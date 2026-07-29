ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei

„Deducerea nelegală a TVA și diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile între societăți depășesc 32 de milioane de lei, iar obligațiile fiscale cu reținere la sursă neachitate depășesc 13 milioane de lei. În continuarea verificărilor prezentate în comunicatul din 5 noiembrie 2025, prin care inspectorii ANAF Antifraudă au informat cu privire la identificarea unui mecanism de fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, generată de un grup de societăți prin activități ilicite realizate cu scopul sustragerii de la înregistrarea, declararea și achitarea obligațiilor fiscale și obținerii de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală a extins investigațiile asupra altor operatori economici și persoane fizice implicate în același mecanism complex de fraudă fiscală”, a transmis ANAF.

Potrivit ANAF, mai multe firme afiliate, conduse de același reprezentant legal, au folosit banii societăților pentru acordarea unor împrumuturi între companii, în valoare totală de peste 32 de milioane de lei. Operațiunile au fost realizate deși firmele aveau capitaluri proprii negative și datorii importante către bugetul de stat.

„Deși entitățile verificate dispuneau de lichiditățile necesare achitării debitelor fiscale restante, reprezentantul legal a optat pentru decapitalizarea surselor proprii, operațiunile întrunind elementele unor transferuri de resurse patrimoniale fără justificare economică, prioritizând interesele personale”, se arată în comunicat.

Inspectorii ANAF au constatat că neplata taxelor era un comportament sistematic. Persoana care controla activitatea și fluxurile financiare ale grupului ar fi administrat în fapt și alte firme cu un comportament similar, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție.

Societățile au declarat impozitul pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale obligatorii, în valoare de peste 13 milioane de lei, dar nu au achitat sumele în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadență.

„În timp ce resurse financiare importante circulau în interiorul grupului de societăți, obligațiile fiscale rezultate din plata salariilor au rămas neachitate”, a precizat ANAF.

Investigațiile au scos la iveală și un circuit de documente fictive. Firmele ar fi înregistrat drept „bunuri consumabile” produse care nu aveau legătură cu activitatea desfășurată, pentru a reduce artificial profitul impozabil și a deduce nelegal TVA.

„Investigațiile au evidențiat, de asemenea, existența unui circuit documentar fictiv, realizat prin înregistrarea unor bunuri fără legătură cu activitatea desfășurată, sub denumirea paravan de «bunuri consumabile», mecanism utilizat pentru diminuare aartificială a profitului impozabil și deducerea nelegală a TVA, prejudiciul generat prin aceste operațiuni fiind de peste 1,2 milioane de lei”, arată instituția.

Firmele ar fi emis și facturi de avans pentru presupuse livrări viitoare de bunuri și echipamente, fără ca operațiunile să aibă loc în realitate. Livrările nu au fost susținute prin documente sau explicații, iar societățile au obținut astfel deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei.

„S-a constatat faptul că facturile emise nu reflectă operațiuni economice reale”, a transmis ANAF.

Inspectorii Antifraudă au sesizat autoritățile de urmărire penală. Verificările continuă pentru identificarea tuturor firmelor și persoanelor implicate, precum și a întregului circuit financiar.

„Prin această acțiune, ANAF transmite un mesaj ferm că transferarea resurselor financiare în detrimentul achitării obligațiilor fiscale, utilizarea documentelor fără conținut economic și diminuarea artificială a obligațiilor către bugetul de stat reprezintă priorități în activitatea de control. Investigațiile vor continua până la identificarea întregului circuit financiarșiatuturor persoanelor implicate”, a subliniat instituția.

(sursa: Mediafax)