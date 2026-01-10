Ce să mănânci în ianuarie dacă urmezi dieta mediteraneană: alimentele esențiale pentru sănătate

Dieta mediteraneană, desemnată din nou cea mai bună dietă din lume în 2025. Alimentele esențiale recomandate de nutriționiști în luna ianuarie

Pentru al optulea an consecutiv, dieta mediteraneană a fost desemnată cea mai bună dietă din lume de U.S. News & World Report. Ușor de urmat și extrem de benefică pentru sănătate, acest stil alimentar este recomandat de nutriționiști mai ales la început de an. Descoperă cele 8 alimente-cheie pe care specialiștii spun că ar trebui să le ai în cămară în luna ianuarie.

În 2025, U.S. News & World Report a clasat dieta mediteraneană pe locul 1 la nivel mondial, pentru al optulea an la rând. Nu doar că a câștigat titlul de cea mai bună dietă per ansamblu, dar s-a clasat pe primul loc și în gestionarea diabetului, a ficatului gras, a colesterolului ridicat, în susținerea sănătății intestinale și a sănătății mintale, primind totodată punctaj maxim pentru faptul că este cea mai ușor de urmat, potrivit Eating Well.

Dieta mediteraneană se bazează în principal pe alimente de origine vegetală: cereale integrale, fructe, legume, leguminoase, nuci, semințe, ulei de măsline, ierburi și condimente. Peștele este consumat de câteva ori pe săptămână, iar carnea, ouăle și lactatele apar în cantități moderate. În schimb, sunt limitate zahărul adăugat și cerealele rafinate.

Dacă începutul de an te-a făcut să îți regândești obiectivele de sănătate, dieta mediteraneană poate fi un punct excelent de plecare. Chiar și mici schimbări – mai multe legume, pește sau cereale integrale – pot avea efecte reale asupra stării tale de bine.

Iată cele 8 alimente din dieta mediteraneană pe care nutriționiștii recomandă să le consumi în ianuarie:

1. Leguminoase la conservă

Fasolea, năutul și lintea au fost, de departe, cele mai recomandate alimente de către nutriționiști.

Leguminoasele sunt o sursă excelentă de proteine vegetale și fibre, fiind ideale pentru cei care reduc consumul de carne. Acestea ajută la stabilizarea glicemiei, la scăderea colesterolului și la susținerea sănătății intestinale.

Lintea se gătește rapid și este perfectă pentru supe sau salate, iar năutul din conservă este extrem de versatil: de la boluri cu cereale până la gustări crocante la cuptor.

2. Anghinare

Anghinarele sunt bogate în fibre prebiotice, esențiale pentru bacteriile benefice din intestin. De asemenea, conțin magneziu, potasiu, vitamina C, fier, cupru și mangan.

Varianta congelată sau la conservă este la fel de eficientă și ușor de integrat în paste, boluri cu cereale sau preparate cu proteine.

3. Sardine la conservă

Peștele gras, precum sardinele, este o adevărată comoară nutrițională. Sardinele sunt bogate în omega-3, calciu și vitamina D, având efecte antiinflamatorii și beneficii pentru inimă, creier și sistemul imunitar.

O singură porție poate acoperi o mare parte din necesarul zilnic de calciu și vitamina D. În plus, pot fi folosite în salate, chiftele sau rețete similare cu cele pe bază de ton.

4. Verdețuri congelate

Dacă legumele proaspete se strică prea repede sau sunt prea scumpe, variantele congelate sunt o soluție excelentă.

Spanacul și kale congelate își păstrează nutrienții și sunt surse bune de fibre, fier, vitamina C și vitamina K. Consumul regulat de verdețuri este asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare, diabet și afecțiuni digestive.

5. Kefir

Deși iaurtul grecesc și brânza feta sunt populare, kefirul nu ar trebui ignorat. Acest produs lactat fermentat este bogat în probiotice, care susțin microbiomul intestinal.

Studiile arată că kefirul poate contribui la scăderea tensiunii arteriale, la reducerea inflamației și la reglarea glicemiei. Este ideal în smoothie-uri, dressinguri sau peste ovăz.

6. Nuci

Nucile sunt printre cele mai dense alimente din punct de vedere nutrițional. Ele oferă grăsimi sănătoase, proteine, fibre și antioxidanți.

De exemplu, nucile românești sunt bogate în omega-3, susțin sănătatea creierului și reduc inflamația. Consumul regulat de nuci este asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare și mortalitate.

7. Ulei de măsline

Uleiul de măsline este baza dietei mediteraneene. Bogat în grăsimi mononesaturate și antioxidanți, acesta ajută la absorbția vitaminelor liposolubile și reduce inflamația.

Chiar și o cantitate mică, consumată zilnic, este asociată cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare, cancer și afecțiuni neurodegenerative.

8. Roșii

Fie că sunt proaspete, conservate sau sub formă de sos, roșiile sunt esențiale în bucătăria mediteraneană.

Bogate în vitaminele A și C și în licopen, un antioxidant puternic, roșiile contribuie la prevenirea bolilor cronice. Consumul lor alături de ulei de măsline crește absorbția licopenului.

Concluzia specialiștilor

Schimbările alimentare nu trebuie să fie radicale. Prin includerea câtorva alimente-cheie din dieta mediteraneană – leguminoase, nuci, ulei de măsline și pește – poți aduce beneficii reale sănătății tale, fără stres și fără diete restrictive.