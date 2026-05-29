O zi în Cartagena de Indias: ce vezi, ce guști și ce rămâne cu tine

Ce găsești în centrul vechi al Cartaginei de Indias?

Centrul istoric, cunoscut sub numele de Ciudad Amurallada — Orașul Înziduit —, este delimitat de zidurile de apărare ridicate de spanioli în secolul al XVI-lea. Aceste ziduri, numite La Muralla, au o lungime totală de aproximativ 11 kilometri și sunt aproape complet intacte. Plimbarea pe creasta lor îți dă o perspectivă rară: pe de o parte, Marea Caraibilor; pe de cealaltă, acoperișurile îngrămădite ale cartierelor coloniale.

Străzile interioare sunt înguste și pietruite, mărginite de case în galben, albastru, portocaliu și ocru. Florile atârnă din balcoane în toate lunile anului — clima tropicală face imposibilă o altă variantă. Plaza de la Aduana, cea mai veche piață din Colombia colonială, a servit drept centru administrativ al imperiului spaniol. Azi e un loc de popas cu cafenele și artizanat local.

Palatul Inchiziției, construit în 1610, este unul din muzeele cu cea mai bună contextualizare istorică din regiune. Expozițiile nu ascund dimensiunile mai dure ale colonialismului — și asta îl face mai valoros decât media. Oferă o imagine onestă despre ce a însemnat această cetate în sistemul imperial spaniol.

Castillo San Felipe — de ce merită jumătate din ziua ta?

Castillo San Felipe de Barajas este cea mai mare fortăreață spaniolă construită vreodată pe continentul american. A fost ridicată începând cu 1536, pe dealul San Lázaro, și extinsă repetat în secolele XVII și XVIII. A rezistat la mai multe atacuri britanice, inclusiv celui coordonat de amiralul Vernon în 1741, cu o flotă de peste 180 de nave.

Dimensiunile sunt greu de înțeles fără să intri. Sistemul de tuneluri subterane — galerii de comunicare, depozite de muniție, spații de retragere — este parțial deschis vizitatorilor. Acustica e ciudată: pașii răsună diferit în funcție de densitatea peretelui de piatră. Câteva guri de foc originale sunt încă poziționate pe platformele superioare, îndreptate spre rada portului.

Panorama de la nivelul superior acoperă portul, centrul vechi și, în zilele senine, linia de coastă spre vest. Dimineața devreme — înainte de ora 9:00 — sau spre seară sunt momentele în care vizita funcționează cel mai bine din punct de vedere practic. Grupurile de vizitatori nu ajunseseră încă când am urcat prima dată, și tăcerea de pe ziduri era greu de anticipat.

Mâncarea de stradă și cafeaua: ce să comanzi și unde

Gastronomia Cartaginei este mai interesantă decât o arată meniurile turistice din piețele centrale. Ingredientele de bază sunt simple: pește proaspăt, fructe de mare, manioc, patacones — felii groase de pătlagină verde prăjite — și orez cu nucă de cocos. Combinația dintre influențele africane, indigene și spaniole a produs o bucătărie care nu seamănă cu ce găsești în Bogotá sau Medellín.

Ceviche-ul local se face cu lime, ceapă roșie și ardei iute, servit uneori chiar în coajă de nucă de cocos. Nu e la fel cu cel peruvian — mai puțin acid, cu mai multă dulceață. Arepas de choclo, din porumb dulce, se găsesc la colț de stradă la câteva mii de pesos. Tinto-ul — cafeaua neagră în pahar mic — este varianta zilnică a localnicilor, fără nicio ceremonie. Tinto campesino, îndulcit cu trestie de zahăr brută, schimbă profilul de gust complet.

Cartierul Getsemani, adiacent centrului historic, este unde s-a mutat energia autentică a orașului. Artă murală pe aproape orice perete, baruri fără pretenții, muzică live după lăsarea întunericului. Nu e la fel de fotogenic ca centrul vechi, dar e mai puțin performativ.

Ce înseamnă Cartagena de Indias în contextul Caraibelor

Puțini vizitatori realizează că orasul Cartagena a fost, timp de aproape două secole, principalul port de tranzit al aurului și argintului extrase din coloniile spaniole. Tot ce ieșea din America de Sud spre Spania trecea prin rada acestui port. De aceea a fost atacată în mod repetat — și de aceea zidurile au primit finanțare imperială constantă.

UNESCO a inclus centrul historic și portul în lista Patrimoniului Mondial în 1984. Justificarea oficială menționează cea mai completă și mai bine conservată cetate colonială spaniolă din America. Evaluarea nu s-a schimbat de atunci.

Cartagena este una dintre escale cele mai frecvente ale itinerariilor de croazieră caraibieană. Vasele ancorează în portul modern al orașului, situat la câteva minute de centrul vechi, ceea ce face tranzitul extrem de simplu. Pasagerii coboară direct în oraș — fără transfer, fără check-in, fără bagaje de gestionat. Această logistică elimină una dintre fricțiunile clasice ale turismului în Columbia, unde deplasările între orașe pot consuma ore întregi. Croaziera rămâne, din punct de vedere practic, cel mai eficient mod de a include Cartagena într-un circuit mai larg al Caraibelor, mai ales dacă programul acoperă și alte porturi din regiune în aceeași săptămână.

O zi nu ajunge pentru insulele din larg — Islas del Rosario, cu recifuri de corali și apă turcoaz care funcționează ca argument fotografic irezistibil — dar centrul vechi, fortăreața și Getsemani se pot parcurge la un ritm rezonabil în 8-10 ore. Cel mai bun sfat practic: începe cu Castillo San Felipe devreme dimineața. Restul zilei aparține orașului.