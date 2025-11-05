SiGMA Central Europe 2025: summit dedicat industriei iGaming, organizat la Roma

La Roma sunt așteptați peste 30.000 de participanți la summit-ul care include 700 de invitați speciali - speakeri în cadrul programului SiGMA Central Europe 2025.

Operatori, afiliați, producători de software de cazinou și alte companii de specialitate implicate în industria iGaming vor fi prezente pentru a face schimb de experiențe și pentru a iniția sau consolida parteneriate de afaceri. Vizitatorii sunt invitați să descopere standurile celor 1200 de expozanți.

În cadrul evenimentului produs de RedCore se organizează și o gală de decernare a Premiilor SiGMA Central Europe 2025. În ansamblu, acest summit reprezintă una dintre cele mai mari conferințe din domeniu, un spațiu prietenos unde firmele au ocazia să realizeze contracte importante pentru creșterea performanțelor în business-ul iGaming.

Concert privat Plácido Domingo

La fel ca toate evenimentele SiGMA derulate până acum, cel de la Roma va oferi participanților nu doar oportunități pe plan profesional, ci și resurse de distracție. Din program nu lipsesc petreceri, cine festive și alte momente care combină partea de networking cu divertismentul.

De altfel, chiar în cadrul SiGMA Central Europe 2025, organizatorii propun și o reprezentație live a legendarului muzician Plácido Domingo. Organizat la emblematicul Auditorium della Conciliazione, evenimentul este rezervat numai pentru deținătorii de bilete exclusiviste (Premium și Platinum).

Ce este nou la SiGMA Central Europe 2025

Partea de legislație - reglementare este tot mai relevantă pentru modelarea viitorului iGaming. În cadrul summit-ului de la Roma există chiar o cină Compliance iGathering, cu focus pe acest subiect de maximă importanță.

La mai bine de 10 ani de la reglementare, se poate spune că piața jocurilor de noroc din România este un adevărat model, cu operatori licențiați ONJN încă din 2015, așa cum sunt NetBet, Unibet sau Winmasters, dar și cazinouri noi Romania, precum Swiper, TopBet sau Hot Spins.

ONJN acordă licențe inclusiv pentru platformele de tip afiliat care oferă suport extins pasionaților de sloturi video, jocuri live cazino și alte resurse de gambling, astfel încât aceștia să poată avea experiențe de divertisment cât mai plăcute, sigure și responsabile.

La Sigma Europe 2025 se va pune accent pe consultanță de specialitate și networking la nivel înalt. Printre participanți se numără directori generali și ai unor departamente relevante în cadrul organizațiilor - operatori, furnizori de software, hardware (centre de date) și servicii de promovare online, afiliați, dar și autorități de reglementare și licențiere.

De ce a fost aleasă Roma ca gazdă a evenimentului

Se consideră că Italia este la momentul actual cea mai mare piață neexploatată a jocurilor de noroc online din Europa: din veniturile totale de gambling de 16 miliarde de euro, mai puțin de un sfert sunt acoperite de sectorul virtual.

Companiile din iGaming pot profita astfel de oportunitățile de dezvoltare ale acestei piețe, pe măsură ce preferințele jucătorilor locali se schimbă, orientându-se către zona digitală.

SiGMA Central Europe 2025 își propune deci să fie un reper pe drumul dezvoltării jocurilor de noroc online în Italia, stimulând inovația și promovând conexiuni esențiale între protagoniștii schimbării.

De altfel, Roma se remarcă drept oraș european de top pentru antreprenoriatul digital, mediu propice pentru dezvoltarea de start-up-uri. Italia este țara cu cea mai rapidă creștere de pe continent în ceea ce privește investițiile de capital de risc.

Se observă chiar importanța moștenirii culturale și sociale: de la Imperiul Roman până la Renaștere, Roma a reprezentat un centru european de inovație și inițiative cu impact major în economie.

Industria jocurilor de noroc online din Italia s-a apropiat de 3 miliarde de euro anul trecut, iar până în anul 2029 se așteaptă o creștere anuală de circa 5,5%.