persoanelor implicate, garanţiile de imparţialitate şi confidenţialitate, precum şi un regim de sancţiuni proporţionale cu gravitatea faptelor constatate.



"Prin acest Cod, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ANC, pune la dispoziţia comunităţii CDI un instrument normativ destinat să susţină aplicarea unitară a regulilor de etică şi bună conduită, protejarea activităţii de cercetare realizate cu respectarea standardelor profesionale şi consolidarea responsabilităţii în utilizarea fondurilor publice alocate cercetării", afirmă sursa citată.

AGERPRES