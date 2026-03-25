Hârtie de copt profesională și tăvi de copt – soluții eficiente pentru brutării, patiserii și Horeca

Hârtia de copt profesională Oti este concepută pentru utilizare intensă și temperaturi ridicate, fiind un element esențial pentru fluxuri de producție rapide și constante.
Tipuri de hârtie de copt disponibile în oferta Oti
1. Hârtie de copt siliconată pe ambele fețe (3 kg)
Această variantă de hârtie de copt este ideală pentru utilizări multiple, datorită stratului de silicon aplicat pe ambele părți.
Avantaje:
- rezistență ridicată la temperaturi înalte
- nu necesită ungere suplimentară
- reduce pierderile de produs
- adaptată pentru industria alimentară
2. Hârtie de copt profesională 60x40 cm în cutie (500 coli)
Formatul standard 60x40 cm este perfect pentru tăvi profesionale și cuptoare de mare capacitate.
Beneficii:
- 500 coli pre-tăiate: gata de utilizare, fără pierderi de timp și material
- siliconată pe ambele fețe: nu se lipește, permite coacerea uniformă
- rezistentă la grăsimi și temperaturi ridicate: ideală pentru utilizare intensă în cuptor
- potrivită pentru producție în serie
- ambalare practică pentru depozitare
Tăvi cozonac din aluminiu – soluția rapidă pentru producție
Tăvile de unică folosință din aluminiu sunt indispensabile pentru afacerile care au nevoie de viteză, igienă și flexibilitate. Gama de tăvi cozonac din aluminiu Oti este potrivită pentru producția zilnică și livrarea produselor finite.
Dimensiuni disponibile:
- tavă cozonac / chec 1000 ml
- tavă cozonac 1500 ml
- tavă cozonac 2500 ml
Fiecare set conține 5 bucăți, fiind ideal pentru organizarea eficientă a producției.
Avantajele utilizării de tăvi cozonac din aluminiu:
- nu necesită spălare
- economisesc timp în procesul de lucru
- asigură coacere uniformă
- ideale pentru transport și livrare
- reduc costurile operaționale
Aceste tăvi cozonac Oti sunt frecvent utilizate în:
- brutării și patiserii
- cofetării
- catering pentru evenimente
- producție artizanală
- Horeca
Tavă din aluminiu pentru tartă – versatilitate în bucătărie
Pe lângă gama de tăvi cozonac, tava din aluminiu pentru tartă sau pască (1380 ml) completează perfect necesarul oricărei bucătării profesionale.
Este potrivită pentru:
- tarte dulci și sărate
- pască
- quiche-uri
- deserturi pentru evenimente
- preparate ready-to-go
Avantajele sunt similare cu cele ale tăvilor din aluminiu:
- utilizare rapidă
- fără curățare
- prezentare practică pentru livrare
De ce să alegi hârtie de copt și tăvi cozonac profesionale de la Oti?
Folosind produse profesionale pentru uz alimentar, vei obține un proces de producție eficient și predictibil:
- flux de lucru mai rapid
- reducerea pierderilor
- produse uniforme, fără rebuturi
- costuri mai bine controlate
- rezultate constante