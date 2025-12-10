Analize gratuite pentru vitaminele D și B12. Cine ar putea beneficia de decontare integrală

Aceste analize „reprezintă investigații indispensabile pentru evaluarea stării metabolice, neurologice și imunologice a pacienților cu afecțiuni severe”, spune inițiatoarea proiectului, iar bolnavii ar trebui să aibă acces necondiționat pentru a nu fi nevoiți „să aleagă între sănătatea lor și resursele financiare ale familiei”.

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pusă luni pe masa senatorilor, este inițiată de Raisa Enachi, deputat neafiliat, și vizează introducerea a două analize medicale decontate integral de stat, pentru anumite categorii de pacienți.

Concret, documentul prevede introducerea unui nou articol în Legea Sănătății, conform căruia pacienții cu afecțiuni oncologice și neurologice severe, precum și cei diagnosticați cu boli autoimune, vor putea afla nivelul vitaminelor D și B12 din sânge, ori de câte ori le recomandă medicul, fără să fie nevoiți să plătească pentru aceste analize. Condiția este să fie asigurați în sistemul public de sănătate.

„(1) Asigurații diagnosticați cu afecțiuni grave, cronice sau invalidante, inclusiv, dar fără a se limita la:

a) neoplazii în stadii avansate;

b) scleroză multiplă;

c) lupus eritematos sistemic;

d) miastenia gravis;

e) alte boli autoimune ori afecțiuni neurologice sau sistemice cu impact major asupra capacității funcționale,

beneficiază de decontarea integrală a determinării serice a nivelului de 25-OH vitamina D și a nivelului seric de vitamina B12, atunci când aceste investigații sunt recomandate în scop diagnostic, de monitorizare a evoluției bolii sau de ajustare terapeutică.

(2) Investigațiile prevăzute la alin. (1) se acordă gratuit, pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist, fără coplată, fără plafon și fără limitare numerică anuală, ori de câte ori sunt justificate clinic, potrivit ghidurilor și protocoalelor medicale aplicabile”, stipulează proiectul de lege.

Inițiatoarea proiectului legislativ susține că măsura propusă „răspunde unei nevoi stringente și reale a pacienților cu boli grave, cronice sau invalidante”.

Monitorizarea, esențială pentru cei cu afecțiuni grave, cronice și invalidante

Propunerea legislativă are ca scop „corectarea unei omisiuni majore din legislația actuală”, potrivit inițiatoarei, și anume lipsa decontării unor „analize esențiale pentru pacienții cu afecțiuni grave, cronice și invalidante, pentru care monitorizarea periodică a nivelului vitaminei D și al vitaminei B12 nu reprezintă un detaliu auxiliar, ci o condiție reală pentru funcționarea tratamentului, tolerarea terapiilor și prevenirea agravării evoluției bolii”.

„În cazul neoplaziilor în stadii avansate, al sclerozei multiple, lupusului eritematos sistemic, miasteniei gravis și al altor boli autoimune sau neurologice severe, deficitul de vitamina D sau B12 este frecvent și influențează direct răspunsul la tratament, imunitatea, forța musculară, capacitatea de funcționare, metabolismul și riscul de complicații. Ajustarea corectă a terapiei este imposibilă fără evaluări biologice regulate, iar medicul specialist are nevoie de aceste date pentru a adapta schema terapeutică, pentru a evita întreruperile de tratament și pentru a proteja pacientul de efecte adverse sau de evoluții imprevizibile”, se arată în expunerea de motive.

Necesare, dar greu de suportat de bolnavi din propriul buzunar

În prezent, costurile acestor investigații sunt achitate integral de pacienți, în contextul în care „o singură determinare de 25-OH Vitamina D ajunge, în practică, la aproximativ 150 de lei”, la care se adaugă costul analizei pentru Vitamina B12, al cărei preț este de 60-80 de lei.

„Pentru un pacient cu cancer, cu o boală autoimună severă sau cu o afecțiune neurologică invalidantă, care deja suportă cheltuieli consistente pentru drumuri la tratament, investigații suplimentare, medicamente adjuvante sau îngrijiri speciale, aceste sume devin greu de susținut în mod constant. Mulți pacienți ajung să amâne analizele sau să le facă mult mai rar decât ar fi necesar, nu pentru că nu ar avea nevoie de ele, ci pur și simplu pentru că bugetul familiei nu le permite, ceea ce afectează direct eficiența tratamentelor și crește riscul de degradare clinică”, potrivit expunerii de motive.

Dacă legea va fi adoptată, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar urma să modifice pachetul de servicii medicale de bază și contractul-cadru, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare, pentru a fi puse în aplicare noile prevederi.

„În România, mii de oameni trăiesc cu diagnostice extrem de dificile - cancer, scleroză multiplă, lupus, miastenia gravis, boli autoimune sau afecțiuni neurologice severe - și depind de o monitorizare continuă pentru ca tratamentul să își facă efectul.

Cu toate acestea, statul îi obligă astăzi să plătească din propriul buzunar analize esențiale, precum determinările nivelurilor de vitamina D și vitamina B12. Aceste investigații nu sunt un detaliu și nici o opțiune suplimentară, ele sunt instrumente medicale indispensabile, prin care medicul poate ajusta terapia, poate preveni agravări, poate verifica toleranța la tratament și poate anticipa riscurile”, spune deputata, pe o rețea socială.

„Inițiativa pe care am depus-o urmărește un singur lucru, să le oferim acestor oameni acces real, necondiționat și gratuit la analizele de care au nevoie pentru a rămâne în siguranță și pentru ca tratamentul lor să funcționeze. Este o măsură de normalitate, de responsabilitate și de respect față de pacienți, care nu ar trebui să fie puși să aleagă între sănătatea lor și resursele financiare ale familiei”, subliniază Raisa Enachi, deputat neafiliat.

În dezbatere, la Senat, se mai află și o inițiativă legislativă care are ca scop introducerea unui program național de dozare anuală gratuită a vitaminei D, care să fie accesibil tuturor asiguraților în sistemul public. Proiectul, depus de mai mulți parlamentari din Opoziție în luna octombrie a acestui an, a primit deja mai multe avize negative, atât de la Consiliul Economic și Social și de la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, cât și de la Consiliul Legislativ.