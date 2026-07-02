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Comunicat de presă pentru începerea proiectului

02 Iul 2026   •   08:09
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Comunicat de presă pentru începerea proiectului
Lucrările se execută pe amplasamentul situat în com. Pantelimon

S.C. EOLIAN PROJECT S.R.L. cu sediul social: Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6-8, Clădirea UNIRII VIEW, Biroul RESCO-WORK14, Etaj 2, BUCUREȘTI, CUI 21941030, e-mail: office@eolianproject.com, tel. 0722.452.430, anunță începerea proiectului cu titlul „AMPLASARE BATERII STOCARE PARC EOLIAN”, Cod SMIS 338278, în baza Contractului de finanțare nr. 1633 din 22.06.2026, încheiat cu MINISTERUL ENERGIEI, în calitate de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru Modernizare.

Programul de finanțare: Fondul pentru Modernizare

Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) cu finanțare din Fondul pentru Modernizare.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de punerea în funcțiune la nivelul S.C. EOLIAN PROJECT S.R.L. a unei infrastructuri tehnice de stocare a energiei electrice în baterii de 2,00 MWh.

Locația de implementare: Lucrările se execută pe amplasamentul situat în com. Pantelimon, jud. Constanța, NC 101565, parcela CC 328/14/2, în incinta CEE Pantelimon 3.

Valoarea totală a Proiectului: 2.732.827,07 lei cu TVA, respectiv 2.299.275,00 lei, fără TVA, din care:

a) Valoarea nerambursabilă asigurată din Fondul pentru Modernizare de 796.224,00 lei;

b) Valoarea asigurată de Beneficiar de 1.936.603,07 lei.

Capacitatea de stocare instalată: 2,00 MWh.

Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MWh instalat: 80.000,00 Euro/MWh.

Data de începere: 22.06.2026.

Data finalizării: nu mai târziu de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare sau data de 31.12.2029.

S.C. EOLIAN PROJECT S.R.L.

Administrator/Reprezentant legal

MIHAILA FLORENTINA-LAURA

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