Florin Grigore lansează o nouă piesă care aprinde petrecerile. Mii de vizualizări încă din teaser!

Florin Grigore revine în forță cu o lansare care deja face valuri în online și promite să devină un hit al evenimentelor din 2026.

Noua piesă, realizată alături de Baboiash (Florin Baboi pe numele său real), se numește „Poftă bună, poftă mare” și a strâns mii de vizualizări doar din teaserul publicat pe rețelele de socializare. Reacțiile? Entuziasm, share-uri, comentarii și o singură concluzie: publicul o vrea live.

O piesă creată pentru ringul de dans

„Poftă bună, poftă mare” nu este doar o lansare muzicală, ci tot ce înseamnă chef adevărat: refren ușor de prins, vibe de voie bună și acel „ceva” care transformă o petrecere reușită într-una memorabilă.

Publicul va putea asculta piesa în premieră atât online, cât și la evenimentele unde cântă Florin Grigore, acolo unde energia din fața scenei face diferența.

De ce Florin Grigore este alegerea perfectă pentru o nuntă reușită

Cu o prezență scenică carismatică și o voce foarte apreciată, Florin Grigore este deja un nume cerut în zona de evenimente private, nunți și petreceri corporate. Alături de Star Music Band, artistul oferă mai mult decât muzică: oferă atmosferă și conectare reală cu invitații.

Star Music Band este genul de formație care știe să citească publicul, să ridice sala în picioare și să păstreze ringul de dans plin de la primul până la ultimul moment.

Invitat special care schimbă totul

Pentru cei care vor un plus de exclusivitate, Florin Grigore poate fi invitat special la evenimente - un moment-surpriză care ridică nivelul întregii petreceri și rămâne mult timp în amintirea invitaților.

Muzica bună e emoție.

Într-o piață plină de opțiuni, diferența o face autenticitatea. Iar Florin Grigore livrează exact muzică de petrecere cu suflet, nu doar cu volum.

Dacă îți dorești o nuntă sau un eveniment unde lumea chiar se distrează, nu doar participă, Star Music Band și Florin Grigore sunt combinația care funcționează sigur.

Caută Star Music Band, formație nuntă sau Florin Grigore invitat special și transformă evenimentul tău într-o petrecere de poveste.