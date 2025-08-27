Parc Auto Dragoliv lansează o campanie unică în România: 10.000 de plinuri gratuite pentru clienți

Cu o tradiție de peste 31 de ani și o marcă înregistrată la OSIM, Dragoliv lansează o campanie de fidelizare fără precedent: 10.000 de plinuri gratuite de combustibil oferite clienților săi.

Această inițiativă se adresează tuturor celor care au cumpărat deja o mașină de la Parcul Auto Dragoliv, fie recent, fie în urmă cu mai mulți ani. Într-o perioadă în care fidelizarea clienților devine esențială,Dragoliv ridică standardele, oferind beneficii reale și directe.

Cum funcționează campania „10.000 de plinuri pentru 10.000 de clienți”

Clienții care au achiziționat automobile de la Parcul Auto Dragoliv sunt sunați personal de echipa companiei și invitați la sediul din Sascut, Bacău, pentru a-și ridica voucherele de combustibil. Campania se desfășoară etapizat, astfel încât fiecare client să se bucure de un plin gratuit, indiferent de perioada în care și-a cumpărat mașina.

Primele vouchere au fost deja oferite, inclusiv unor clienți care au achiziționat mașini de la Dragoliv acum 7–8 ani, iar reacțiile au fost emoționante. Gestul companiei demonstrează dorința de a păstra o legătură pe termen lung cu cei care au ales să cumpere din acest parc auto din Bacău.

Investiție de peste 100.000 de euro în fidelizarea clienților

Campania are o valoare totală de peste 100.000 de euro, bani investiți exclusiv în premierea și fidelizarea clienților. Dragoliv devine astfel primul parc auto din România care alocă o sumă atât de mare pentru a oferi beneficii directe comunității de cumpărători.

„Datorită clienților noștri am putut să creștem și acum, când am depășit cifra de 10.000 de clienți, vrem să îi premiem pentru că au fost alături de noi în toți acești ani. Deja am livrat primele plinuri de combustibil unor clienți care au cumpărat mașini de la Dragoliv acum 7 ani, iar reacțiile lor ne-au emoționat. Este modul nostru de a spune un sincer MULȚUMESC”, a declarat Cristian Bostan, Director General Parcul Auto Dragoliv.

Parcul Auto Dragoliv – cel mai mare parc auto din Moldova

Situat în comuna Sascut, la doar câțiva kilometri de Bacău, Parcul Auto Dragoliv s-a dezvoltat în trei decenii de activitate într-un reper național pentru piața auto second-hand. Cu un stoc de peste 500 de mașini disponibile în permanență, compania oferă o gamă variată de autoturisme, de la modele de buget până la mașini premium.

Printre serviciile incluse se numără finanțare în rate și leasing, chiar și pentru clienți cu istoric negativ în Biroul de Credit, livrare gratuită în toată țara, garanție motor și cutie pentru 12 luni, fără limită de kilometri, posibilitatea de test drive pe pista proprie.

Aceste avantaje, alături de seriozitatea demonstrată în timp, fac ca Parcul Auto Dragoliv să fie unul dintre cele mai căutate locuri pentru cei care își doresc o mașină second-hand sigură și verificată.

Fidelizarea clienților – baza succesului Dragoliv

Prin campania „10.000 de plinuri pentru 10.000 de clienți”, Dragoliv confirmă încă o dată că succesul său se datorează relației de lungă durată cu oamenii. Nu este doar un parc auto din Bacău, ci un brand care a pus mereu transparența, recunoștința și apropierea de clienți în centrul activității sale.

Succesul recentului Dragoliv Auto Fest, unde au participat peste 1.500 de oameni și au fost oferite trei mașini gratuite prin tombolă, completează perfect noua campanie. Împreună, aceste inițiative arată că Dragoliv nu se limitează la vânzarea de mașini, ci construiește o comunitate.