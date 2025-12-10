Zgomote suspecte sub capotă: cum să le interpretezi corect și când să mergi la service

Iarna, aceste zgomote devin și mai frecvente. Temperaturile scăzute afectează vâscozitatea fluidelor, contractă materialele metalice și rigidizează componentele din cauciuc. De multe ori, avem tendința să dăm volumul radioului mai tare pentru a ignora problema, sperând că va dispărea de la sine. Aceasta este însă cea mai costisitoare greșeală pe care o poți face. Un zgomot ignorat se transformă aproape întotdeauna într-o reparație majoră.

Nu trebuie să fii mecanic profesionist pentru a-ți da seama când ceva este în neregulă, dar trebuie să fii atent la nuanțe. Identificarea corectă a tipului de sunet te poate ajuta să estimezi gravitatea situației și să știi dacă mai poți merge cu mașina până la service sau dacă ai nevoie de o platformă.

Identifică sursa țăcănitului metalic la pornire

Unul dintre cele mai comune zgomote, mai ales în diminețile geroase, este un țăcănit ritmic care vine din partea superioară a motorului. De cele mai multe ori, acest sunet este provocat de tacheții hidraulici. Aceștia sunt componente mici care au nevoie de presiune de ulei pentru a funcționa corect și a atenua jocul dintre supape și axul cu came.

Dacă uleiul este prea gros din cauza frigului sau dacă este vechi și plin de impurități, el nu ajunge instantaneu în rampa de ungere la presiunea necesară. Rezultatul este acel sunet metalic, ca o mașină de cusut. Pentru a remedia și a preveni această uzură prematură, mulți mecanici recomandă utilizarea unui ulei Liqui Moly 5w40, recunoscut pentru pachetul său de aditivi care reduce frecarea. O astfel de formulă sintetică își păstrează fluiditatea la temperaturi negative, asigurând o lubrifiere rapidă a tacheților și reducând semnificativ zgomotul încă din primele secunde de funcționare.

Nu ignora bătăile profunde ale motorului

Spre deosebire de țăcănitul ușor al tacheților, o bătaie înfundată, profundă, care crește în intensitate odată cu turația motorului, este un semn mult mai grav. Acesta indică adesea o problemă la nivelul ambielajului, cum ar fi uzura cuzineților de la bielă sau de la palier.

Acest tip de zgomot sugerează că există un joc mare între componentele metalice grele din interiorul blocului motor. Cauza principală este, de cele mai multe ori, o lubrifiere insuficientă în trecut sau mersul cu nivel scăzut de ulei. Dacă auzi un astfel de sunet, oprește motorul imediat și nu îl mai porni. Continuarea drumului poate duce la griparea motorului sau la ruperea unei biele prin bloc, ceea ce înseamnă necesitatea înlocuirii complete a propulsorului.

Respectă cu strictețe intervalele de revizie

Multe dintre zgomotele anormale apar progresiv, pe măsură ce lubrifiantul din motor își pierde proprietățile. În timp, uleiul se contaminează cu funingine, particule metalice microscopice și reziduuri de combustibil nears. Această mixtură devine acidă și își pierde capacitatea de a forma o peliculă protectoare între piesele în mișcare.

Prevenția este întotdeauna mai ieftină decât reparația. Verificarea periodică a nivelului și stării fluidelor este vitală. Atunci când achiziționezi un ulei de motor, nu te uita doar la preț sau la brand, ci verifică specificațiile tehnice cerute de producătorul mașinii tale (normele ACEA sau API). Folosirea unui produs neconform poate duce la înfundarea filtrului de particule sau la distrugerea catalizatorului. Un motor care primește consumabile de calitate la timp va funcționa mai silențios și va avea o durată de viață mult mai mare.

Ascultă șuieratul sau modificările sistemului turbo

La mașinile moderne, echipate cu turbosuflantă, un alt sunet specific este șuieratul. Un șuierat fin este normal în sarcină, dar dacă acesta devine strident, asemănător cu sunetul unui aspirator sau al unei sirene de poliție, indică o problemă.

Poate fi vorba despre un furtun spart pe traseul de admisie, caz în care mașina va scoate și fum negru, sau despre un dezechilibru al axului turbinei. De asemenea, un sunet metalic de „râșniță” la oprirea motorului sugerează că rulmenții turbinei sunt uzați. Ignorarea acestor semne poate duce la distrugerea turbinei, iar bucățile metalice pot fi aspirate în motor, provocând daune catastrofale.

Verifică starea curelelor de accesorii

Un scârțâit ascuțit, care apare de obicei imediat după pornire și dispare după câteva minute, provine cel mai adesea de la cureaua de accesorii. Iarna, cauciucul din care este făcută cureaua se întărește și își pierde aderența pe role, începând să patineze.

Deși pare un zgomot inofensiv, doar deranjant, ruperea acestei curele te poate lăsa fără servodirecție, fără alternator (deci fără curent) și, la unele modele, chiar fără pompă de apă, ceea ce duce la supraîncălzirea motorului. O simplă verificare vizuală poate detecta crăpăturile din cauciuc, iar înlocuirea ei este o operațiune simplă și puțin costisitoare.

În concluzie, mașina ta îți vorbește constant despre starea ei de sănătate. Trebuie doar să ai răbdare să o asculți. Orice schimbare în regimul acustic al motorului trebuie investigată rapid. O diagnoză corectă pusă la timp te poate salva de cheltuieli imense și îți asigură siguranța la drum, indiferent de condițiile meteo.

Sursa foto: Freepik.com