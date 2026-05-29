Sorana Cîrstea face spectacol la Roland Garros! Victorie devastatoare și calificare superbă în optimile de finală după 14 ani

Sorana Cîrstea domină total la Paris și intră în optimile Roland Garros fără set pierdut

Sorana Cîrstea continuă parcursul impresionant de la Roland Garros și confirmă forma excelentă pe zgura pariziană. Jucătoarea din România, aflată pe locul 18 WTA, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de Mare Șlem după o demonstrație de forță în fața argentiniencei Solana Sierra, scor 6-0, 6-0.

Meciul disputat pe Terenul 14 a fost controlat complet de româncă, care a avut nevoie de doar 56 de minute pentru a obține una dintre cele mai categorice victorii ale carierei sale la un Grand Slam. În urma acestui succes, Sorana Cîrstea a ajuns la 23 de game-uri consecutive câștigate la actuala ediție de Roland Garros.

Mai mult decât atât, sportiva din România revine în a doua săptămână a competiției de la Paris după o pauză de 14 ani, confirmând una dintre cele mai solide evoluții ale sale într-un turneu major.

Sorana Cîrstea, de neoprit pe zgura pariziană

Românca traversează una dintre cele mai bune perioade ale sezonului și pare într-o adevărată misiune la Roland Garros 2026. Până în optimi, Sorana Cîrstea nu a cedat niciun set și a pierdut doar șapte game-uri în trei meciuri.

În turul precedent, ea le-a eliminat pe Ksenia Efremova, scor 6-3, 6-1, și pe Eva Lys, scor 6-3, 6-0, iar acum a oferit un adevărat recital împotriva Solanei Sierra.

Primul set al confruntării de vineri a durat doar 25 de minute. Sorana a fost impecabilă pe propriul serviciu, câștigând toate cele nouă puncte jucate cu primul serviciu. În același timp, a reușit șase lovituri direct câștigătoare și a comis doar trei greșeli neforțate.

De partea cealaltă, argentinianca nu a găsit soluții pentru jocul agresiv și precis al româncei, acumulând nu mai puțin de 16 greșeli neforțate.

Adversară surpriză pentru Sorana Cîrstea în optimile de finală

Veștile bune pentru Sorana nu s-au oprit aici. Favorita numărul doi a turneului, Elena Rybakina, a fost eliminată surprinzător încă din turul secund, iar traseul româncei s-a deschis considerabil.

În optimile de finală, Sorana Cîrstea o va întâlni pe chinezoaica Xiyu Wang, locul 148 WTA, care a produs surpriza zilei după victoria în fața Yuliiei Starodubtseva, scor 6-3, 7-5.

Pentru Sorana, aceasta este deja a 28-a victorie din actualul sezon, bilanțul ei ajungând la 28 de succese în 36 de meciuri disputate. În plus, românca rămâne neînvinsă în 2026 împotriva jucătoarelor din afara Top 50 WTA, bifând al 17-lea succes de acest fel.