Peretele de accent în dormitor – idei simple cu buget minim

E suficient să alegi un perete principal și să îl scoți în evidență cu puțină culoare, textură sau câteva tablouri dormitor alese cu gust.

Ce înseamnă perete de accent?

Peretele de accent este cel care atrage atenția imediat când intri în cameră. De obicei, e cel din spatele patului, dar poate fi și cel lateral dacă vrei să schimbi perspectiva. Ideea e să fie diferit față de ceilalți, prin culoare, textură, tapet sau decorațiuni.

Chiar și o diferență mică de nuanță schimbă complet atmosfera. De exemplu, dacă pereții sunt albi, un perete gri deschis, bej cald sau verde salvie va crea o senzație de echilibru și contrast.

Vopsea, tapet sau obiecte de decor?

Depinde cât vrei să investești și cât timp ai la dispoziție.

Vopseaua e cea mai ieftină variantă. Poți alege o culoare mată sau una cu efect de beton ori catifea. Se aplică ușor și o poți reface oricând.

e cea mai ieftină variantă. Poți alege o culoare mată sau una cu efect de beton ori catifea. Se aplică ușor și o poți reface oricând. Tapetul e o soluție rapidă dacă vrei un model care imită lemnul, marmura, plantele sau formele geometrice. Se montează în câteva ore și arată modern.

e o soluție rapidă dacă vrei un model care imită lemnul, marmura, plantele sau formele geometrice. Se montează în câteva ore și arată modern. Panourile 3D din spumă sau lemn aduc textură. Nu sunt scumpe și le găsești în dimensiuni diferite. Unele se montează cu bandă dublu adezivă, fără șuruburi sau mizerie.

Indiferent ce alegi, important e să menții echilibrul. Dacă peretele e încărcat vizual, restul camerei trebuie să rămână simplu.

Tablourile – detaliul cu care poți schimba aspectul unei încăperi

Cel mai simplu mod de a evidenția un perete este prin tablouri. Un set de 2 tablouri dormitor cu imagini abstracte sau peisaje naturale leagă vizual mobilierul și culoarea peretelui, creând acea coerență pe care o vezi în locuințele decorate de designeri.

Dacă vrei un design unic, poți combina mai multe tablouri dormitor moderne de mai multe dimensiuni, cu rame diferite, dar în aceeași paletă de culori.

Idei tablouri dormitor:

Imagini botanice, peisaje naturale, animale, păsări, etc.

Forme abstracte, geometrice

Peisaje marine

Linii simple alb-negru

Graffiti

Cu mesaje motivaționale

Hărți și steaguri

Un perete cu tablouri dormitor arată bine și atunci când alegi doar unul mare, central. În dormitoarele mici, un tablou panoramic pe pânză e suficient ca să schimbe complet atmosfera.

Alte idei prin care poți reîmprospăta aspectul dormitorului

Nu trebuie să te limitezi doar la vopsea și tablouri. Există multe variante care arată bine și nu costă mult:

Șipci din lemn sau MDF. Lumini ambientale LED. Etajere mici cu plante, cărți sau rame foto. O oglindă mare sau mai multe oglinzi rotunde de dimensiuni diferite.

Vrei o soluție simplă și rapidă de decor? Alege tablouri canvas pentru dormitor!

Pentru o redecorare fără bătăi de cap, alege ofertele de la LuxCanva.ro. Au sute de modele împărțite pe teme: natură, artă abstractă, peisaje, citate, flori, animale.

Un avantaj e că toate tablourile sunt imprimate pe pânză premium și întinse pe cadru din lemn, gata de montat.

Cei de la LuxCanva au și colecții speciale pentru dormitor, cu tonuri calme și compoziții echilibrate. Poți filtra ușor în funcție de dimensiune sau temă și să alegi un set 2 tablouri dormitor sau unul mare central.

Un perete de accent reușit schimbă percepția întregului dormitor. Prin proporții corecte, contraste bine dozate și texturi potrivite, spațiul capătă coerență și caracter, chiar și cu un buget redus.