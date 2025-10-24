Roata câștigurilor la casino: cum a fost inventată și cum funcționează

Cazinourile își propun să vină constant cu inovații, iar aceasta este una dintre cele care au trecut cu brio proba timpului. Are la bază celebra emisiune „Roata norocului”, populară în țara noastră în anii ’90, când era prezentată de Mihai Călin. Formatul emisiunii a fost inventat în SUA, pornind de la târgurile și spectacolele de stradă din secolul al XIX-lea.

În cazinouri, acest concept a ajuns mai întâi în cele din Las Vegas și Atlantic. Pe măsură ce cazinourile online au căpătat mai multă popularitate, posibilitățile de distracție ale oamenilor au crescut. De ceva timp, Roata câștigurilor este disponibilă și în mediul online și aduce un plus de suspans și adrenalină jucătorilor eligibili. Această promoție de cazino are câteva ingrediente prin care s-a impus pe piață:

de regulă, este oferită în mod gratuit, însă condițiile de participare diferă de la un operator la altul

jucătorii au parte de un moment de suspans la intrarea pe platformă

premiile variază, de la rotiri gratuite, bonusuri până la bani cash și alte variante

este disponibilă o dată pe zi, în cele mai multe cazuri

Cum funcționează Roata câștigurilor?

La această campanie pot lua parte doar jucătorii eligibili. De cele mai multe ori, poate fi vorba de jucători care au efectuat o depunere în ultima lună, ultima săptămână ori în ziua respectivă. Suma minimă variază de la o ofertă la alta, dar adesea este una modică, în așa fel încât cât mai mulți jucători să se poată bucura.

Jucătorii nu trebuie să facă nimic în plus pentru a participa. În momentul în care se loghează în cont pe durata campaniei, accesează pagina specială (în cazul în care nu există o fereastră pe home page care să se deschidă automat) și învârt roata. Timp de câteva secunde, suspansul își face prezența, iar în momentul în care roata se oprește, jucătorii află ce au câștigat.

Ce premii sunt oferite la Roata câștigurilor?

Premiile oferite diferă de la o campanie la alta. Operatorii care au astfel de promoții obișnuiesc să le acorde utilizatorilor rotiri gratuite, free bet-uri, bani cash, dar și premii ce constau în diverse experiențe. În cazul rotirilor gratuite și al bonusurilor, există posibilitatea de a avea condiții de rulaj. În plus, poate fi stabilită și o sumă maximă pe care jucătorul o poate câștiga prin această campanie.

Cele mai atractive pentru jucători sunt, desigur, premiile cash. Un operator la care Roata câștigurilor oferă și premii cash, fără rulaj, este 888 Casino (L1234166W001528 ONJN), unul din brandurile prezente pe piața internațională a jocurilor de noroc de mai bine de două decenii.

Poți participa de mai multe ori într-o zi la Roata câștigurilor?

În cele mai multe situații, jucătorii au dreptul la o singură învârtire pe zi. Totuși, există și cazuri în care utilizatori ai unor platforme primesc mai multe învârtiri pe zi. Acest lucru se poate întâmpla în funcție de activitatea înregistrată pe platformă. În cazul în care un jucător este eligibil la mai multe învârtiri pe zi, el va fi contactat prin email, va primi mesaj direct în cont ori poate fi sunat de un angajat al cazinoului online.

Merită să participi la această campanie?

În mod cert, Roata câștigurilor este ceva ce nu are cum să te încurce în activitatea de jucător. Dimpotrivă, îți poate aduce mai multă distracție, dar și posibilitatea de a câștiga premii. Campaniile de acest tip cresc gradul de interes al jucătorilor, din moment ce nu există riscuri financiare, iar probabilitatea de a obține măcar un premiu este ridicată.