De ce merită să înveți engleză și germană în România

Într-o cafenea din Timișoara cineva comandă un „cappuccino to go”, într-un birou de IT din București se discută un proiect în engleză, iar pe Netflix nici nu te mai gândești să cauți traducere.

Dar adevărata provocare începe atunci când trebuie să răspunzi. Mulți se opresc la câteva expresii și nu reușesc să ducă mai departe conversația. Asta e diferența dintre a înțelege și a vorbi cu încredere.

Engleza pe care o folosești imediat

La Oratorica engleza nu se predă ca la școală. Nu există lecții seci, ci exerciții care îți dau ocazia să folosești limba așa cum ai nevoie: la un interviu, într-o ședință sau într-o discuție relaxată. Înveți vorbind, greșind și fiind corectat pe loc, cu blândețe, până când totul devine natural. Iar pentru că lecțiile sunt 100% online, poți participa de oriunde te afli, fără să pierzi timp pe drum.

De ce tot mai multă lume alege germana

Dacă engleza e prezentă peste tot, germana e limba care îți poate aduce un avantaj real. În orașe mari ca Timișoara, Cluj sau Sibiu, companiile germane angajează constant. Bosch, Continental, Siemens sau firme mai mici, toate caută oameni care pot comunica direct în germană, iar cine știe limba are un loc asigurat la masa discuțiilor.

Cum se desfășoară cursurile

Totul începe simplu, cu o testare gratuită – ca să vezi exact unde ești și ce ți se potrivește. Apoi intri într-o grupă mică, unde nu te pierzi printre zeci de cursanți, ci ai timp să vorbești și să fii ascultat.

Profesorii nu sunt genul care te pun să repeți mecanic. Îți dau curaj să încerci, îți corectează greșelile cu blândețe și îți arată cum să formulezi mai bine. Totul e simplu și logic, fără să te pierzi în teorie.

Într-o zi poți urmări un video, în alta intri într-un dialog sau joci un rol. Important e că tot ce faci la curs seamănă cu ce ai nevoie în realitate: la birou, la interviu, în vacanță. Ce înveți azi, folosești mâine.

Șanse care nu așteaptă

Piața muncii din România se schimbă repede. Engleza a devenit deja standard, iar germana face diferența acolo unde concurența e mare. În orașe ca Timișoara, unde vin constant investiții, cine vorbește aceste limbi are un avantaj greu de egalat.

Înscrierile la Oratorica sunt deschise. Locurile sunt limitate, iar dacă vrei să afli mai multe detalii, dă click aici. Primul pas e simplu: înscrie-te la testarea gratuită și vezi ce limbă îți poate schimba drumul mai repede – engleza sau germana.