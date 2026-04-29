UDMR vede finalul: Bolojan riscă să piardă și conducerea PNL după moțiune.

Întrebat, la Digi 24, cum vede situația înaintea votului de marți, Csoma Botond a răspuns că toate mișcările din aceste zile sunt firești. Fiecare tabără încearcă să strângă o majoritate.

„Cred că PSD și AUR vor reuși să aibă 233 de voturi. Cred că și guvernul va pica săptămâna viitoare, din păcate", a spus liderul deputaților UDMR.

Referitor la întrebarea dacă semnăturile strânse garantează și votul, Csoma a explicat că la vot secret lucrurile se pot schimba. „Una e semnătura, alta e votul secret. La votul secret se mai pot face șmecherii", a spus el. A adăugat că nici votul la vedere nu exclude surprizele.

Csoma a fost întrebat despre apelul public al PSD către liberali de a-l abandona pe Bolojan. A răspuns că pentru social-democrați ar fi fost mult mai simplu dacă premierul și-ar fi dat demisia înainte de vot.

„Dacă nu vor reuși să adune 233 de voturi, va fi o situație extrem de dificilă pentru PSD din punct de vedere politic. S-au asociat cu AUR pentru a promova o moțiune de cenzură și, până la urmă, moțiunea a picat. Ar fi o situație extrem de neplăcută", a spus el.

„Nu cred că e disperare, e o tactică de poziționare înaintea moțiunii".

Referitor la întrebarea dacă Bolojan ar putea fi mazilît în PNL dacă moțiunea trece, Csoma Botond a evitat un răspuns direct, dar a subliniat că precedentele există.

„Am văzut multe în Partidul Național Liberal. Știu că foarte mulți președinți de partid care au fost și premieri din partea PNL, după ce au fost debarcați de la Palatul Victoria, au fost maziliți și în partid", a spus el, fără a da nume.

Întrebat care sunt scenariile după o eventuală cădere a Guvernului, Csoma Botond a răspuns că totul depinde de decizia PNL.

„Dacă Partidul Național Liberal ia decizia să meargă în opoziție, va fi foarte greu să construim o majoritate, pentru că n-ai cu cine. Trebuie să vedem în ce direcție se va duce PNL, ce poziție va avea Bolojan în partid după moțiune, cum se vor poziționa taberele", a explicat el.

Liderul UDMR s-a declarat împotriva alegerilor anticipate, pe care le consideră în interesul exclusiv al AUR, și a cerut construirea unei noi majorități care să excludă extrema dreaptă de la guvernare.

(sursa: Mediafax)