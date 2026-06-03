Recomandări medicale: măsuri de igienă și dezinfectare în saloane beauty pentru prevenirea infecțiilor

Siguranța clienților tăi este cartea ta de vizită. Citește acest articol și află recomandările cheie de igienă și dezinfectare pe care să le aplici zilnic în salon, pentru a preveni infecțiile și a crea un mediu de încredere.

Cunoaște și respectă permanent reglementările legale

În România, activitatea saloanelor de înfrumusețare este reglementată prin mai multe acte normative care stabilesc obligațiile privind igiena, dezinfecția și sterilizarea.

Conform Ordinului MS 1648/2024, saloanele beauty trebuie să respecte proceduri obligatorii privind:

organizarea spațiilor de lucru;

curățarea și dezinfecția suprafețelor;

sterilizarea instrumentarului;

manipularea corectă a ustensilelor reutilizabile;

gestionarea materialelor contaminate;

utilizarea produselor biocide avizate.

Totodată, Ordinul MS 2209/2022 prevede obligația ca personalul să fie instruit și certificat în igienă profesională. Certificarea trebuie actualizată, iar personalul trebuie să cunoască procedurile de prevenire a contaminării și a infecțiilor. De asemenea, standardul european SR EN 14885:2022 stabilește eficiența microbiologică a produselor utilizate pentru:

instrumentar reutilizabil;

suprafețe;

igiena mâinilor.

Pentru instrumentarul reutilizabil sunt relevante standardele EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348 și EN 14476, care verifică activitatea bactericidă, fungicidă, micobactericidă și virucidă.

În cazul suprafețelor și zonelor de lucru se aplică standardele EN 1276, EN 1650, EN 13697 și EN 14476.

Pentru igiena mâinilor sunt menționate standardele EN 13727, EN 1500/ EN 1499, EN 13624, utilizate pentru evaluarea eficienței produselor destinate dezinfecției igienice a mâinilor.

Respectarea acestor norme contribuie atât la protecția sănătății clienților, cât și la conformitatea legală a salonului.

Realizează curățarea înaintea dezinfecției

Una dintre cele mai importante reguli este că dezinfecția nu poate înlocui curățarea. Suprafețele și instrumentele trebuie mai întâi curățate pentru îndepărtarea murdăriei vizibile și a reziduurilor organice.

Podelele, mobilierul, pereții și suprafețele de lucru trebuie igienizate permanent și sistematic. În cazul chiuvetelor, paturilor cosmetice sau bancurilor de lucru, dezinfecția trebuie realizată după fiecare client sau după contactul cu materiale biologice.

Suprafețele contaminate accidental cu sânge sau fluide corporale necesită intervenție imediată, folosind produse cu nivel mediu sau înalt de dezinfecție.

Respectă întocmai procedurile pentru instrumentarul reutilizabil

Instrumentarul reutilizabil reprezintă una dintre cele mai importante surse potențiale de contaminare într-un salon, cabinet sau spațiu de îngrijire estetică, motiv pentru care procesarea corectă a acestuia trebuie realizată riguros, conform normelor de igienă și dezinfecție. Simpla curățare vizibilă a instrumentelor nu este suficientă pentru eliminarea microorganismelor periculoase, deoarece bacteriile, virusurile, fungii și alte microorganisme pot rămâne active pe suprafețe dacă etapele de decontaminare nu sunt respectate complet.

Etapele de procesare a instrumentului reutilizabil

curățarea imediată după utilizare, cu detergent și acțiune mecanică pentru îndepărtarea reziduurilor organice;

dezinfectarea în funcție de nivelul de risc și de tipul contactului cu pielea sau mucoasele;

verificarea integrității instrumentelor, pentru a identifica eventuale defecte, urme de coroziune sau deteriorări;

sterilizarea în echipamente autorizate, conform parametrilor recomandați;

ambalarea și etichetarea corespunzătoare înainte de depozitare;

păstrarea în spații curate, uscate și protejate de contaminare;

monitorizarea eficienței sterilizării prin indicatori și verificări periodice.

