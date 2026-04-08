Ghid Practic 2026: Cum obții extrasul de carte funciară cunoscând doar adresa imobilului

Iată un ghid simplu și clar despre cum poți accesa informațiile cadastrale cruciale în 2026, având la îndemână doar adresa proprietății.

De ce este esențial numărul de Carte Funciară?

Numărul de Carte Funciară este, practic, „CNP-ul” unei proprietăți. Este un cod unic, indispensabil pentru orice tranzacție sau proces legal:

Vânzare-Cumpărare: Fără el, notarul nu poate perfecta actele.

Fără el, notarul nu poate perfecta actele. Credite Ipotecare: Băncile îl solicită obligatoriu pentru a verifica garanțiile.

Băncile îl solicită obligatoriu pentru a verifica garanțiile. Moșteniri și Succesiuni: Este necesar pentru dezbaterea succesiunii.

Este necesar pentru dezbaterea succesiunii. Siguranță Juridică: Vă permite să verificați dacă vânzătorul este realul proprietar și dacă imobilul este liber de sarcini (nu este ipotecat, sechestrat sau în litigiu).

Pașii pentru obținerea extrasului, doar cu adresa, în 2026

Dacă nu aveți actele vechi de proprietate la îndemână (unde acest număr este menționat), procedura s-a simplificat enorm prin platformele digitale ale ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară).

1. Identificarea datelor prin verificarea documentelor de proprietate

Înainte de a apela la servicii externe sau la autorități, proprietarii pot identifica rapid numărul de Carte Funciară consultând arhiva personală de acte oficiale. Cele mai frecvente surse de informare sunt actele notariale (contractele de vânzare-cumpărare, certificate de moștenitor etc.) unde numărul este menționat de obicei în primele pagini, în secțiunea dedicată descrierii tehnice a imobilului.

De asemenea, contractele de credit ipotecar sau chiar extrasele de carte funciară mai vechi conțin acest cod numeric sau alfanumeric. Este important de reținut că, în cazul apartamentelor, formatul poate fi unul complex, incluzând coduri specifice pentru corpul de clădire și unitatea individuală, aspect esențial pentru o identificare corectă în baza de date națională a cadastrului.

2. Solicitarea Extrasului de Carte Funciară Online după adresă

Dacă nu deții acte sau alte informații în legătură cu imobilul pentru care dorești extrasul de carte funciară, poți apela la procesul de verificare carte funciară după adresă pus la dispoziție de platforme administrate de firme autorizate să execute lucrări de specialitate de cadastru, geodezie și cartografie.

Pentru obținerea extrasului de carte funciară după adresă, nu trebuie să pui la dispoziție decât adresa completă a imobilului și datele tale de contact. După completarea acestor informații, plata pentru acest serviciu se poate face online fie cu cardul, fie prin transfer bancar.

Există și situații în care imobilul nu este identificat în baza de date a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Astfel, dacă imobilul se încadrează în aceasta categorie, a imobilelor neînscrise în evidențele ANCPI, vei primi un certificat de identificare a imobilului care atestă acest aspect.

Pentru înregistrarea imobilului în evidențele ANCPI, acel imobil va trebui să fie intabulat la cererea proprietarului (prin procesul de cadastru sporadic) sau va fi intabulat odată cu finalizarea procesului de înregistrare sistematică (cadastru general) la nivel național.

Ce informații conține extrasul și cum le citești?

Un Extras de Carte Funciară este structurat simplu, în trei părți:

Partea I (Descrierea imobilului): Arată detalii tehnice precum suprafața măsurată (în mp), categoria de folosință și destinația (ex: locuință).

Arată detalii tehnice precum suprafața măsurată (în mp), categoria de folosință și destinația (ex: locuință). Partea a II-a (Proprietari și acte): Listează clar cine sunt proprietarii actuali și actul (contract, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească) prin care au dobândit proprietatea.

Listează clar cine sunt proprietarii actuali și actul (contract, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească) prin care au dobândit proprietatea. Partea a III-a (Sarcini): Aceasta este cea mai importantă secțiune pentru verificarea siguranței. Aici sunt trecute ipotecile bancare, sechestrele, litigiile pe rol sau drepturile de uzufruct. Dacă această secțiune este goală („Nu sunt sarcini”), imobilul este „curat” juridic.

Concluzie

În 2026, birocrația nu mai este o scuză. Identificarea și obținerea extrasului de carte funciară doar cu adresa este un proces transparent, rapid și accesibil oricui, oferind siguranța necesară în gestionarea proprietăților imobiliare.