Vivabet: O platformă unde siguranța și legalitatea contează

În jocurile de noroc online, încrederea este esențială

Pentru jucători, alegerea unei platforme de cazino nu ar trebui să se bazeze doar pe selecția de jocuri sau pe interfață, ci și pe standardele de siguranță și conformitate. Într-o piață reglementată ca cea din România, operarea legală este obligatorie, iar Vivabet respectă toate cerințele impuse de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Pe această platformă, fiecare joc este licențiat, iar activitatea operatorului este verificată și controlată constant, asigurându-se că jucătorii beneficiază de un cadru corect, transparent și responsabil.

Ce înseamnă sloturi licențiate în România?

Un slot licențiat este un joc de noroc electronic care îndeplinește următoarele criterii:

Este furnizat de un dezvoltator autorizat de ONJN

Respectă specificațiile tehnice și legale privind RNG-ul și RTP-ul

Este auditat periodic de autorități sau firme independente

Este operat de pe o platformă legală cu licență de clasa I

Pe Vivabet, fiecare slot îndeplinește aceste condiții, fiind integrat într-o infrastructură de securitate completă.

Măsuri de siguranță implementate pe Vivabet

Criptare SSL pentru toate tranzacțiile și datele utilizatorilor

pentru toate tranzacțiile și datele utilizatorilor Verificare KYC (Know Your Customer) pentru prevenirea fraudelor și a accesului minorilor

(Know Your Customer) pentru prevenirea fraudelor și a accesului minorilor Limitări de cont pentru joc responsabil: depuneri, pierderi, timp de sesiune

pentru joc responsabil: depuneri, pierderi, timp de sesiune Politică GDPR completă , cu protecție a datelor personale

, cu protecție a datelor personale Monitorizare anti-fraudă 24/7 prin sisteme automate

Beneficiile pentru jucători

Siguranță la fiecare rotire, fără riscul manipulării jocurilor

Posibilitatea de a juca în mod responsabil, cu instrumente de auto-control

Acces doar la sloturi testate, licențiate și verificate

Transparență completă în privința regulamentelor și termenilor de utilizare

De ce este important să joci doar pe platforme licențiate?

Ești protejat legal ca utilizator

Ai certitudinea că fondurile tale sunt administrate în siguranță

Ai acces la servicii de suport și mediere în caz de dispută

Participi doar la jocuri corecte, aprobate și testate

Întrebări frecvente

Vivabet are licență ONJN?

Da, platforma este licențiată și autorizată în România, în conformitate cu legislația ONJN.

Ce garanții am că jocurile nu sunt trucate?

Toate sloturile sunt operate de furnizori licențiați și folosesc algoritmi RNG certificați.

Cum pot verifica dacă un joc este licențiat?

Pe pagina fiecărui joc sunt menționați furnizorul, RTP-ul și detalii privind auditul.

Vivabet este mai mult decât o simplă platformă de joc – este un spațiu sigur, legal și complet reglementat, unde fiecare detaliu este construit în jurul protecției și încrederii jucătorului. Într-un domeniu sensibil precum jocurile de noroc online, sloturile licențiate Vivabet din România reprezintă singura alegere responsabilă pentru cei care vor divertisment autentic, dar și siguranță deplină.