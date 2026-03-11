x close
Alertă de securitate la Casa Albă: O mașină s-a izbit de porțile complexului prezidențial.

de Redacția Jurnalul    |    11 Mar 2026   •   15:02
Sursa foto: Hepta/Incident la Casa Albă. Zona este complet izolată

O mașină s-a izbit miercuri de o poartă a Casei Albe. În urma incidentului a fost ridicat nivelul de alertă. Autoritățile au blocat străzile din jurul clădirii în care stă președintele SUA.

Străzile din jurul Casei Albe au fost blocate după ce o mașină s-a izbit de o poartă de securitate miercuri dimineață, anunță extra.ie.

Șoferul a fost reținut la fața locului și este interogat de Serviciul Secret al SUA.

Potrivit sursei menționate, vehiculul a lovit porțile la intersecția dintre Connecticut Avenue și H Street, în perimetrul nordic al Casei Albe.

Nu sunt răniți, dar autoritățile au decis să închidă străzile din zonă, provocând ambuteiaje chiar înainte de ora locală 7:00.

Incidentul s-a produs într-un moment de alertă privitoare la securitatea în SUA, ca urmare a războiului împotriva Iranului.

Sâmbătă, doi presupuși teroriști au aruncat dispozitive explozive improvizate în timpul unui protest în fața reședinței primarului din New York.

(sursa: Mediafax)

 

