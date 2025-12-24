Există soluții de creditare fără dobândă în România?

În principiu, un astfel de credit ar însemna să împrumuţi o sumă şi să o returnezi integral fără costuri suplimentare. În practică, este bine să cunoști toate detaliile contractuale pentru că majoritatea ofertelor sunt condiţionate - fie sunt promoţii limitate în timp, fie presupun plata integrală într-un termen scurt.

De aceea, ceea ce pare cu dobândă zero poate ascunde în realitate costuri importante sau penalizări. Așa că ai mare atenție! În articolul de față prezentăm capcanele la care trebuie să ai grijă și ce ai de făcut dacă vrei totuși să beneficiezi de creditare fără dobândă. Totodată, am și găsit câteva variante demne de luat în seamă.

În analiza noastră am luat ca exemplu - de la Raiffeisen - câteva produse care permit rate fără dobândă, dar nu pentru un credit în sens tradiţional, ci pentru cumpărături realizate cu un card de cumpărături. Așadar, am găsit cardul Raiffeisen Standard, dar mai sunt și altele care oferă dobândă zero. Cu ajutorul acestor carduri, dacă faci o cumpărătură într-un magazin partener (programul „Multishop”), poți plăti în rate fixe „fără dobândă”, adică rambursezi doar preţul bunurilor, fără dobândă sau cost extra. De asemenea, un avantaj este perioada de graţie: dacă rambursezi integral sumele utilizate până la scadenţă, nu plăteşti dobândă! Însă datele se schimbă în momentul în care nu achiți la timp. Până la urmă, responsabilitatea face diferența.

Ce ai de făcut ca să „scapi” de dobândă

Dacă vrei să profiţi de o soluţie fără dobândă, ai câțiva pași elementari de urmat. Verifică atent contractul sau oferta. Vezi ce înseamnă exact „dobândă 0%” - e pentru toată perioada sau doar pentru o campanie/promoţie limitată. Dacă e un card sau opţiune de plată în rate, atunci foloseşte-l doar pentru cumpărături, nu pentru a scoate bani cash. De regulă, ratele cu dobândă 0 nu se aplică la retrageri de numerar. Apoi plăteşte la timp și respectă toate termenele impuse de bancă. Dacă există o perioadă de graţie, trebuie să rambursezi sumele integral sau ratele stabilite. Orice întârziere sau prelungire poate duce la dobândă reală.

Deci, dacă ne întrebăm dacă există soluții de creditare fără dobândă în România, răspunsul este: Da! Dar nu pentru un credit clasic bancar - imobiliare sau de nevoi personale, ci doar în cazul cardurilor de cumpărături. Care, cu siguranță, îți aduc beneficii importante, dar ai de respectat cu strictețe condițiile impuse de bancă la semnarea contractului.