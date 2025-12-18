Cum poți deschide un cont bancar pentru minori în România

Dacă vrei să deschizi un cont bancar pentru copilul tău, în articolul de față ai toate informațiile.

Cum se poate deschide un cont bancar pentru minori

În România, deschiderea unui cont bancar pentru un minor este un proces relativ simplu. Să luăm ca punct de plecare oferta băncii, dedicată copiilor între 14 și 17 ani. Ce ai de făcut? Părintele sau tutorele completează pe site-ul băncii câteva date elementare: nume, prenume, CNP, telefon, e-mail. Este sunat apoi de un reprezentant al băncii. De actele copilului - certificat de naștere - va fi nevoie când se semnează actele în agenție. În ofertă mai citim că există și un bonus de 300 de lei pentru adolescent și poate beneficia și de aplicația Smart Mobile, care-l ține conectat la banii lui 24/7.

Beneficiile psihologice pentru minor

Pe lângă că se folosesc de un serviciu, utilizarea de un copil sau adolescent a unui cont bancar are efecte pozitive și din punct de vedere psihologic. În primul rând, îi oferă minorului sentimentul de încredere și responsabilitate. A avea propriul card sau propriile economii îl ajută să înțeleagă valoarea banilor și efortul necesar pentru a-i strânge. Pe plan psihologic, folosirea unui cont îi stimulează independența și capacitatea de decizie. Copiii învață să aleagă între dorințe și nevoi, să-și planifice cheltuielile și să învețe să economisească. Aceste deprinderi cresc stima de sine și îi pregătesc pentru viața de adult.

Totodată, ei învață încă de la vârste fragede ce este o aplicație mobilă, un card și ce înseamnă să economisească în online. Într-o lume care se digitalizează tot mai rapid, e bine ca ei să aibă cât mai repede această deprindere.

Ce utilitate practică are pentru viitorul copilului

Pe lângă formarea financiară, un cont bancar pentru minori oferă avantaje concrete. Părinții pot superviza în permanență fondurile copilului, iar adolescenții pot plăti online, pot primi burse sau bani de la rude, iar economiile lor pot genera dobândă. Pe termen lung, copiii care au gestionat un cont sunt mai pregătiți să-și administreze finanțele ca adulți, evitând comportamente riscante și înțelegând importanța banilor în viața de zi cu zi.