Ce este bonusul de bun venit Million? Ghid complet 2026

La Million.ro, noul jucător poate beneficia de un pachet complet care include până la 15.000 RON bonus cash + 825 rotiri gratuite, plus opțiuni speciale rotiri gratuite fara depunere imediat după înregistrare și verificare.

Bonus de bun venit fara depunere – cum funcționează?

Unul dintre cele mai mari avantaje la Million Casino este faptul că poți începe să joci fără să depui niciun ban. Imediat după ce îți creezi contul, confirmi adresa de e-mail, verifici identitatea și numărul de telefon și te abonezi la comunicările promoționale, ai posibilitatea să alegi una dintre următoarele oferte bonus de bun venit fara depunere:

400 rotiri gratuite fara depunere la slotul Noble Hot Crown (valoare miză 0,10 RON per rotire)

la slotul (valoare miză 0,10 RON per rotire) 40 rotiri gratuite la Hot Fruits Extreme (miză 1 RON per rotire)

la (miză 1 RON per rotire) 75 rotiri gratuite la Shining Crown (miză 0,20 RON per rotire)

la (miză 0,20 RON per rotire) Sau un Joc Bonus Special în valoare de 60 RON la Hot Fruits (cumpărare bonus cu miză 0,60 RON)

Aceste rotiri gratuite fara depunere reprezintă un adevărat casino rotiri gratuite fara depunere care îți permite să testezi platforma, să te familiarizezi cu jocurile și să ai șansa să câștigi bani reali fără niciun risc financiar. Câștigul maxim din aceste rotiri gratuite este limitat la 500 RON, iar cerința de rulaj este de x45.

Pachetul complet Bonus de Bun Venit cu depunere (până la 15.000 RON + 825 FS)

După ce profiți de rotiri fara depunere, poți activa pachetul complet pe primele 5 depuneri. Iată structura principală:

Prima depunere (min. 50 RON): 75% sau 100% bonus + 125–225 rotiri gratuite

(min. 50 RON): 75% sau 100% bonus + 125–225 A doua depunere (min. 70 RON): 80% bonus + 75–100 rotiri gratuite

(min. 70 RON): 80% bonus + 75–100 A treia depunere (min. 70 RON): 75% bonus + 100–150 rotiri gratuite

(min. 70 RON): 75% bonus + 100–150 A patra depunere (min. 70 RON): 50% bonus + 100 rotiri gratuite

(min. 70 RON): 50% bonus + 100 A cincea depunere (min. 70 RON): 25% bonus + 125–250 rotiri gratuite

Totalul ajunge la 15.000 RON bonus cash + 825 rotiri gratuite. Toate rotiri gratuite se acordă automat după fiecare depunere eligibilă și pot fi folosite pe sloturi populare precum Noble Hot Crown, Mystic Alchemy, Olympus Peaks, Rumbling Bull etc.

Condiții importante de care trebuie să ții cont

Bonusul de bun venit este disponibil doar pentru jucătorii noi înregistrați după 05.03.2024.

Trebuie să selectezi oferta la prima accesare a contului după confirmarea e-mailului.

Toate bonusurile și rotiri gratuite expiră în 120 de ore (5 zile) dacă nu sunt activate.

expiră în 120 de ore (5 zile) dacă nu sunt activate. Cerințe de pariere: între x25 și x45, în funcție de tipul de bonus (doar pe sloturi).

Pariu maxim per rundă în timpul rulajului: 20–50 RON.

Câștigul maxim convertibil din bonusuri: de obicei de 3–10 ori valoarea bonusului primit.

De ce merită să alegi Million pentru rotiri gratuite?

Ai rotiri gratuite atât fara depunere , cât și cu depunere mică.

atât , cât și cu depunere mică. Poți alege exact oferta care ți se potrivește (de la 40 până la 400+ rotiri gratuite ).

). Platforma este licențiată ONJN, plățile sunt rapide (card, eWallet, crypto), iar suportul este 24/7 în română.

Sloturile pe care se acordă casino rotiri gratuite fara depunere sunt dintre cele mai populare și cu RTP ridicat.

Cum activezi bonusul de bun venit Million pas cu pas?

Intră pe million.ro și apasă „Înregistrare”. Completează datele și confirmă e-mailul. Verifică identitatea (KYC) și numărul de telefon. Alege una dintre ofertele rotiri gratuite fara depunere. Activează bonusul în secțiunea promoții. Pentru pachetul complet, efectuează prima depunere (min. 50 RON) și bucură-te de bonus + rotiri gratuite suplimentare.

Concluzie Bonusul de bun venit Million nu este doar un simplu bonus – este un pachet complet care îți oferă atât bonus de bun venit fara depunere, cât și rotiri gratuite masive pe 5 depuneri. Fie că vrei să începi cu 400 rotiri gratuite fara depunere fără să riști un leu, fie că vrei să maximizezi până la 15.000 RON + 825 FS, Million Casino are o ofertă adaptată pentru fiecare jucător nou.

Înregistrează-te acum pe million.ro, alege-ți rotiri gratuite preferate și începe aventura cu un avantaj real! Noroc și rotiri câștigătoare!