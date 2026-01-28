Ghid live casino: Tot ce trebuie să știi înainte să joci

Indiferent că folosești telefonul mobil, tableta, laptopul ori un sistem desktop, ai nevoie doar de o conexiune la Internet și cont la un cazinou online, pentru a te bucura de o sesiune de live casino. Mizele au fost stabilite de operatori în așa fel încât să respecte principiile jocului responsabil și să fie potrivite tuturor categoriilor de jucători.

Din ghidul de mai jos, vei afla următoarele informații:

ce sunt jocurile de live casino online

cum funcționează jocurile de live casino online

ce jocuri de live casino poți să încerci în România

unde poți juca la live casino legal

alte detalii

Jocurile de live casino online: Ce sunt?

În urmă cu aproximativ două decenii, cazinourile online au introdus în ofertă ruletă și blackjack în varianta clasică, iar rezultatele erau stabilite pur aleatoriu, pe baza unui RNG. Aceste jocuri clasice sunt disponibile și acum, însă sentimentul general este că nu oferă suficientă autenticitate, fiind destul de plictisitoare pentru mulți jucători.

Astfel, cu aproape 2 decenii în urmă, au apărut jocurile de casino live, cele mai populare - ruletă, blackjack și baccarat - fiind disponibile și în România, la operatorii licențiați ONJN.

Transmisiunile sunt efectuate din studiouri special dedicate ale unor furnizori precum Pragmatic Live, Evolution și Skywind. Decorul este sută la sută autentic și arată ca într-un cazinou real. Ba chiar unele transmisii sunt realizate direct din cazinouri autentice. În plus, dealerii sunt reali, iar în unele cazuri vorbesc și limba română.

Pariurile se plasează online, doar din fonduri reale. Fiecare jucător stabilește miza dorită, plasează pariul cu ușurință, iar în cazul unui eventual câștig fondurile îi sunt transferate instantaneu în cont.

Cum este asigurată transmisia la live casino online?

Acțiunea se desfășoară ca într-un cazinou terestru. Dealerul este cel care se ocupă de buna organizare a jocului, iar prin intermediul camerelor de filmat amplasate în jurul mesei jucătorii au ocazia să vadă toată acțiunea. La fiecare masă sunt amplasate mai multe camere, iar în unele situații jucătorii pot alege unghiul din care doresc să urmărească acțiunea.

Rezultatele fiecărei runde sunt confirmate de sisteme electronice, cum ar fi senzori ori recunoaștere video. Astfel, sunt eliminate orice posibile erori umane. Pentru fiecare rundă, jucătorii au un timp prestabilit în care pot efectua pariuri. Ei sunt notificați cu câteva secunde înainte de finalul fiecărei runde de pariere. În momentul pariului, banii sunt retrași instant din balanță, iar la eventuale câștiguri plățile sunt automate.

Se poate discuta inclusiv pe chat, atât cu dealerul, cât și cu ceilalți jucători conectați, ceea ce generează un plus de interacțiune și socializare.

Jocurile de live casino pe care le poți încerca în România:

Ruletă live – cea mai populară versiune este cea europeană. Mai poți încerca varianta franceză, dar și cea cu multiplicatori.

Blackjack live – scopul este să nu depășești un total de 21 și să ai o mână mai bună decât a dealerului.

Baccarat – un joc dinamic, în care poți miza pe mâna ta, egal sau pe mâna dealerului (bancherului).

Cazinourile online mai pot oferi și mese de zaruri ori de tip game show, inspirate din emisiuni TV.

Unde poți încerca jocurile de live casino legal?

În România, legislația permite accesul doar pe cazinourile licențiate de ONJN. Autoritățile au reglementat domeniul în urmă cu aproximativ un deceniu, iar licența este oferită doar cazinourilor care respectă corectitudinea jocurilor, securitatea datelor și protecția clienților.

Licența fiecărui cazinou poate fi văzută atât pe site-ul ONJN, dar și pe paginile operatorilor. Aceștia afișează în partea de jos a paginilor numărul de licență. Evită să îți faci cont la un cazinou online fără licență, deoarece acesta va fi blocat în timp scurt de autorități și vei pierde toate fondurile.

Jocul responsabil, o prioritate și la live casino

Jocurile de noroc sunt doar o formă de divertisment, iar în varianta de live casino oferă și mai multă interacțiune. Totuși, trebuie privite strict ca oricare altă activitate recreațională, cum ar fi practicarea unui sport extrem, mersul la cinema și așa mai departe.

Din acest motiv, evită să îți stabilești obiective financiare, deoarece nu ai cum să controlezi rezultatele. Stabilește un buget clar și respectă-l întotdeauna. În cazul în care ai suferit pierderi, evită să joci la recuperare. Și ele fac parte din joc, așa că evită să iei decizii radicale. Uneori vei pierde, alteori vei câștiga; important este să fii echilibrat, responsabil și să nu ai sesiuni foarte lungi, care ar putea duce la oboseală.

Jocurile de noroc sunt interzise persoanelor care nu au împlinit vârsta legală de 18 ani. Fii responsabil!