Ai crezut că știi să speli rufe? Surpriză! Așa le distrugi

Problema nu ține, de cele mai multe ori, de calitatea materialelor, ci de obiceiurile de spălare - mici greșeli repetate, spălare după spălare, care distrug treptat fibrele textile. Iată cele mai frecvente capcane, potrivit specialiștilor în îngrijirea materialelor.

1. Prea mult detergent - nu ajută, ci strică

Mulți cred că mai mult detergent înseamnă curățenie mai bună - e exact opusul. „Când folosești prea mult detergent pe haine, s-ar putea să observi că încep să se simtă rigide, își pierd forma sau dezvoltă un fel de film de săpun care nu dispare niciodată complet", explică Frej Lewenhaupt, co-fondator al companiei Steamery, pentru Real Simple. Fenomenul apare atunci când detergentul nu e clătit complet, iar în timp face hainele să pară stinse sau uzate.

Totuși, greșeala poate merge și în direcția opusă: Kim Romine, om de știință specializat în îngrijirea materialelor la Procter & Gamble, atrage atenția că mulți oameni subestimează dimensiunea încărcăturii și gradul de murdărie, folosind astfel prea puțin detergent pentru o curățare eficientă. Recomandarea ei: urmărește cantitățile recomandate de pe eticheta detergentului, în loc să „ghicești" din ochi.

2. Nu sortezi rufele pe culori și materiale

Aruncarea întregii încărcături într-un singur ciclu de spălare poate economisi timp, dar e una dintre cele mai comune greșeli, cu efecte vizibile pe termen lung. Hainele închise la culoare pot „sângera" pe cele deschise, iar articolele mai grele, precum blugii sau prosoapele, pot fi abrazive pentru materialele mai delicate în timpul spălării. În timp, acest amestec haotic face hainele să pară șterse, decolorate sau uzate mai repede decât ar trebui.

Soluția: înainte de fiecare ciclu, sortează rufele după tipul de material și culoare - câteva minute în plus care fac o diferență reală pe termen lung.

3. Ignori complet eticheta de îngrijire

Fiecare articol vestimentar are, la baza gulerului sau în cusătura laterală, o etichetă cu instrucțiuni exacte de spălare, uscare și călcare - stabilite de producător exact pentru materialul respectiv. Ignorarea acestor indicații e una dintre cele mai frecvente cauze ale deteriorării premature a hainelor, de la contracție, la deformare completă.

4. Nu tratezi petele la timp - sau le tratezi greșit

O simplă pată de mâncare sau machiaj nu-ți strică, de regulă, cămașa - greșeala reală e s-o lași prea mult timp netratată sau să arunci haina direct la spălat, fără niciun tratament prealabil. Situația devine ireversibilă atunci când aplici căldură (de la uscător sau fier de călcat) peste o pată netratată, sau când freci energic în loc să tamponezi ușor - ambele acțiuni „fixează" pata definitiv în fibre, în loc s-o îndepărteze.

Soluția: tratează pata cât mai repede posibil, cu apă rece și un produs specializat de îndepărtare a petelor, tamponând ușor, nu frecând. Dacă nu ești sigur că pata a dispărut complet după spălare, nu pune haina la uscat - căldura poate „sigila" pata rămasă, iar atunci devine aproape imposibil de scos.

5. Supraîncarci mașina de spălat

Îndesarea prea multor haine într-un singur ciclu e una dintre cele mai rapide căi de a strica atât hainele, cât și mașina în sine. Când tamburul e prea plin, hainele nu se mai pot mișca liber, iar detergentul și apa nu mai circulă corect prin fibre - murdăria și grăsimile corporale rămân, practic, prinse în material. În plus, supraîncărcarea forțează motorul și suspensia mașinii să lucreze mult mai greu, ceea ce poate scurta viața aparatului și duce la centrifugări zgomotoase, dezechilibrate.

Test simplu: dacă poți introduce brațul în tambur și îl poți mișca ușor printre haine, încărcătura are suficient spațiu. Dacă nu, e prea multă.

6. Uiți să golești buzunarele

Un obicei mic, dar cu efecte costisitoare: batistele uitate, rujurile, creioanele colorate, monedele sau cheile de mașină pot strica nu doar hainele din același ciclu de spălare, ci și mașina propriu-zisă.

7. Folosești apă și căldură prea mari, „ca să fie sigur"

Căldura rămâne unul dintre cele mai distructive elemente la care sunt expuse hainele. Apa fierbinte poate fi eficientă pentru pete dificile sau igienizare, dar folosită constant, la fiecare spălare, accelerează uzura fibrelor, decolorarea și contracția materialelor mai sensibile. La fel, temperatura mare a uscătorului usucă rufele mai repede, dar deteriorează fibrele materialului mult mai rapid în timp, comparativ cu uscarea la o temperatură moderată sau la aer liber.

8. Usuci la uscător articole cu elastic

Lenjeria intimă, costumele de baie și alte articole cu benzi elastice n-ar trebui puse niciodată la uscător - căldura combinată cu mișcarea de centrifugare distrug elasticitatea materialului, ducând la întindere permanentă și pierderea formei inițiale.

9. Crezi că orice haină „delicată" trebuie dusă neapărat la curățătorie

Un mit surprinzător de răspândit: Hannah Yokoji, șefa departamentului de marketing de la The Laundress, explică, pentru Real Simple, că multe articole considerate „doar pentru curățătorie chimică" - precum lâna sau caşmirul - pot fi, de fapt, spălate manual sau la mașină, pe un program delicat, dacă folosești produsele potrivite și respecți câteva reguli simple de bază, precum un șampon special pentru lână și caşmir, fără enzime agresive.

Diferența dintre o haină care rezistă ani de zile și una care se strică după câteva luni ține, aproape întotdeauna, de detalii mici, repetate constant - cantitatea corectă de detergent, sortarea atentă, respectarea etichetelor și evitarea temperaturilor extreme. Corectarea acestor obiceiuri nu doar prelungește viața garderobei, ci și reduce risipa de apă și energie asociată cu spălările ineficiente sau cu înlocuirea prematură a hainelor deteriorate.

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