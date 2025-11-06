KINOMED explică ce presupune fizioterapia

Ce reprezintă fizioterapia și cui se adresează

Fizioterapia este o ramură a medicinei care utilizează factori fizici – precum curenți electrici, ultrasunete, căldură sau lumină – pentru tratarea afecțiunilor musculo-scheletale, neurologice și articulare. Scopul principal este reducerea durerii, relaxarea musculaturii și refacerea funcțiilor normale ale corpului. În cadrul unui program personalizat de fizioterapie, medicul de recuperare stabilește ce proceduri sunt potrivite în funcție de nevoile pacientului, istoricul medical și gradul de afectare.

Deși are numeroase beneficii, fizioterapia are și anumite limite. Nu este recomandată copiilor, în special celor sub 16 ani, deoarece poate influența negativ procesele naturale de creștere. În schimb, adulții pot beneficia în siguranță de aceste terapii, mai ales atunci când sunt integrate într-un plan complet de recuperare.

Cum se desfășoară o ședință de fizioterapie

Înainte de începerea tratamentului, pacientul este evaluat cu atenție de medicul specialist. Se analizează postura, mobilitatea și forța musculară pentru a identifica zonele care necesită intervenție. În funcție de diagnostic, ședințele pot include diferite tipuri de curenți terapeutici, ultrasunete sau laser, menite să reducă inflamația și să stimuleze regenerarea țesuturilor. Procedurile sunt complet nedureroase, iar durata unei ședințe depinde de complexitatea cazului.

Pacienții observă adesea primele îmbunătățiri după câteva ședințe, mai ales în ceea ce privește reducerea durerii și creșterea flexibilității. Este important ca tratamentul să fie urmat constant și sub supraveghere medicală, pentru a evita suprasolicitarea sau aplicarea incorectă a tehnicilor.

Rolul terapiilor complementare în recuperare

Într-un centru modern, planul de recuperare este complex, combinând diverse metode de tratament pentru a obține cele mai bune rezultate. De exemplu, terapia Shockwave este folosită frecvent în cazurile de tendinite, calcificări musculare sau dureri cronice, deoarece undele acustice pe care le generează stimulează regenerarea naturală a țesuturilor. Este o procedură neinvazivă, cu efecte rapide și de durată, recomandată mai ales persoanelor care nu au răspuns la tratamentele clasice.

O altă metodă adesea inclusă în programele de recuperare este cea bazată pe masaj cu ventuze, o tehnică tradițională recunoscută pentru beneficiile sale terapeutice. Prin aplicarea controlată a ventuzei, se creează un efect de vid care stimulează circulația sângelui și ajută la relaxarea mușchilor tensionați. Efectul combinat cu alte terapii contribuie la o recuperare mai rapidă și la reducerea disconfortului.

De ce este importantă abordarea personalizată

Fiecare organism reacționează diferit la tratament, de aceea personalizarea planului terapeutic este esențială. Fizioterapia poate fi completată cu kinetoterapie sau exerciții ușoare de întreținere, pentru menținerea rezultatelor pe termen lung. Comunicarea permanentă dintre pacient și specialist contribuie la adaptarea corectă a procedurilor și la evitarea eventualelor complicații.

La Kinomed, accentul este pus pe îmbinarea experienței medicale cu o abordare umană, atentă la nevoile fiecărui pacient. Scopul este simplu: recăpătarea mobilității, a încrederii și a confortului fizic prin soluții sigure, moderne și eficiente.

Sursa foto: pexels.com