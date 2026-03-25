Hârtie de copt profesională și tăvi de copt – soluții eficiente pentru brutării, patiserii și Horeca

Hârtia de copt profesională Oti este concepută pentru utilizare intensă și temperaturi ridicate, fiind un element esențial pentru fluxuri de producție rapide și constante.

Tipuri de hârtie de copt disponibile în oferta Oti

1. Hârtie de copt siliconată pe ambele fețe (3 kg)

Această variantă de hârtie de copt este ideală pentru utilizări multiple, datorită stratului de silicon aplicat pe ambele părți.

Avantaje:

rezistență ridicată la temperaturi înalte

nu necesită ungere suplimentară

reduce pierderile de produs

adaptată pentru industria alimentară

2. Hârtie de copt profesională 60x40 cm în cutie (500 coli)

Formatul standard 60x40 cm este perfect pentru tăvi profesionale și cuptoare de mare capacitate.

Beneficii:

500 coli pre-tăiate: gata de utilizare, fără pierderi de timp și material

siliconată pe ambele fețe: nu se lipește, permite coacerea uniformă

rezistentă la grăsimi și temperaturi ridicate: ideală pentru utilizare intensă în cuptor

potrivită pentru producție în serie

ambalare practică pentru depozitare

Tăvi cozonac din aluminiu – soluția rapidă pentru producție

Tăvile de unică folosință din aluminiu sunt indispensabile pentru afacerile care au nevoie de viteză, igienă și flexibilitate. Gama de tăvi cozonac din aluminiu Oti este potrivită pentru producția zilnică și livrarea produselor finite.

Dimensiuni disponibile:

tavă cozonac / chec 1000 ml

tavă cozonac 1500 ml

tavă cozonac 2500 ml

Fiecare set conține 5 bucăți, fiind ideal pentru organizarea eficientă a producției.

Avantajele utilizării de tăvi cozonac din aluminiu:

nu necesită spălare

economisesc timp în procesul de lucru

asigură coacere uniformă

ideale pentru transport și livrare

reduc costurile operaționale

Aceste tăvi cozonac Oti sunt frecvent utilizate în:

brutării și patiserii

cofetării

catering pentru evenimente

producție artizanală

Horeca

Tavă din aluminiu pentru tartă – versatilitate în bucătărie

Pe lângă gama de tăvi cozonac, tava din aluminiu pentru tartă sau pască (1380 ml) completează perfect necesarul oricărei bucătării profesionale.

Este potrivită pentru:

tarte dulci și sărate

pască

quiche-uri

deserturi pentru evenimente

preparate ready-to-go

Avantajele sunt similare cu cele ale tăvilor din aluminiu:

utilizare rapidă

fără curățare

prezentare practică pentru livrare

De ce să alegi hârtie de copt și tăvi cozonac profesionale de la Oti?

Folosind produse profesionale pentru uz alimentar, vei obține un proces de producție eficient și predictibil:

flux de lucru mai rapid

reducerea pierderilor

produse uniforme, fără rebuturi

costuri mai bine controlate

rezultate constante