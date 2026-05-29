Culorile care te pot îmbătrâni după 40 de ani: Ce ar trebui să eviți în garderoba ta?

Anumite nuanțe pot accentua semnele oboselii sau ale îmbătrânirii pielii, în timp ce altele au efect de revitalizare și pot conferi un aspect mai proaspăt.

Experții atrag atenția că nu este vorba despre reguli stricte, ci despre modul în care culorile interacționează cu schimbările naturale ale tenului. Odată cu înaintarea în vârstă, pielea își modifică subtil tonul și luminozitatea, ceea ce face ca unele nuanțe purtate în trecut să nu mai avantajeze la fel de mult.

Nuanțe pe care să NU le porți după 40 de ani

Negru intens

Printre culorile mai puțin favorabile sunt negrul intens, care poate evidenția cearcănele și trăsăturile obosite.

Pasteluri decolorate.

De asemenea, pastelurile decolorate pot crea un efect de ten șters

Tonuri reci

Tourile reci de bej și gri sunt uneori asociate cu lipsa de vitalitate a pielii.

Culori neon

Culorile neon sau tonurile foarte acide, precum galbenul lămâie sau verdele intens, pot accentua imperfecțiunile și contrastul cu pielea matură.

Culori care te avantajează

Stiliștii recomandă astfel alternative care pot revitaliza aspectul general.

Nuanțe prețioase

Nuanțele prețioase, precum smaraldul, safirul sau ametistul sunt potrivite pentru a adăuga profunzime și eleganță.

La fel, albul cald și nuanțele de fildeș sunt preferate în locul albului optic, deoarece oferă luminozitate fără contrast agresiv.

Albastrul marin este adesea menționat ca o alternativă echilibrată la negru, fiind o culoare elegantă, dar mai blândă cu trăsăturile feței.

Nuanțele de roz și coral pot adăuga prospețime, în timp ce tonurile pământii, precum teracota sau cărămiziul oferă căldură și naturalețe.

De asemenea, verdele în nuanțe de măsliniu, muștar sau verde de pădure este considerat o alegere potrivită pentru pielea matură, datorită efectului său calmant și sofisticat.

În concluzie, specialiștii subliniază că fiecare persoană are propria armonie cromatică, iar adaptarea paletei de culori poate contribui la o imagine mai luminoasă și mai încrezătoare, fără schimbări radicale de stil, potrivit citymagazine.si.