Premierul explică ruptura de PSD: Interesele protejaților de partid, blocate de măsurile de disciplină

Bolojan afirmă că de la începutul acestei luni a luat măsuri care să limiteze evaziunea fiscală.

„Practic nu mai permitem ca în orice județ din țară, administrațiile financiare să-i libereze documente pentru funcționarea unor vânzări în angro de combustibil. Aveam așa-numitele antrepozite fiscale. Și, sigur, este normal să ai vânzări în angro, dar companiile care sunt cunoscute de toți românii sau mari comercianți, dar când ai sute de astfel de situații, înseamnă că și posibilitatea de evaziune și sumele din această zonă și aici sunt foarte mari, au fost limitate și, din nou, a fost un deranj”, spune Bolojan, la TVR

Premierul mai spune că, în multe locuri, companiile de stat n-au fost folosite ca să livreze cele mai bune servicii pentru români, el găsind „foarte multă ineficiență, foarte multă risipă”.

„E foarte simplu că atunci când ai o zonă de tip monopol, cum sunt în zonele de energie, semimonopoluri, în zonele de transporturi monopoluri, să-ți muți ineficiența în prețuri, să o muți în buzunarul cetățeanului și aceste lucruri trebuie corectate și, da, așa cum am spus, am aprins lumina pe aceste zone și cu siguranță și asta a deranjat”, a spus Bolojan.

Întrebat despre banii publici folosiți ca pușculiță de partid nu reprezintă o problemă transpartinică, Bolojan a spus că „asta îi deranjează pe toți cei care folosesc aceste practici”.

„Atunci când într-un loc am văzut că lucrurile nu mergeau bine, că erau pierderi, să ne înțelegem bine, se vedea clar că la această situație au contribuit în mod transpartinic sau transinstituțional, mai multe instituții. Pentru că e anormal să nu vezi, de exemplu, că în energie se întâmplă acest lucru, timp de doi ani de zile se emită zeci de mii de autorizații de megawați și să nu vadă nimeni acest lucru. Dar am văzut o constantă. Întotdeauna când era o problemă undeva, erau niște oameni care erau susținuți la rândul lor de oameni din Partidul Social-Democrat. Asta a fost o constantă întotdeauna. Dar asta nu înseamnă că erau singuri. Deci măsurile de a face ordine în finanțele publice, de a reduce risipa, sunt corecte, ele trebuie aplicate și în mod evident îi deranjează pe toți cei care au profitat de aceste lucruri, pentru că este absolut normal să se întâmple asta”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

Bolojan: Șefii numiți politic distrug randamentul în instituții

„Să nu ne ascundem după degete", declară premierul Ilie Bolojan la TVR1. Instabilitatea politică scade deja randamentul Guvernului. Prim-ministrul vorbește despre un pol de modernizare din opoziție.

Bolojan a răspuns că PNL nu poate ignora ce s-a întâmplat. Președintele i-ar putea cere să rămână într-o coaliție pro-europeană. Răspunsul e același.

„Dacă cineva nu te respectă, dacă minte în permanență, dacă nu respectă nicio înțelegere, a mai încerca o coaliție cu un astfel de partid nu se poate", a spus premierul. Responsabilitatea crizei este „în curtea PSD".

Bolojan a explicat că incertitudinea politică prelungită reduce capacitatea de livrare a Guvernului. „Dacă nu știi cine-ți vine șef, dacă se schimbă secretarul general, dacă unii demisionează, alții sunt amenințați cu demiterea, randamentul aparatului scade. E logic", a punctat premierul.

A adăugat că absorbția fondurilor europene și termenele din PNRR sunt probleme serioase. Au nevoie de decizii și acorduri clare.

Referitor la întrebarea ce alternative vede după moțiune, Bolojan a răspuns că PNL va merge la consultările cu președintele cu o poziție consecventă deciziilor deja luate.

„Putem fi într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliție cu PSD", a spus el. A lăsat o ușă întredeschisă: dacă cineva din conducerea PSD și-ar asuma răspunderea pentru această criză, lucrurile s-ar putea discuta, dar a apreciat că acest scenariu este puțin probabil.

Premierul a precizat că niciun partid nu este condamnat să fie veșnic la guvernare. „Dacă nu există altă soluție, PNL trebuie să construiască un pol de modernizare care, într-o situație limită, poate fi construit și din opoziție", a conchis Bolojan.

