Cum Funcționează o Sonoelastografie Mamară?

În acest articol, vom discuta despre importanța acestei investigații, cum se desfășoară și când este recomandată. Este important de menționat încă de la început că fiecare pacient este diferit; de aceea această investigație poate fi sau nu necesară în situația ta. Însă, diagnosticarea precoce poate face diferența, de aceea o vizită la medic este mereu o idee bună.

Ce Este o Sonoelastografie Mamară?

O sonoelastografie mamară este o investigație imagistică care este o extensie a ecografiei clasice. Ecografia standard oferă informații despre forma și dimensiunea structurilor, pe când sonoelastografia evaluează elasticitatea țesuturilor mamare. Această metodă se bazează pe principiul că țesuturile maligne prezintă rigiditate mai mare decât cele benigne. Astfel, această procedură poate ajuta la a face diferența dintre benign și malign, oferindu-i medicului informații suplimentare, și reducând numărul de biopsii mamare nejustificate. Există două tipuri principale ale acestei investigații:

Sonoelastografia de deformare

Sonoelastografia cu unde de forfecare

De obicei, este recomandată atunci când în urma ecografiei standard încă există suspiciuni. Principalul avantaj al investigației este că nu este invazivă și, deci, poate fi repetată de câte ori este nevoie. Este important de reținut că aceasta nu oferă un diagnostic final, însă ajută la o orientare cât mai corectă și eficientă în ceea ce privește următoarele investigații. Are un raport foarte bun de cost-eficiență, motiv pentru care foarte mulți pacienți efectuează această investigație. Nu uita că aceasta nu înlocuiește ecografia clasică sau mamografia, și se face atunci când medicul o recomandă. Dacă există suspiciuni, medicul tău din Craiova va recomanda sonoelastografia la următoarea ta vizită de rutină.

Cum Funcționează mai Exact?

După cum am menționat anterior, principiul după care merge această investigație este de a evalua elasticitatea țesuturilor deoarece țesuturile maligne se comportă diferit de cele benigne atunci când sunt puse sub presiune ușoară. Țesuturile moi se vor deforma mai ușor, iar cele mai dure vor opune rezistență. Astfel se detectează potențialele țesuturi maligne, deoarece acestea sunt de obicei rigide. Când se identifică un astfel de țesut, doctorul va recomanda investigații suplimentare, cum ar fi o biopsie, pentru a afla natura acestuia. Acum, haideți să vedem ce se întâmplă mai exact în timpul investigației.

O sonoelastografie mamară în Craiova se efectuează imediat după ecografie standard și se folosește transductorul specializat pentru a aplica o presiune ușoară. Pacienta va fi întinsă pe spate, cu brațul ridicat pe partea sânului care urmează să fie examinat. Medicul va aplica un gel transparent care asigură contactul cu pielea; transductorul este mai apoi plimbat pe toată suprafața sânului, aplicând presiune controlată. Atunci când tehnica folosită este cea de forfecare, echipamentul va genera impulsuri acustice cu ajutorul cărora se calculează rigiditatea țesutului. Toată această procedură poate dura între 20 și 30 de minute, dar poate varia.

Când Este Recomandată Investigația?

O sonoelastografie mamară în Craiova va fi recomandată de către medicul tău în câteva cazuri. Prima situație, și cea mai comună, este cea în care medicul sesizează un nodul suspect în timpul ecografiei standard. Deoarece scopul investigației este de a diferenția între leziuni benigne și maligne, aceasta este recomandată de fiecare dată când există o modificare care necesită clarificări. Pacienta nu este nevoită să recurgă la o biopsie, deoarece această investigație complementară oferă informații esențiale despre natura formațiunii. Indiferent de mărimea formațiunii, investigația oferă rezultate specifice și concrete. Deci, dacă la următoarea vizită, medicul recomandă această procedură, știi că ești pe mâini bune!

O altă situație în care este recomandată investigația este pentru a monitoriza noduli deja cunoscuți. Este necesar ca aceștia să fie monitorizați, pentru a identifica din timp orice schimbări la nivelul acestora. La pacientele cu risc crescut, investigația poate deveni parte din rutină. Recomandarea poate fi făcută și pentru a oferi informații complete, adesea alături de o ecografie convențională și o mamografie. Dacă medicul tău o recomandă, înseamnă că este necesară, deoarece acesta ia în considerare istoricul medical și rezultatele tale anterioare, astfel că are o imagine mai clară despre ce investigații sunt necesare.

Avantajele și Limitările Investigației

Cel mai mare avantaj este că investigația nu este invazivă sau dureroasă. Asta face ca aceasta să fie tolerată cu ușurință de mai toate pacientele. De asemenea, poate fi integrată cu ușurință în continuarea ecografiei clasice și se desfășoară foarte rapid. Toate aceste beneficii o fac să fie accesibilă din mai multe puncte de vedere și asta este mereu un punct forte. Toate aceste avantaje sunt amplificate de faptul că oferă informații suplimentare despre rigiditatea țesuturilor. Asta face ca diagnosticarea să fie mai rapidă și mai corectă.

Investigația are totuși și niște limitări. Cele mai des întâlnite limitări sunt legate de calitatea echipamentului și de experiența medicului. Însă acestea sunt limitări care există indiferent de investigație. Mai mult decât atât, aceasta nu poate înlocui biopsia sau alte investigații care pot fi folosite pentru a elimina suspiciunile cu privire la un nodul. De asemenea, dacă leziunea este foarte mică sau într-o zonă cu structură complexă, interpretarea poate fi dificilă. Din cauza acestor limitări, aceasta este folosită ca metodă pentru a aduna mai multe informații și nu neapărat pentru a pune un diagnostic. Cunoașterea limitărilor ajută la evitarea interpretărilor greșite.

Sonoelastografia mamară poate fi o investigație despre care nu auzim atât de des, însă este una esențială atunci când este evaluat țesutul mamar. Este nedureroasă și rapidă, și medicul tău o poate recomanda atunci când identifică noduli sau schimbări la nivelul țesutului în timpul ecografiei standard. Aceasta este esențială dacă pacienta are risc crescut de cancer mamar, dar poate fi recomandată și în alte situații. Investigația analizează elasticitatea țesutului, astfel orientând către un diagnostic corect. Este important de reținut că nu înlocuiește metodele de diagnosticare, precum mamografia sau biopsia. Această unealtă a tehnologiei moderne poate susține sănătatea femeilor din Craiova!