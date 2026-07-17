Predicții și cote pentru marea finală a Cupei Mondiale, Spania vs. Argentina

De la ediție la ediție, sumele mizate pe finala Cupei Mondiale sunt în creștere. Spre exemplu, la finala din 2022 dintre Franța și Argentina s-au mizat numai în Franța 51 de milioane de euro, față de 38 de milioane de euro, câte s-au plasat pe confruntarea dintre Franța și Croația din 2018. Pentru România nu există date statistice de acest gen, dar, foarte probabil, și în România interesul pentru pariuri online este în creștere.

Un astfel de eveniment stârnește interesul și celor care nu pariază în mod obișnuit, conform mai multor studii efectuate. Drept urmare, iată câteva predicții la pariuri pentru finala dintre Spania și Argentina:

Spania să marcheze prima - cota 1.85

Agenția de pariuri sportive online Don.ro are o cotă interesantă în oferta pentru finala Cupei Mondiale 2026. Oferă cota 1.85 pentru ca Spania să deschidă scorul în ultimul act, iar statistica este de partea ibericilor. În 24 din ultimele 26 de meciuri, ibericii au marcat primii. Mai mult, trebuie amintit și că Spania are o defensivă de fier la Cupa Mondială 2026, cu un singur gol încasat, în partida cu Belgia.

Sub 0.5 goluri Argentina - cota 2.60

Argentina este echipa cu cel mai bun atac de la Cupa Mondială 2026, dar va întâlni cea mai bună defensivă. Argentinienii au arătat o putere de luptă impresionantă, însă le va merge și contra Spaniei? Ibericii au o defensivă de top și au arătat că au învățat să joace și pragmatic și să îmbine jocul de posesie cu momentele în care rup jocul, spre nemulțumirea adversarilor. O cotă interesantă este cea ca Argentina nu va înscrie în finala Cupei Mondiale.

Lamine Yamal va marca sau va oferi o pasă de gol - cota 2.20

Lamine Yamal nu are cele mai bune cifre la acest turneu final, dar contra Angliei a arătat că nu degeaba este considerat unul dintre cei mai buni tineri fotbaliști din lume. Moralul bun pe care îl are după meciul făcut în semifinale îl poate ajuta să iasă din nou la rampă, așa cum s-a întâmplat la EURO 2024. Iar Don.ro oferă cota 2.20 pentru ca Yamal să înscrie sau să ofere o pasă decisivă în finala Cupei Mondiale.

Spania e favorită să câștige Cupa Mondială 2026

Privind cotele stabilite de bookmakeri, putem observa că prima șansă la câștigarea trofeului o are Spania. Inclusiv când privim evaluările făcute de Transfermarkt putem vedea că lotul Spaniei este cotat cu 50% mai bine decât cel al Argentinei. Ibericii par a avea un joc mai solid, în timp ce Argentina a trăit mult din revenirile pe final de meci, cu Capul Verde, Egipt și Anglia.

Spania are cota 1.68 să ridice trofeul, iar Argentina 2.20. De menționat faptul că Don.ro oferă și câteva cote mărite pentru selecția 1X2:

Spania să câștige în 90 de minute - 2.44

Egal - 3.10

Argentina să câștige în 90 de minute - 3.50

Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina se dispută duminică, de la ora 22:00. În schimb, finala mică dintre Anglia și Franța, echipele învinse în semifinale, va avea loc duminică, de la ora 00:00. Ambele ore de start sunt după fusul din România.