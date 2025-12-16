Influența Lunii noi, din 19 decembrie 2025, asupra tuturor zodiilor

Jupiter guvernează această Lună Nouă și face trigon cu Saturn, adăugând multă încurajare și întărire. Dacă ne dorim motivația sau scânteia de a ne reconecta cu visele noastre, acesta este catalizatorul acum, când Marte își trăiește cea mai bună viață în Capricorn, aducând mai multă structură și învățându-ne cum să lucrăm cu răbdare și sârguință pentru a ne atinge obiectivele.

Berbec

Îți descoperi motivația săptămâna aceasta. Marte intră în Capricorn luni, arătându-ți ce iubești și ce te pasionează. Luna Nouă te ajută să te întorci pe drumul cel bun pe care dorești să fii.

Pregătește-te să preiei mai multe roluri de conducere în următoarele luni - dă tot ce ai pentru a ajunge în vârf.

Taur

Luna Nouă din această săptămână în Săgetător reflectă toată munca grea pe care ai depus-o în ultimii ani. Luna îți scoate la lumină și sistemul de sprijin săptămâna aceasta și s-ar putea să vezi cercul tău de prieteni într-o lumină nouă.

Sărbătorește-te pe tine și realizările tale. Trecutul te-a modelat, oferindu-ți puterea și curajul pe care le ai acum. Dar trecutul tău nu te definește. Ești aici pentru a face schimbările pe care ți le dorești pentru calea ta viitoare - continuă să visezi măreț.

Gemeni

Pe măsură ce ne apropiem de sezonul Capricornului, Luna Nouă din această săptămână îți arată valoarea conexiunilor pe care le ai. Vei avea nevoie de ele pentru a te ajuta să navighezi prin responsabilitățile pe care ți le aruncă Saturn în Pești.

Cu Marte în semnul Capricornului, aceasta este o săptămână în care să fii mai responsabil pentru acțiunile tale. Cere-ți scuze și concentrează-te pe reconciliere dacă tranzitul lui Marte în Săgetător a adus conflicte. Luna Nouă te încurajează să fii mai matur și mai prezent pentru oamenii care au nevoie de tine.

Rac

Luna Nouă din această săptămână pune accentul pe evoluția ta. Acesta este momentul să te prezinți și să-ți arăți dragoste și răbdare. Acordă-ți timp făcând lucruri care îți plac.

Ce ai învățat despre tine în ultimele trei luni? Ce talente ți-ai descoperit? Acestea sunt lucruri despre care să te întrebi săptămâna aceasta. Rutinele tale sunt importante în această perioadă deoarece te vor ajuta să rămâi cu picioarele pe pământ.

Leu

Luna Nouă în Săgetător scoate la iveală energia și obiectivele tale creative. Urmează un curs gratuit pentru a-ți îmbunătăți abilitățile sau scrie mai mult în jurnal. Aceasta este o săptămână pentru a explora și a învăța lucruri noi.

Pe de altă parte, această energie poate aduce oportunități de cercetare și descoperire a unor lucruri noi cu Mercur în Săgetător, facilitând explorarea și analizarea de noi concepte.

Fecioară

Luna Nouă din această săptămână în Săgetător îți ridică obiectivele și visele deoarece această energie te face mai orientat spre viitor. În timp ce s-ar putea să cauți victorii în acest sezon al Săgetătorului, Marte este în Capricorn, oferindu-ți impulsul și energia necesare pentru a începe procesul de planificare.

Luna Nouă te ajută să vezi toate succesele pe care le-ai avut în acest an și cum să-ți consolidezi fundația.

Balanță

Aceasta este săptămâna ta în care să te ridici și să-ți asumi roluri de conducere. Guvernatoarea ta, Venus, se află și ea în semnul Săgetătorului, ceea ce te liniștește pe măsură ce câștigi mai mulți prieteni prin bunătatea ta.

Ieși din carapacea ta săptămâna aceasta, ceea ce te pregătește pentru ceea ce are de oferit sezonul Capricornului, acum că Marte intră și el în semnul Capricornului, oferindu-ți o mulțime de responsabilități și rezistență în următoarele săptămâni.

Scorpion

Cu Luna Nouă în Săgetător în această săptămână, sistemul tău de valori este în prim-plan. Gândește-te la relațiile tale din trecut pentru a te lămuri cu privire la calitățile pe care ți le dorești la partenerul tău pe viitor.

Te eliberezi de ceea ce te-a ținut pe loc, deoarece energia optimistă a Lunii Noi te ajută să eliberezi resentimentele. Concentrează-te pe un nou început în relația ta pentru a iubi, și permite-i să intre în inima ta.

Săgetător

Acum, că Marte este în afara semnului tău, lucrurile devin mult mai clare. Luna Nouă în semnul tău face ca aceasta să fie o săptămână magnifică cu Venus și Mercur în același semn.

S-ar putea să ai dorința de a te conecta cu oameni sau de a călători. Idei noi înfloresc cu Mercur în semnul tău, iar călătoriile în locuri locale te ajută să descoperi povești noi. Acesta este un moment pentru explorare și învățare despre alții. Sau, poți opta să te concentrezi pe cercetare și lectură.

Capricorn

Deoarece Luna în Scorpion și Luna Nouă în Săgetător te concentrează pe obiectivele și visele tale la începutul săptămânii, aceasta stabilește tonul pentru puternicul tranzit al lui Marte în semnul tău. Marte te pregătește pentru noi experiențe și potențiale conexiuni, așa că este momentul să te concentrezi pe diplomație și să fii mai prezent pentru cei care au nevoie de tine.

Încearcă să nu lași furia să te domine în această săptămână. Energia Lunii Noi te ajută să te concentrezi mai mult pe emoțiile tale. Găsește modalități de a le elibera prin jurnalizare, meditație sau alt hobby calmant.

Vărsător

În timpul Lunii Noi în Săgetător din această săptămână, fă-ți un jurământ și promite-ți că nu vei pierde din vedere obiectivele și visele tale. Luna Nouă în această poziție aduce sprijin din partea oamenilor care continuă să-ți alimenteze ambiția.

Pregătește-te să întâlnești o mulțime de oameni cu aceleași gânduri pe parcursul acestei săptămâni și în următoarele șase luni.

Pești

Cu Luna Nouă din această săptămână este momentul să fii mai răbdător cu tine însuți și să te concentrezi pe îngrijirea de sine. Cu Luna în această parte a hărții tale astrologice este o perioadă iluminatoare care te împuternicește.

Luna în Săgetător te împinge, de asemenea, să te străduiești pentru excelență, iar cu Marte în Capricorn, știi că cerul este limita, potrivit yourtango.com.