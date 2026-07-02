Comunicat de presă pentru începerea proiectului

Programul de finanțare: Fondul pentru Modernizare

Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) cu finanțare din Fondul pentru Modernizare.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de punerea în funcțiune la nivelul S.C. EOLIAN PROJECT S.R.L. a unei infrastructuri tehnice de stocare a energiei electrice în baterii de 2,00 MWh.

Locația de implementare: Lucrările se execută pe amplasamentul situat în com. Pantelimon, jud. Constanța, NC 101565, parcela CC 328/14/2, în incinta CEE Pantelimon 3.

Valoarea totală a Proiectului: 2.732.827,07 lei cu TVA, respectiv 2.299.275,00 lei, fără TVA, din care:

a) Valoarea nerambursabilă asigurată din Fondul pentru Modernizare de 796.224,00 lei;

b) Valoarea asigurată de Beneficiar de 1.936.603,07 lei.

Capacitatea de stocare instalată: 2,00 MWh.

Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MWh instalat: 80.000,00 Euro/MWh.

Data de începere: 22.06.2026.

Data finalizării: nu mai târziu de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare sau data de 31.12.2029.

S.C. EOLIAN PROJECT S.R.L.

Administrator/Reprezentant legal

MIHAILA FLORENTINA-LAURA