Conform reglementărilor, instrumentele precum foarfecuțele, cleștii, pensele sau alte dispozitive care pot intra în contact cu pielea lezată, sângele ori secrețiile trebuie supuse cel puțin unei dezinfectări de nivel înalt. În cazul instrumentarului tăietor sau înțepător reutilizabil, sterilizarea este obligatorie, deoarece aceste obiecte prezintă un risc crescut de transmitere a infecțiilor dacă sunt utilizate necorespunzător.

Atribuie aceste sarcini personalului instruit

E important de menționat că toate etapele trebuie efectuate de personal instruit, folosind produse biocide avizate și respectând timpii de contact indicați de producător. De asemenea, este important ca instrumentele să fie manipulate cu echipament de protecție adecvat pentru a evita contaminarea accidentală în timpul procesării.

Ce spune legea despre instrumentele de unică folosință?

În ceea ce privește instrumentele de unică folosință, regulile sunt stricte: acestea nu trebuie reutilizate sub nicio formă, indiferent de aspectul lor exterior sau de gradul aparent de uzură. Refolosirea produselor destinate unei singure utilizări poate compromite siguranța clientului și crește semnificativ riscul de infecții. După utilizare, aceste materiale trebuie eliminate imediat în recipiente speciale, conform procedurilor pentru gestionarea deșeurilor cu potențial biologic.

Utilizează corect produsele biocide

Normele în vigoare precizează că saloanele trebuie să utilizeze exclusiv produse biocide avizate sau autorizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Soluțiile trebuie preparate și utilizate strict conform recomandărilor producătorului, iar recipientele secundare trebuie etichetate clar cu denumirea produsului, concentrația și data preparării.

În timpul controalelor DSP sau ANPC, salonul trebuie să poată prezenta documentația privind produsele folosite, frecvența dezinfecției și persoanele responsabile pentru aceste proceduri.

Asigură igiena personalului

Personalul salonului trebuie să respecte reguli stricte privind igiena mâinilor și echipamentul de lucru.

Uniforma trebuie schimbată zilnic, iar spălarea mâinilor trebuie efectuată înainte și după fiecare client, după îndepărtarea mănușilor și după orice contact accidental cu fluide biologice.

Pentru mâini se folosesc produse dezinfectante (soluții și săpunuri). În plus, unghiile trebuie păstrate scurte și curate, iar purtarea inelelor, brățărilor sau ceasurilor în timpul procedurilor este interzisă.

Operatorii care prezintă leziuni sau afecțiuni dermatologice la nivelul mâinilor nu trebuie să efectueze proceduri până la vindecare.

Protejează igiena clienților

Siguranța într-un salon de înfrumusețare depinde și de măsurile aplicate pentru protejarea clientului.

Dezinfectantul pentru mâini trebuie să fie disponibil atât la intrare, cât și la posturile de lucru. Poți comanda dezinfectanți pentru saloanele de beauty de la Klintensiv. Prosoapele trebuie să fie curate sau de unică folosință pentru fiecare client.

Pentru procedurile invazive, se recomandă inclusiv utilizarea unui chestionar privind starea de sănătate a clientului.

Informarea clară a clienților despre măsurile de igienă aplicate în salon contribuie la creșterea încrederii și la consolidarea reputației profesionale.

Gestionarea deșeurilor trebuie făcută conform normelor sanitare

Colectarea corectă a deșeurilor reprezintă o obligație importantă pentru orice salon.

Coșurile de gunoi trebuie să aibă capac și sistem de deschidere cu pedală pentru evitarea contaminării. Deșeurile periculoase trebuie separate de cele menajere.

Obiectele tăietoare sau înțepătoare, precum acele sau lamele contaminate, trebuie colectate în recipiente speciale rigide și etichetate.

Conform Ordinului MS nr. 1226/2012, saloanele trebuie să respecte reguli clare privind depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor periculoase, inclusiv păstrarea evidențelor necesare pentru controale.

Igiena este una dintre cele mai importante componente ale unui salon modern de înfrumusețare. Respectarea regulilor privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea instrumentarului contribuie direct la prevenirea infecțiilor și la protejarea sănătății clienților și a personalului.

Într-o industrie competitivă, igiena nu este doar o obligație, ci și un element important de diferențiere și construire a încrederii.

Utilizează în siguranță produsele biocide. Citește întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare!