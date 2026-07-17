Ce limite ascunse are un AC portabil și când devine insuficient pentru confortul zilnic?

Luăm ca exemplu un apartament de 70 mp, o suprafață destul de frecventă în locuințele moderne. La o primă evaluare, mulți ar opta pentru un aer condiționat de 12.000 BTU, considerând că acoperă confortabil suprafața. Și uneori chiar este suficient. Dar de multe ori nu este, iar diferența o fac detaliile pe care eticheta unui aparat nu le poate anticipa.

Ce influențează cu adevărat necesarul de răcire?

Suprafața în sine nu spune totul. Un apartament de 70 mp la ultimul etaj, cu ferestre mari orientate spre sud și tavan de 2,80 m, se comportă termic complet diferit față de același apartament la parter, cu fațadă nordică și izolație modernă.

Printre factorii care influențează efectiv capacitatea necesară se numără:

Expunerea solară - camerele cu ferestre mari spre vest sau sud acumulează căldură semnificativ mai mult decât cele spre nord;

- camerele cu ferestre mari spre vest sau sud acumulează căldură semnificativ mai mult decât cele spre nord; Izolația termică - un bloc vechi, nereabilitat, pierde și câștigă căldură mult mai rapid decât o construcție nouă;

- un bloc vechi, nereabilitat, pierde și câștigă căldură mult mai rapid decât o construcție nouă; Înălțimea tavanului - un volum mai mare de aer necesită mai multă energie pentru a fi răcit;

- un volum mai mare de aer necesită mai multă energie pentru a fi răcit; Numărul de persoane și echipamente - fiecare persoană și fiecare aparat electronic contribuie la sarcina termică a încăperii.

Ignorarea acestor factori duce la o alegere greșită, indiferent dacă eroarea este în sus sau în jos.

Când 12.000 BTU devine insuficient

Un aparat de 12.000 BTU acoperă teoretic între 25 și 35 mp, în condiții standard. Aplicat unui apartament de 70 mp, el poate funcționa continuu fără să atingă temperatura setată, mai ales în zilele caniculare.

Semnele că aparatul lucrează la limită sunt recognoscibile: funcționează fără oprire, temperatura din cameră rămâne cu 2-3 grade peste valoarea setată, iar consumul de energie crește vizibil fără un rezultat proporțional.

Într-un apartament cu mai multe camere, problema devine și mai clară: un singur aparat nu poate distribui aerul rece uniform în tot spațiul. Camerele adiacente rămân calde, iar confortul general scade.

Când mai mult înseamnă mai puțin: riscul supradimensionării

Un aparat prea puternic pentru spațiu nu este neapărat o soluție mai bună. Un sistem supradimensionat pornește și se oprește frecvent, fără să finalizeze un ciclu complet de răcire. Consecința directă este că aerul rămâne umed, deoarece dezumidificarea necesită timp de funcționare continuu.

Pe termen lung, pornirile și opririle repetate accelerează uzura compresorului și cresc costurile de întreținere. Confortul perceput este mai scăzut decât ar sugera specificațiile tehnice.

Două unități sau un sistem multisplit: când este soluția mai bună

Pentru un apartament de 70 mp cu utilizare zilnică în mai multe camere, soluția recomandată de specialiști este fie două aparate separate dimensionate corect, fie un sistem multisplit.

Un sistem multisplit permite controlul independent al temperaturii în camere diferite, funcționează mai silențios și asigură o distribuție uniformă a aerului rece. Este soluția care elimină compromisurile: nici supradimensionare, nici acoperire insuficientă.

Alegerea între variante depinde de configurația concretă a locuinței, de buget și de modul în care este utilizat spațiul zilnic. Tocmai de aceea, consultarea unui specialist înainte de achiziție face diferența dintre o instalație funcțională și una care generează nemulțumiri pe termen lung.

Cum alegi sistemul potrivit pentru locuința ta

Dacă nu ești sigur ce capacitate se potrivește apartamentului tău, un punct de pornire practic este să folosești un configurator dedicat, care ține cont de suprafață, expunere, izolație și utilizare. Un astfel de instrument te poate ajuta să identifici soluția potrivită fără a fi nevoie de cunoștințe tehnice avansate.

Gama completă de sisteme disponibile pe piață acoperă atât soluții pentru camere individuale, cât și sisteme multisplit pentru locuințe mai mari, cu opțiuni adaptate diferitelor tipuri de construcții și necesare termice.