De ce factorul de protecție solară (SPF) contează? Tot ce trebuie să știi

În același timp, trebuie să fim precauți, pentru că expunerea la soare poate avea efecte negative, atâta timp cât nu ne protejăm în mod corespunzător. Consecințele pot varia de la simple arsuri și pete pigmentare până la afecțiuni grave, cum ar fi cancerul de piele.

Există însă o soluție care ne ajută să ne bucurăm de soare, fără a experimenta efectele negative: protecția solară, care ar trebui să facă parte din rutina noastră de îngrijire zilnică. Pentru a fi eficiente, cremele de protecție solară trebuie să întrunească anumite condiții și să fie aplicate corect. Află în continuare ce este factorul de protecție solară, de ce este important și cum alegi o soluție care să-ți protejeze pielea chiar și în zilele cele mai însorite.

Ce este factorul de protecție solară (SPF)

Cu siguranță ai folosit cel puțin o dată produse de îngrijire a tenului sau a corpului pe care este specificat termenul SPF - dar ce înseamnă acesta? SPF sau Sun Protection Factor - Factor de Protecție Solară, reprezintă un indicator numeric care arată capacitatea unui produs de a proteja pielea împotriva radiațiilor UV. Cu cât acest număr este mai mare, cu atât protecția este mai eficientă.

Radiațiile ultraviolete sunt principala cauză a arsurilor solare și sunt responsabile pentru numeroase afecțiuni ale pielii, de la fotoîmbătrânire până la dezvoltarea cancerului de piele. Numărul din dreptul SPF-ului indică nivelul de protecție pe care acesta îl oferă împotriva razelor ultraviolete, comparativ cu pielea neprotejată1 2 3. De exemplu:

SPF 15 oferă protecție de aproximativ 93%,

SPF 30 blochează aproximativ 97% din radiațiile UVB,

SPF 50 blochează circa 98% din radiațiile UVB

SPF 50 oferă protecție maximă, de peste 98%.

Deși diferențele par minore la prima vedere, acele procente în plus sunt esențiale, mai ales pentru persoanele cu pielea sensibilă, copii sau cei care se expun timp îndelungat la soare. O protecție solară SPF 50+ te poate ajuta să te bucuri de soare, fără a-ți face griji.

Ce trebuie să știi despre razele UVA și UVB?

Dacă asociezi SPF-ul doar cu prevenirea arsurilor și folosești o cremă de protecție solară doar ocazional, în vacanțele la mare, e bine să știi că pericolul este mult mai complex. Soarele emite două tipuri principale de radiații ultraviolete:

UVA - razele ultraviolete de tip A sunt responsabile într-o oarecare măsură pentru aspectul bronzat al pielii. Energia lor fiind redusă, nu simțim când acestea penetrează pielea. Chiar dacă deseori ne dorim să fim bronzați, adevărul e că bronzul reprezintă o reacție de apărare a pielii la acțiunea razelor ultravioletele. Expunerea prelungită la razele UVA poate avea consecințe deosebit de grave: îmbătrânirea prematură a pielii, apariția petelor pigmentare și a ridurilor, pierderea elasticității și chiar dezvoltarea cancerului de piele.

UVB - deși radiațiile ultraviolete de tip B au o lungime de undă mai mică, energia lor este mai mare decat a celor de tip A. Raza lor de acțiune fiind mai redusă, nu pot pătrunde în profunzimea pielii, însă pot acționa intens asupra epidermei, fiind responsabile de apariția roșeții si a arsurilor solare. Expunerea prelungită, fără măsuri de protecție, poate duce la apariția cancerului de piele, inclusiv a melanomului malign. Mai mult, expunerea excesivă la razele ultraviolete de tip B poate provoca și dereglări ale sistemului imunitar.

De aceea, o protecție solară completă trebuie să ofere o soluție cu spectru larg, adică să blocheze atât razele UVA, cât și UVB. Iar acțiunea ultravioletelor nu este periculoasă doar vara. Radiațiile sunt prezente în orice sezon, pot pătrunde prin nori și chiar prin fereastră. O cremă de față SPF 50+ utilizată zilnic te va ajuta să îți menții pielea sănătoasă și frumoasă. Iar dacă îți dorești un aspect mai bronzat, poți apela și la un SPF colorat.

