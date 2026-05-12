Derby „universitar” în finala Cupei României 2026 - avancronică și cote U Craiova vs U Cluj

Oltenii au câștigat Cupa României în șapte rânduri, ultima oară în sezonul 2020-2021, în vreme ce Universitatea Cluj a ridicat acest trofeu deasupra capului o singură dată. S-a întâmplat în urmă cu mai bine de 60 de ani.

Meciuri pe muchie de cuțit pentru ambele formații în fazele eliminatorii

În semifinalele Cupei României am avut două meciuri extrem de tensionate. S-au disputat într-o singură manșă. Atât U Cluj, cât și U Craiova au jucat în deplasare. Adversara clujenilor a fost FC Argeș, iar cea a craiovenilor a fost Dinamo. Ambele formații s-au calificat în urma loviturilor de departajare. Nici Universitatea Cluj, însă nici Universitatea Craiova nu au ratat nici măcar o lovitură de departajare.

În extra time a intrat U Craiova și în sferturile de finală cu CFR Cluj. În timpul regulamentar scorul a fost 1-1, egalarea clujenilor venind în minutul 90. În extra time emoțiile craiovenilor s-au risipit, aceștia marcând de două ori. Universitatea Cluj a avut și ea emoții în sferturile de finală. A întâlnit-o pe Hermannstadt, finalista sezonului trecut de Cupa României, câștigând cu 2-1 în timpul regulamentar. Hermannstadt a fost însă cea care a deschis scorul.

Ambele formații și-au câștigat grupa din care au făcut parte în acest sezon de Cupa României. Ambele au obținut două victorii și un rezultat de egalitate. U Craiova le-a avut ca adversare pe teren propriu pe FCSB, iar în deplasare pe Petrolul și Sănătatea Cluj. În toate cele trei partide au fost marcate cel puțin patru goluri. De partea cealaltă, Universitatea Cluj le-a avut ca adversare pe teren propriu pe Oțelul Galați, iar în deplasare pe Metalul Buzău și Sepsi.

Se va impune vreo formație în timp regulamentar?

Sezonul 2022-2023 a fost ultimul în care Universitatea Cluj a apărut în finala Cupei României. A pierdut atunci în fața lui Sepsi în urma loviturilor de departajare. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a disputat ultima finală în sezonul 2020-2021. A învins-o cu 3-2 pe Astra Giurgiu, după extra time. Un rezultat de egalitate în timp regulamentar este cotat cu 3.20 pe platformele de pariuri sportive online. Un succes al oltenilor este cotat cu 2.37, iar unul al clujenilor cu 2.80.

Atât în sferturile de finală, cât și în semifinale, dar și în două meciuri din grupe, Universitatea Cluj a marcat doar în repriza secundă. Cota ca acum „șepcile roșii” să nu înscrie în prima repriză este 1.55.

U Cluj, aproape de a doua Cupă a României și de primul campionat din istorie

Singura finală câștigată în Cupa României de Universitatea Cluj a avut loc în sezonul 1964-1965. De-a lungul istoriei, această echipă a mai disputat 5 finale, sub diferite nume, toate pierdute. Ultima s-a desfășurat în urmă cu trei sezoane, când a pierdut în fața celor de la Sepsi, după executarea loviturilor de departajare.

Universitatea Cluj poate câștiga în aceste zile nu doar Cupa României, ci și Superliga. Cu două etape înainte de finalul campionatului, clujenii se află pe poziția secundă, la un singur punct în spatele liderului U Craiova. În weekend cele două se întâlnesc pe terenul Craiovei, în ceea ce va fi cel mai interesant meci al sezonului.

U Cluj nu a câștigat niciodată campionatul României. Ar fi echipa cu numărul 24 din istoria campionatului românesc care ar câștiga titlul. De asemenea, un jucător de la Universitatea Cluj are șanse mari să câștige titlul de golgheter. Este vorba de bosniacul Lukic, care a marcat de 18 ori în acest sezon al Superligii.

Câștigătoarea Cupei României va primi 240.000 de euro, pe când echipa învinsă în finală se va alege cu doar 10.000 de euro. Cele două finaliste au primit deja 78.000 de euro în această ediție a Cupei României. Astfel, pentru fiecare punct cumulat în faza grupelor au primit 4.000 de euro, iar pentru accederea în semifinale au primit 50.000 de euro.