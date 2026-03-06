Reformele în Educație din 2025, nemulțumire pentru 4 din 10 părinți români (sondaj Novakid)

Novakid, platforma de engleză ce valorifică asimilarea cunoștințelor prin joacă, și-a dorit să înțeleagă mai bine părerile părinților față de schimbările recente din sfera educațională. Din acest motiv, a realizat în februarie 2026 un nou sondaj în România, pe un eșantion de 200 de respondenți.

Opinia părinților despre implementarea reformelor

Cu toate că modificările din ultimii ani s-au concentrat pe creșterea calității actului educațional în țara noastră, astfel încât sistemul să fie mai coerent și eficient, 4 din 10 părinți români nu s-au arătat prea satisfăcuți de situație. Întrebați cât de mulțumiți sunt de modul în care au fost implementate reformele, aceștia au răspuns:

15% foarte nemulțumit/ă

25% nemulțumit/ă

31% neutru

18% mulțumit/ă

11% foarte mulțumit/ă

De asemenea, 1 din 3 români (31%) a fost în dezacord total sau mai degrabă în dezacord cu faptul că schimbările recente vor îmbunătăți starea emoțională și performanța academică a copiilor, un procent similar (39%) a fost total de acord sau mai degrabă de acord, iar 30% dintre cei chestionați au rămas neutri.

Despre utilitatea actualizărilor din sistemul de învățământ

Părerile sunt împărțite și când vine vorba despre cât de folositoare au fost reformele. De exemplu:

51% dintre români consideră reorganizarea rețelei școlare (precum comasarea anumitor unități de învățământ) drept foarte utilă sau destul de utilă

consideră reorganizarea rețelei școlare (precum comasarea anumitor unități de învățământ) drept foarte utilă sau destul de utilă 62% dintre cei chestionați văd creșterea normei didactice pentru profesori cu 2 ore pe săptămână ca fiind foarte utilă sau destul de utilă

văd creșterea normei didactice pentru profesori cu 2 ore pe săptămână ca fiind foarte utilă sau destul de utilă 68% dintre participanții la sondaj percep testarea unor noi standarde de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial drept foarte utilă sau destul de utilă

percep testarea unor noi standarde de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial drept foarte utilă sau destul de utilă 61% dintre părinții respondenți apreciază introducerea de noi materii în programa școlară ca fiind foarte utilă sau destul de utilă

Interesant este și faptul că 36% dintre părinții români au spus că digitalizarea sprijină procesul de învățare al elevilor foarte mult sau mult, 39% au considerat că o face moderat, iar restul, puțin sau foarte puțin. Această deschidere vine ca o confirmare a nevoii de tehnologie în unitățile școlare, sesizată și adresată deopotrivă de sistemul românesc prin strategia de digitalizare a educației pentru perioada 2021-2027 - SMART.Edu.

Limba engleză, o disciplină școlară ce merită atenție sporită

Dobândirea abilităților lingvistice din copilărie este esențială, românii fiind conștienți de avantajele oferite la maturitate. Tocmai de aceea, 77% dintre respondenți au fost total de acord sau mai degrabă de acord cu ideea conform căreia școlile ar trebui să dea mai multă atenție limbilor străine, în special limbii engleze.

Novakid reprezintă un ajutor în deprinderea cunoștințelor lingvistice, punând la dispoziție o gamă variată de servicii, inclusiv sesiuni de practicare a vorbirii în grupuri internaționale sau lecții 1:1. Prin aceste alternative, copiii au parte de un univers complet, în care este stimulată atât învățarea limbii engleze pe cont propriu, prin jocuri interactive, cât și studierea ghidată, prin intermediul unui cadru didactic.

Părinții interesați să testeze metodologia Novakid pot programa o lecție de probă gratuită, având ocazia de a beneficia de un plan de învățare adaptat nevoilor juniorilor. Aceștia pot alege din peste 3.700 de profesori specializați în lucrul cu cei mici, capabili să își ajusteze stilul de predare în funcție de necesitățile și pasiunile cursanților.

Despre Novakid

Novakid este o platformă digitală de ultimă generație pentru învățarea limbii engleze, dedicată copiilor cu vârste între 2 și 14 ani, care oferă lecții individuale și în grupuri mici. Aceasta are peste 3.700 de profesori vorbitori nativi, dar și o aplicație de învățare cu jocuri pentru autoexersare. Programa de învățare bazată pe tehnici de gamificare, aliniată la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CEFR), folosește imersiunea, gamificarea și metoda de răspuns fizic total (TPR) pentru a dezvolta abilități de comunicare în viața reală - concentrându-se pe vorbire și rezolvarea problemelor mai degrabă decât pe memorare.

Platforma este prietenoasă cu juniorii, oferind lecții interactive și 3D, precum și o monitorizare a progresului prin inteligență artificială, care adaptează învățarea la nivelul, ritmul și interesele fiecărui copil. O abordare centrată pe învățarea integrată a conținutului și a limbii (CLIL) conectează limba engleză cu materiile școlare, sprijinind fluența naturală și dezvoltarea bilingvă timpurie.

Până în ianuarie 2026, peste 1,1 milioane de copii au încercat lecțiile Novakid, peste 940.000 de familii din peste 50 de țări având încredere în platformă. Novakid este evaluată cu 4,7/5 pe Trustpilot, cu un scor net de recomandare al părinților (NPS parental) de 90%.