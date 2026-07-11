Always Forever – mai mult decât un festival, un mood. Skepta, Hurts și apusuri la Mogoșoaia

Într-o lume care se mișcă prea repede, noi alegem să încetinim. We rise, We fall, dar momentele reale rămân mereu.

Pregătește-te pentru un line-up care nu cere permisiune, ci doar prezență: Skepta, Hurts, Aj Tracey, JME, Brooke Combe, Jacotene, Kilafonic, Moonlight Breakfast. Vara se termină la palat!

O locație legendară: Palatul Mogoșoaia

Situat la doar câțiva kilometri de București, Complexul Brâncovenesc de la Mogoșoaia oferă un decor atemporal. Cu arhitectura sa unică, grădinile palatului vor deveni gazda Festivalului, oferind participanților nu doar un concert, ci o evadare într-un décor autentic.

Line-up: De la UK Grind la Indie-Pop

Scena Always Forever va vibra sub energia unor artiști care au definit topurile internaționale și locale:

SKEPTA: O figură emblematică a scenei grime britanice și câștigător al prestigiosului Mercury Prize. Lider al culturii street și fashion, Skepta aduce la Mogoșoaia show-ul său, care a dominat scenele celor mai mari festivaluri din lume. (Glastonbury, Coachella).

HURTS: Duo-ul synth-pop din Manchester revine pentru a ne purta prin universul lor melancolic și stilat. Cunoscuți pentru hit-uri precum „Wonderful Life” și „Stay”, Hurts sunt renumiți pentru prestațiile live impecabile și estetica lor vizuală de neegalat

AJ TRACEY: Unul dintre cei mai versatili artiști din Marea Britanie, AJ Tracey îmbină perfect grime, garage și drill. Cu multiple discuri de platină și hit-uri precum „Ladbroke Grove”, acesta garantează un show plin de energie.

JME: Cofondator al colectivului Boy Better Know și o legendă vie a genului grime, JME rămâne unul dintre cei mai autentici artiști independenți, cunoscut pentru versurile sale inteligente și prezența scenică magnetică.

KILLA FONIC: Rebelul muzicii românești, un artist care refuză etichetele, Killa Fonic aduce la Always Forever un mix eclectic de trap, rock și influențe alternative, fiind recunoscut pentru capacitatea sa de a se reinventa constant.

MOONLIGHT BREAKFAST: Cu un sound „retro-electro” inconfundabil, trupa românească stabilită în Viena a cucerit publicul european, fiind prezențe constante în playlist-urile de jazz, soul și electro din întreaga lume.

JACOTÉNE: Cea mai tânără revelație a soul-ului internațional, JACOTÉNE uimește prin profunzimea și textura unei voci care pare să vină dintr-o altă eră. Adesea comparată cu legendara Amy Winehouse pentru timbrul său vocal unic, plin de emoție și vibrație brută, artista australiană aduce la Always Forever acea sinceritate neo-soul care îți dă fiori. Este vocea care demonstrează că talentul pur nu are nevoie de artificii.

BROOKE COMBE:O forță a noului val britanic, Brooke Combe îmbină influențele indie cu o sensibilitate soul modernă. Cu o prezență scenică magnetică și versuri introspective, ea completează perfect experiența senzorială a festivalului, aducând o notă de prospețime și autenticitate raw care te cucerește instantaneu.

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Acces și Bilete

Biletele sunt disponibile acum pe platforma iabilet.ro prin link-ul oficial: tickets.alwaysforeverfestival.ro.

General Access Pass: 349 lei + taxe

349 lei + taxe VIP Pass: 749 lei + taxe (include facilități exclusive, zone de lounge dedicate și vedere privilegiată către scenă).

Despre Always Forever

Always Forever nu este doar un festival, ci o stare de spirit. Este despre conexiunea dintre muzică, artă și spațiul istoric, oferind o platformă unde comunitatea se poate exprima liber sub semnul calității și al inovației.

Bazar Production

Cu o activitate de peste 25 de ani în industria de entertainment, Bazar Production semnează organizarea a peste 1.000 de evenimente care au adunat, împreună, peste un milion de spectatori. Expertiza noastră acoperă proiecte de diverse scări, de la festivaluri de nișă până la mari producții pe stadioane.

Deținător al unor branduri iconice precum The Mission, Always Forever, Fall in Love și Miez. Portofoliul include nume globale precum Kings Of Leon, Placebo sau Jessie Ware.

Producător al unor evenimente record, precum Meciul de Retragere al Generației de Aur (50.000+ spectatori pe Arena Națională) și zone de Public Viewing pentru Euro 2024.

Corporate & Producție: Partener strategic pentru branduri de top (Coca-Cola, Heineken), oferind soluții integrate de logistică, ticketing și management de eveniment la standarde internaționale.