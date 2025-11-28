Iese AS Monaco din criză? Derby-ul cu PSG se anunță dificil

Campioana Europei este pe val, după ce în ultima etapă de Champions League a câștigat cu 5-3 meciul cu Tottenham. În plus, ocupă locul întâi în clasamentul din Ligue 1, dar avansul față de Marseille este de doar două puncte. PSG se descurcă excelent atât în competiția internă, cât și în Champions League, motiv pentru care are prima șansă la victorie.

De partea cealaltă, AS Monaco este într-o situație dificilă. A pierdut ultimele trei meciuri din Ligue 1, astfel că a coborât până pe locul 8 în clasament, fiind la 10 puncte în spatele lui PSG. Monegascii vor să recupereze terenul pierdut, mai ales că nici în Champions League nu se descurcă prea bine, iar în ultima etapă au remizat cu Pafos.

În derby-ul de sâmbătă se vor întâlni două echipe obișnuite să înscrie mult. În meciurile lui Monaco din acest sezon s-au înscris cele mai multe goluri: 50 în 13 etape. Echipa de pe Stade Louis II a dat 25 de goluri și a primit tot atâtea. Are al patrulea cel mai bun atac din Ligue 1, dar și a treia cea mai slabă apărare. În schimb, PSG are trei meciuri la rând în care a dat minim 3 goluri, în toate competițiile.

Din acest motiv, e probabil un meci cu goluri multe. Cât privește cotele 1X2 la pariuri, bookmakerii văd un avantaj de partea lui PSG:

victorie Monaco - 4.33

egal - 4.50

victorie PSG - 1.61

AC Milan - Lazio, derby din Serie A

În Serie A, cel mai așteptat meci al etapei este cel dintre AC Milan și Lazio. Programat sâmbătă, de la ora 21:45, acest meci pune față în față două echipe cu un parcurs diferit. AC Milan este pe locul doi în clasament, la doar două puncte de liderul AS Roma, după ce a învins Interul lui Cristi Chivu. În schimb, Lazio a ajuns pe locul opt și plătește prețul parcursului inconstant din acest sezon. Meciurile dintre Milan și Lazio nu au oferit multe goluri în ultima perioadă, iar acesta va fi un aspect luat în calcul de cei care joacă la pariuri online. Cât privește favorita, bookmakerii îi dau șanse mai mari lui AC Milan să obțină victoria, cotele fiind cele de mai jos:

victorie Milan - 1.58

egal - 4.00

victorie Lazio - 5.00

Chelsea - Arsenal, derby-ul echipelor în formă

Chelsea - Arsenal se joacă duminică, de la ora 18:30, în Premier League. Arsenal este pe prima poziție în clasamentul din Premier League, cu un avans de șase puncte față de Chelsea, a doua clasată. Ambele echipe sunt în mare formă. Chelsea a învins-o în Champions League pe FC Barcelona cu 3-0, iar Arsenal a răpus-o pe Bayern München. În plus, Arsenal are nouă etape la rând fără eșec în Premier League, în timp ce Chelsea a câștigat în ultimele trei runde. E un meci de care pe care, dar Arsenal nu a pierdut în ultimele șapte meciuri contra lui Chelsea. Cotele la pariuri arată astfel:

victorie Chelsea - 3.10

egal - 3.25

victorie Arsenal - 2.25

Va fi un final de săptămână în care vom afla răspunsul la câteva întrebări interesante. Va putea să iasă AS Monaco din criză? Poate fi oprită AC Milan după ce echipa a arătat tot mai bine? Chelsea are capacitatea să repete două meciuri bune la rând în doar câteva zile? Sâmbătă și duminică vor fi zilele în care vom afla răspunsurile.