Moțiunea PSD-AUR a explodat imediat după ce Bolojan a pus mâna pe portofoliul strategic

- Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, la TVR1, că moțiunea de cenzură este o criză generată de PSD fără nicio soluție pusă în loc, că există negocieri în curs cu parlamentarii și că demersul a venit după ce a blocat folosirea bugetului „ca o pușculiță".

Întrebat cum evaluează situația cu 20 de voturi peste pragul necesar, Bolojan a refuzat să facă pronosticuri. A atacat însă logica demersului.

„Cei care lucrează la o demolare a Guvernului, dacă s-ar gândi la interesul țării și nu la interesele de grup, ar trebui să vină cu o soluție", a spus premierul.

A comparat situația cu Germania, unde orice moțiune trebuie însoțită de un premier și guvern alternativ propus.

Referitor la impactul crizei politice, Bolojan a avertizat că instabilitatea generează creșterea dobânzilor la împrumuturi, scăderea încrederii investitorilor și deprecierea cursului valutar. „Dobânzile sunt de 60 de miliarde doar anul acesta, cât valoarea autostrăzii Moldovei într-un singur an", a spus premierul.

Întrebat dacă mai există canale de negociere cu semnatarii moțiunii, Bolojan a confirmat că discuțiile au loc.

„Există o agitație înainte de moțiune. Există discuții între parlamentari în interiorul grupurilor. Asta se întâmplă și acum, este un fenomen normal", a răspuns el. A adăugat că va discuta cu orice parlamentar care caută să înțeleagă motivele și soluțiile pentru viitor.

Întrebat dacă moțiunea a venit ca reacție la preluarea de către Bolojan a interimatului la Ministerul Energiei, după demisia miniștrilor PSD, premierul a răspuns indirect. A explicat că a găsit autorizații de racordare emise pe hârtie, fără investiții reale, de 3-4 ori mai mari decât capacitatea rețelelor.

„Sunt sume imense în joc. Cu siguranță a deranjat acest lucru", a spus Bolojan.

Premierul a mai spus că a blocat finanțarea administrațiilor neperformante și a proiectelor nefinalizate.

„Ca o familie cu rate mari, am trebuit să stabilesc reguli și să pun reflectoarele pe zonele care ne generau pierderi masive".

Bolojan răspunde criticilor care îl acuză că a întârziat reforma

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seara, de ce nu a dezvăluit lucrurile rele din relația cu PSD și de ce nu a răspuns mai des acuzațiilor.

„Poate trebuia să aprindeți lumina încă din primele luni ale acestui mandat”, a fost întrebat Ilie Bolojan la TVR.

„Prima dată trebuia să vezi unde sunt cămările guvernării. Și uneori trebuie să le descoperi și îți trebuie timp pentru asta”, a răspuns Ilie Bolojan.

Pe de altă parte - a mai spus Ilie Bolojan - „atunci când lucrezi este imposibil să le faci pe toate perfect. Gândiți-vă că anumite lucruri a trebuit să le facem cu anumită întârziere, într-o anumită forță. Unele lucruri s-au lungit, gândiți-vă că am avut contestările la Curtea Constituțională. Ce greu a trecut corectarea situației din zona de justiție, cu pensionările la vârste mult prea reduse, cu acele pensii care erau la un nivel care, comparativ cu ceilalți oameni, erau, într-adevăr, niște diferențe foarte mari, care creau o mare nemulțumire. Deci toate lucrurile astea s-au făcut greu”, a afirmat premierul.

Premierul mai spune că și în actul de guvernare, ca și în munca fiecărui om, acasă, la serviciu, „nimeni nu este perfect”.

„Dar mă rog să mă credeți că dacă aș fi văzut în această perioadă, că dacă mâine aș renunța la acest post, lucrurile s-ar schimba dintr-o dată, credeți-mă că n-ar fi niciun fel de problemă să fac asta, dar nu s-ar schimba. Pe de o parte și eu totdeauna am căutat să duc lucrurile până la capăt și atunci când am fost pe un post, să fac tot ceea ce ține de mine pentru a onora încrederea oamenilor sau responsabilitatea cu care am fost învestit”, a mai declarat Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)