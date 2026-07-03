SME Eco-Tech: Un nou instrument de finanțare pentru IMM-uri

Programul a fost lansat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, cu finanțare din bugetul de stat și fonduri elvețiene.

Investiții eligibile

Companiile pot obține finanțare pentru achiziția de echipamente și sisteme care produc energie din surse regenerabile. Printre soluțiile eligibile se numără centrala fotovoltaica, pompe de căldură, instalații geotermale, echipamente eoliene sau sisteme solare termice.

De asemenea, programul susține investițiile în echipamente pentru reciclare și reutilizarea deșeurilor, sisteme de monitorizare a utilităților, tehnologii eficiente energetic și alte soluții care contribuie la reducerea consumului de resurse.

Pe lângă investițiile în eficiență energetică, SME Eco-Tech susține și digitalizarea proceselor. Pot fi incluse în cadrul proiectelor site-uri de prezentare, magazine online, echipamente IT și alte instrumente digitale necesare dezvoltării activității. Însă, investițiile cu impact direct asupra eficienței energetice și a sustenabilității trebuie să dețină o pondere semnificativă.

Pentru companiile care au identificat deja oportunități de dezvoltare sau au realizat un studiu de fezabilitate pentru investițiile planificate, Programul SME Eco-Tech este o sursă importantă de finanțare pentru implementarea proiectelor.

Beneficiari eligibili

Sunt eligibile întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de producție, cu capital privat integral, înființate până la sfârșitul anului 2021.

Printre domeniile vizate se regăsesc industria alimentară, producția de textile și îmbrăcăminte, prelucrarea lemnului, industria metalurgică, fabricarea echipamentelor electrice și electronice, producția de mobilier și alte activități din industria prelucrătoare.

Microîntreprinderile nu sunt incluse în categoria beneficiarilor eligibili.

Calendarul programului

Înscrierile în cadrul programului se vor desfășura în perioada 26 mai – 24 iunie 2026.

Autoritățile pot decide prelungirea sesiunii de depunere în situația în care bugetul disponibil nu este epuizat în intervalul inițial stabilit.

Accesul la finanțare se realizează pe principiul „primul venit, primul servit”.

Valoarea finanțării

Schema de sprijin este construită pe un model de finanțare mixtă, care combină finanțarea nerambursabilă cu un credit bancar.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile poate ajunge la 267.240 lei, reprezentând până la 40% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Diferența trebuie asigurată printr-un credit contractat de la una dintre instituțiile financiare partenere ale programului.

Valoarea minimă a investiției eligibile este de 668.100 lei, iar bugetul total al programului este de aproximativ 288 milioane de lei.