Meciurile de neratat programate în Champions League, 17-18 februarie

Program tur play-off optimi

17 februarie, 19:45: Galatasaray - Juventus

17 februarie, 22:00: Benfica - Real Madrid

17 februarie, 22:00: Dortmund - Atalanta

17 februarie, 22:00: Monaco - PSG

18 februarie, 19:45: Qarabag - Newcastle

18 februarie, 22:00: Bodo Glimt - Inter Milano

18 februarie, 22:00: Club Brugge - Atletico Madrid

18 februarie, 22:00: Olympiacos - Leverkusen

Benfica - Real Madrid: Vom trăi din nou un final de meci tensionat?

Estadio da Luz va fi gazda partidei dintre Benfica și Real Madrid, din prima manșă a play-offului pentru optimile de finală. Va începe pe 17 februarie, la ora 22:00. Benfica a mai întâlnit-o pe Real Madrid și în faza grupelor acestui sezon de Champions League.

S-a întâmplat chiar în ultima etapă, când formația portugheză s-a impus în fața celei cu un buget colosal cu scorul de 4-2. Golul calificării a sosit în al optulea minut de prelungire al celei de-a doua reprize și a fost marcat de goalkeeperul Trubin. Cota ca Benfica să înscrie ultima în această partidă este 2.20.

Datorită acestui gol, Benfica s-a calificat în play-offul pentru optimile de finală. Reușita lui Trubin ne aduce aminte de cea a lui Palop, goalkeeperul Sevillei, din finala ediției 2006-2007 de Cupa UEFA, cum se numea atunci actuala Europa League. Atunci Palop trimitea meciul în extra-time, ulterior Sevilla reușind să câștige trofeul.

Golgheterul Ligii Campionilor este Kylian Mbappe, francezul marcând 13 din cele 21 de goluri ale echipei. Cu toate acestea, Real Madrid a încheiat în afara top 8 grupa Champions League. În ultima etapă, celelalte opt formații din top 9 au reușit să se impună.

Dortmund - Atalanta: adversar de top în optimi pentru formația câștigătoare

Pe 17 februarie, cu începere de la ora 22:00, pe Signal Iduna Park se va desfășura partida dintre Dortmund și Atalanta. Dortmund a încheiat pe locul 17 în grupă, cu 3 victorii, două remize și 3 înfrângeri. A marcat 19 goluri și a primit 17. Golgheterii echipei sunt Guirassy, Brandt și Nmecha, cu 3 reușite fiecare. Guirassy este cotat cu 2.05 la pariuri sportive pentru a înscrie minim un gol în acest meci.

Atalanta a încheiat pe locul 15 în grupă, la două puncte în fața Dortmundului. A obținut 4 victorii, o remiză și a suferit 3 înfrângeri. A marcat doar 10 goluri, primind tot atâtea. A avut cea mai slabă ofensivă din primele 19 clasate. Atât Dortmund, cât și Atalanta au fost învinse în ultimele două runde. A doua manșă dintre Atalanta și Dortmund se va disputa săptămâna viitoare. Învingătoarea acestei duble manșe o va întâlni în optimile de finală pe Arsenal sau Bayern Munchen.

Bodo Glimt - Inter Milano: vor rezista milanezii în frigul din Norvegia?

În play-off-ul pentru optimile de finală s-a calificat și Bodo Glimt, o prezență neobișnuită în fazele eliminatorii din Champions League. După cinci etape, formația norvegiană avea doar două puncte. Aproape nimeni nu îi mai dădea șanse la o calificare în play-off-ul pentru optimile de finală. În ultimele trei runde, aceasta a acumulat însă șapte puncte. A remizat cu Dortmund și le-a învins pe Manchester City, respectiv Atletico Madrid. Cotele 1X2 la pariuri pentru partida dintre Bodo Glimt și Inter Milano sunt:

Victorie Bodo Glimt: 4.33

Egal: 4.20

Victorie Inter Milano: 1.66

Dacă Bodo Glimt nu mai avea aproape nicio șansă la calificarea în play-off după primele cinci etape, forma lui Inter Milano era total opusă. După primele patru runde avea maximum de puncte. Au urmat însă trei înfrângeri, iar asta a scos-o din top 8. În ultima etapă, formația antrenată de Cristian Chivu a învins-o cu 2-0 în deplasare pe Dortmund, însă această victorie nu a urcat-o pe un loc de calificare directă în optimile Champions League.

Cote antepost câștigătoare Champions League

Arsenal - 4.50 Bayern Munchen - 5.60 FC Barcelona - 8.00 Manchester City - 8.00 PSG - 9.00

Acesta este doar al doilea sezon în formatul cu 36 de echipe într-o singură grupă. Deținătoarea trofeului este PSG, formație care sezonul trecut a jucat în play-off-ul pentru optimi. Va fi câștigată această ediție din nou de o echipă prezentă în play-off-ul pentru optimi?