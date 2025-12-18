George Clooney face dezvăluiri despre căsnicia sa: Interdicția impusă de Amal

Sex simbol, cunoscut pentru carisma și rolurile sale de bărbat galant, George Clooney a anunțat că nu își va mai săruta colegele de platou, decizie luată după o decizie luată în urma unei discuții cu soția sa.​

Ce i-a cerut Amal lui Gerge Clooney

„Am încercat să urmez calea lui Paul Newman – «Bine, nu mai sărut fete»”, a spus acesta într-un interviu pentru Daily Mail, citat de spynews.ro.

El a xplicat că decizia vine din dorința de a-și proteja relația cu Amal și de a menține principiile de încredere și respect reciproc.

Starul din Ocean’s Eleven a subliniat importanța comunicării între parteneri și a explicat că distanțarea față de colegele de platou este un gest de respect față de Amal și de familia lor.​

George Clooney și Amal Alamuddin s-au căsătorit în 2014, în cadrul unei ceremonii elegante care s-a desfășurat la Aman Canal Grand Hotel din Veneția.

Amal a ales o rochie Oscar de la Renta, confecționată din 14 metri de dantelă Chantilly și brodată manual cu perle și cristale. Ceremonia a fost oficiată de fostul primar al Romei, Walter Veltroni.​

George Clooney are 64 de ani și a devenit celebru în sitcomul E/R din 1984.

Amal Alamuddin are 47 de ani, este britanică de origine arabă, și avocată speciallizată în drepturile omului.

Această decizie reflectă nu doar profesionalismul actorului, ci și angajamentul său față de familia sa, transformat într-un exemplu pentru colegii din industria cinematografică.