De ce merită să folosești protecția solară SPF50+

Cremele de protecție solară de tip SPF50+ asigură un grad înalt de protecție, așa că le poți integra cu încredere în rutina zilnică. Dacă faci parte din categoriile de mai jos, cu atât mai mult ar trebui să iei în calcul utilizarea unor astfel de produse:

Ai pielea foarte deschisă la culoare, care se arde ușor.

Ai predispoziție la melasmă (hiperpigmentări).

Urmezi tratamente fotosensibilizante sau utilizezi produse precum retinolul sau diverse produse de exfoliere.

Efectuezi proceduri cosmetice (peeling, microneedling, laser).

Când alegi protecția solară, optează pentru o variantă potrivită pentru tenul tău și caută un produs care să îți ofere cât mai multe avantaje: de exemplu, gama Bioderma Photoderm este creată astfel încât să protejeze eficient chiar și pielea sensibilă. Poți alege cel mai recent produs din gamă, protecția solară de față Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF50+, ce are o textură ultra-fluidă, invizibilă pe piele și perfectă pentru uz zilnic - chiar și sub machiaj. Photoderm XDefense îți matifiază și hidratează tenul și este ideală pentru toate tipurile de piele, inclusiv cea sensibilă. În plus, oferă nu doar protecție UV, ci și anti-poluare, având și acțiune detoxifiantă.

Un alt aspect important este că soluțiile Bioderma sunt formulate cu grijă, respectând principiile ecobiologiei: mențin sănătatea ecosistemului pielii și sprijină apărarea naturală a acesteia împotriva soarelui și poluării. Tehnologia inovatoare Detox Science ajută pielea să-și activeze propriile enzime antioxidante, capabile să neutralizeze poluanții și efectele nocive ale radicalilor liberi. Astfel, stimulează pielea să lupte din interior pentru sănătatea sa. Prin urmare, un produs ca Photoderm SPF50+ poate fi utilizat zi de zi, fie că ești în mediul urban sau în vacanță la mare - tenul tău va fi protejat.

Dacă ai copii, poți găsi produse din gama Photoderm Pediatrics de la Bioderma cu SPF50+ ideale și pentru pielea acestora, astfel încât și cei mici să fie protejați zilnic - mai ales că pielea lor este și mai sensibilă ca a adulților.

Cum aplicăm corect protecția solară?

Chiar și o protecție solară pentru față cu SPF50+ ca Photoderm XDefense își poate pierde din eficiență dacă nu o aplici corect. Iată regulile de bază pentru a te proteja în mod corespunzător:

Aplică întotdeauna cantitatea corectă - specialiștii recomandă ca pentru față și gât să utilizezi aproximativ 1.25 ml. Dacă vrei să îți fie mai simplu, aplică o dungă de produs pe lungimea a două degete (arătător și mijlociu), iar cantitatea ar trebui să fie suficientă. Pentru întreg corpul, este nevoie de aproximativ 30 ml.

Protejează-te din timp - protecția solară trebuie aplicată cu 15-30 de minute înainte de expunerea la soare.

Reaplică pe parcursul zilei - dacă vrei ca protecția să fie eficientă, este recomandat să o aplici la fiecare 2-3 ore. Atunci când ești în vacanță la mare, nu uita să reaplici după ce ai ieșit din apă sau te-ai șters cu prosopul.

Acordă atenție zonelor ascunse - urechile, ceafa, linia părului, dosul palmelor și buzele sunt zone deseori omise, dar extrem de vulnerabile.

Utilizarea zilnică a unei creme de față cu SPF50+ și, când este cazul, a unui produs dedicat corpului reprezintă o reală necesitate. Cu opțiuni formulate pentru orice tip de ten, ai la îndemână instrumentele necesare pentru a-ți păstra pielea sănătoasă, tânără și protejată pe termen lung.

