Meciurile de neratat programate în Champions League, 17-18 februarie

17 Feb 2026   •   15:57
Sursa foto: Golgheterul Ligii Campionilor este Kylian Mbappe, francezul marcând 13 din cele 21 de goluri ale echipei

Spectacolul din Champions League revine cu 8 meciuri programate azi și mâine. Cele mai tari meciuri de azi sunt cele dintre Benfica și Real Madrid, respectiv Dortmund și Atalanta. Singurul antrenor român din Champions League, Cristi Chivu, speră ca echipa sa, Inter Milano, să obțină mâine un rezultat pozitiv în Norvegia, contra lui Bodo Glimt.

Program tur play-off optimi

  • 17 februarie, 19:45: Galatasaray - Juventus
  • 17 februarie, 22:00: Benfica - Real Madrid
  • 17 februarie, 22:00: Dortmund - Atalanta
  • 17 februarie, 22:00: Monaco - PSG
  • 18 februarie, 19:45: Qarabag - Newcastle
  • 18 februarie, 22:00: Bodo Glimt - Inter Milano
  • 18 februarie, 22:00: Club Brugge - Atletico Madrid
  • 18 februarie, 22:00: Olympiacos - Leverkusen

Benfica - Real Madrid: Vom trăi din nou un final de meci tensionat?

Estadio da Luz va fi gazda partidei dintre Benfica și Real Madrid, din prima manșă a play-offului pentru optimile de finală. Va începe pe 17 februarie, la ora 22:00. Benfica a mai întâlnit-o pe Real Madrid și în faza grupelor acestui sezon de Champions League.

S-a întâmplat chiar în ultima etapă, când formația portugheză s-a impus în fața celei cu un buget colosal cu scorul de 4-2. Golul calificării a sosit în al optulea minut de prelungire al celei de-a doua reprize și a fost marcat de goalkeeperul Trubin. Cota ca Benfica să înscrie ultima în această partidă este 2.20.

Datorită acestui gol, Benfica s-a calificat în play-offul pentru optimile de finală. Reușita lui Trubin ne aduce aminte de cea a lui Palop, goalkeeperul Sevillei, din finala ediției 2006-2007 de Cupa UEFA, cum se numea atunci actuala Europa League. Atunci Palop trimitea meciul în extra-time, ulterior Sevilla reușind să câștige trofeul.

Golgheterul Ligii Campionilor este Kylian Mbappe, francezul marcând 13 din cele 21 de goluri ale echipei. Cu toate acestea, Real Madrid a încheiat în afara top 8 grupa Champions League. În ultima etapă, celelalte opt formații din top 9 au reușit să se impună.

Dortmund - Atalanta: adversar de top în optimi pentru formația câștigătoare

Pe 17 februarie, cu începere de la ora 22:00, pe Signal Iduna Park se va desfășura partida dintre Dortmund și Atalanta. Dortmund a încheiat pe locul 17 în grupă, cu 3 victorii, două remize și 3 înfrângeri. A marcat 19 goluri și a primit 17. Golgheterii echipei sunt Guirassy, Brandt și Nmecha, cu 3 reușite fiecare. Guirassy este cotat cu 2.05 la pariuri sportive pentru a înscrie minim un gol în acest meci.

Atalanta a încheiat pe locul 15 în grupă, la două puncte în fața Dortmundului. A obținut 4 victorii, o remiză și a suferit 3 înfrângeri. A marcat doar 10 goluri, primind tot atâtea. A avut cea mai slabă ofensivă din primele 19 clasate. Atât Dortmund, cât și Atalanta au fost învinse în ultimele două runde. A doua manșă dintre Atalanta și Dortmund se va disputa săptămâna viitoare. Învingătoarea acestei duble manșe o va întâlni în optimile de finală pe Arsenal sau Bayern Munchen.

Bodo Glimt - Inter Milano: vor rezista milanezii în frigul din Norvegia?

În play-off-ul pentru optimile de finală s-a calificat și Bodo Glimt, o prezență neobișnuită în fazele eliminatorii din Champions League. După cinci etape, formația norvegiană avea doar două puncte. Aproape nimeni nu îi mai dădea șanse la o calificare în play-off-ul pentru optimile de finală. În ultimele trei runde, aceasta a acumulat însă șapte puncte. A remizat cu Dortmund și le-a învins pe Manchester City, respectiv Atletico Madrid. Cotele 1X2 la pariuri pentru partida dintre Bodo Glimt și Inter Milano sunt:

  • Victorie Bodo Glimt: 4.33
  • Egal: 4.20
  • Victorie Inter Milano: 1.66

Dacă Bodo Glimt nu mai avea aproape nicio șansă la calificarea în play-off după primele cinci etape, forma lui Inter Milano era total opusă. După primele patru runde avea maximum de puncte. Au urmat însă trei înfrângeri, iar asta a scos-o din top 8. În ultima etapă, formația antrenată de Cristian Chivu a învins-o cu 2-0 în deplasare pe Dortmund, însă această victorie nu a urcat-o pe un loc de calificare directă în optimile Champions League.

Cote antepost câștigătoare Champions League

  1. Arsenal - 4.50
  2. Bayern Munchen - 5.60
  3. FC Barcelona - 8.00
  4. Manchester City - 8.00
  5. PSG - 9.00

Acesta este doar al doilea sezon în formatul cu 36 de echipe într-o singură grupă. Deținătoarea trofeului este PSG, formație care sezonul trecut a jucat în play-off-ul pentru optimi. Va fi câștigată această ediție din nou de o echipă prezentă în play-off-ul pentru optimi?

 

