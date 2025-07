Optimizare SEO pentru WordPress în România

Totuși, doar faptul că folosești WordPress nu înseamnă că vei apărea automat în topul rezultatelor. Trebuie să-l configurezi corect, să produci conținut localizat și să aplici bune practici adaptate pieței românești.

Instalează un plugin SEO puternic

Primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să instalezi un plugin SEO care îți oferă control total asupra titlurilor, descrierilor, sitemap-urilor și structurii site-ului. Cele mai populare opțiuni sunt:

Yoast SEO – foarte intuitiv, ideal pentru începători

– foarte intuitiv, ideal pentru începători Rank Math – o alternativă modernă, cu mai multe funcții gratuite

– o alternativă modernă, cu mai multe funcții gratuite All in One SEO Pack – simplu și eficient

Alege unul singur și configurează-l corect. Nu instala mai multe, fiindcă pot intra în conflict.

Ce să configurezi imediat:

Titluri și meta descrieri personalizabile pentru pagini și articole

Activare sitemap XML

Eliminare categoriilor sau tag-urilor din index (dacă nu le folosești corect)

Controlul fișierului robots.txt și htaccess direct din panou

Activează structura de permalinkuri corectă

WordPress vine cu o structură de linkuri neoptimizată (?p=123), dar poți schimba asta foarte ușor.

Mergi în Setări > Legături Permanente și alege opțiunea „Nume articol” sau, și mai bine, o structură personalizată:

/%category%/%postname%/ (doar dacă ai categorii bine definite).

Asta va face ca linkurile tale să fie clare, prietenoase și ușor de înțeles atât pentru Google, cât și pentru utilizatori.

Localizează site-ul pentru publicul român

Dacă publicul tău este din România, ai grijă ca totul să fie adaptat acestuia: limba, exprimarea, formatele de dată, moneda (dacă vinzi ceva), dar și adresele și numerele de telefon.

Setează limba site-ului în română, adaugă în Google Search Console o versiune pentru România și asigură-te că sitemapul tău este citit corect de Google.

Dacă vizezi un oraș anume (ex: București, Cluj, Iași), creează pagini dedicate local, optimizează-le cu denumirea orașului în titlu și conținut, și înscrie site-ul în directoare locale (ex: lista-firme.ro, firme.info, etc.).

Optimizează conținutul pentru cuvinte cheie în limba română

SEO în România înseamnă optimizare pentru căutările făcute în română. Asta implică o cercetare de cuvinte cheie potrivite publicului tău țintă. De exemplu, oamenii caută „pantofi sport ieftini” mai des decât „sneakers accesibili”.

Folosește unelte precum:

Google Keyword Planner

Ubersuggest (selectează limba română și locația România)

Ahrefs sau SEMrush (dacă ai acces)

Odată ce ai lista de cuvinte, scrie articole, pagini de servicii sau produse care le folosesc în mod natural, fără să forțezi repetițiile.

Scrie conținut relevant și valoros

Pentru WordPress, blogul este un aliat puternic. Publică articole utile, ghiduri, tutoriale, studii de caz sau răspunsuri la întrebări frecvente. De exemplu, dacă ai un site despre contabilitate, un articol precum „Cum alegi un contabil bun în România” îți poate aduce trafic valoros.

Ce să urmărești:

Scrie minim 700–1000 de cuvinte per articol

Include cuvinte cheie și sinonime în mod natural

Adaugă subtitluri (H2, H3), liste, imagini, citate

Pune linkuri către alte articole de pe site (linkuri interne)

Folosește și cuvinte regionale (acolo unde are sens – ex: „în București”)

Optimizează viteza și performanța site-ului

Un site lent înseamnă un ranking slab. Din fericire, WordPress are multe opțiuni de optimizare.

Iată ce poți face imediat:

Alege o temă ușoară, optimizată pentru SEO (ex: Astra, GeneratePress)

Instalează un plugin de cache (ex: WP Rocket, W3 Total Cache, LiteSpeed Cache)

Optimizează imaginile cu un plugin precum ShortPixel sau Smush

Folosește un CDN (ex: Cloudflare) pentru viteze mai mari în toată țara

Verifică site-ul în Google PageSpeed Insights și încearcă să obții scoruri peste 80

Fă SEO local dacă ai o afacere fizică

Dacă ai un birou, magazin, salon, cabinet sau orice punct fizic în România, optimizează-l local.

Pașii principali:

Creează și optimizează un profil Google Business Profile

Adaugă adresa completă și corectă pe site (în footer, în pagina de contact)

Include schema.org local business (poți folosi pluginul Rank Math pentru asta)

Creează conținut localizat (ex: „Curățenie profesională în Timișoara”)

Obține recenzii de la clienți reali pe Google și alte platforme relevante

Fă link building pe domenii românești

Un aspect important pentru SEO în România este autoritatea domeniului. Asta se construiește prin linkuri de la alte site-uri românești, din domenii relevante.

Cum obții astfel de linkuri:

Scrie articole pentru bloguri românești din nișa ta (guest posting)

Publică comunicate de presă în publicații locale

Fii activ în comunități online (Reddit România, grupuri Facebook, forumuri)

Creează conținut „linkabil” – ghiduri, infografice, topuri, studii

Linkurile de la site-uri românești sunt mai valoroase pentru un site care vizează România, comparativ cu cele de la domenii internaționale.

Activează funcționalitățile de bază SEO

WordPress îți permite, cu ajutorul pluginurilor și câtorva setări, să activezi funcții utile pentru SEO:

Breadcrumbs – utile pentru navigație și pentru Google (în Yoast sau Rank Math)

– utile pentru navigație și pentru Google (în Yoast sau Rank Math) Schema.org – date structurate pentru produse, recenzii, local business, etc.

– date structurate pentru produse, recenzii, local business, etc. Open Graph și Twitter Cards – pentru partajare corectă în rețele sociale

– pentru partajare corectă în rețele sociale Canonical URLs – evită conținutul duplicat

Nu trebuie să știi programare. Pluginurile fac totul pentru tine – doar asigură-te că sunt activate și configurate corect.

Întrebări și răspunsuri

WordPress este bun pentru SEO în România?

Da, este una dintre cele mai prietenoase platforme pentru SEO, mai ales cu ajutorul pluginurilor specializate. Contează cum îl configurezi și ce conținut publici.

E mai bine să scriu articole în română sau engleză?

Dacă publicul tău este român, scrie în română. Google va înțelege clar ce audiență vizezi și îți va afișa site-ul în căutările locale.

Yoast SEO sau Rank Math?

Ambele sunt bune. Yoast e mai simplu și potrivit pentru începători, Rank Math oferă mai multe funcții gratuite, dar poate fi copleșitor la început.

Am nevoie de un plugin SEO dacă folosesc WordPress?

Da, dacă vrei control complet asupra elementelor SEO (titluri, meta, sitemap, schema). Pluginul îți ușurează munca și te ajută să eviți greșelile.

Pot face SEO pentru WordPress singur sau am nevoie de specialist?

Poți începe singur, mai ales dacă urmezi pașii de mai sus. Dar pentru o creștere rapidă și sigură, colaborarea cu un specialist SEO familiar cu piața din România poate face o diferență majoră.