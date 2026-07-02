Inițiativa BT: ”Hai să fim alături de cei care țin România în mișcare!”

Economia reală de zi cu zi nu se vede în grafice, ci începe în locuri obișnuite

Afacerile mici și mijlocii funcționează pe baza unei rutine economice stabile: deschid zilnic, livrează servicii, angajează oameni, plătesc furnizori și își ajustează activitatea în funcție de cerere. Această continuitate este, de fapt, ceea ce menține economia funcțională la nivel local.

Încrederea ca mecanism economic fundamental

Fiecare tranzacție economică implică un grad de încredere. Avem încredere că produsul va fi livrat, că serviciul va fi prestat, că oamenii își vor primi salariile la timp, iar relațiile economice vor continua.

Această încredere reduce costurile de funcționare ale economiei și permite circulația eficientă a resurselor.

Privite în ansamblu, IMM-urile nu sunt doar actori economici individuali, ci o infrastructură distribuită care susține funcționarea economiei reale.

Ele sunt zalele care conectează lanțul consumului de lanțul de producție și transformă activitatea economică într-un proces continuu.

O inițiativă care readuce în discuție acest strat economic

De la această realitate pornește și cea mai nouă inițiativă lansată de Banca Transilvania: ”Hai să fim alături de cei care țin România în mișcare!”.

Inițiativa pune accent pe rolul IMM-urilor în economie și pe importanța înțelegerii mecanismelor care susțin activitatea economică de zi cu zi.