„Amazing Grace” – concert prezentat de Corul de Băieţi Radio

Veți asculta piese cunoscute din repertoriul internațional, ca Amazing Grace – piesa care dă și titlul evenimentului – Sometimes I Feel, You Raise Me up, A Little Jazz Mass, Nobody Knows, Oh, Happy Day sau Joyful, lucrare inspirată de Oda bucuriei semnată de Beethoven.

Concertul este dirijat de Liviu Ofițeru, care a realizat, de asemenea, și regia evenimentului, orchestrația și o parte dintre aranjamentele muzicale. Acompaniamentul la pian va fi asigurat de Magdalena Faur. Vor urca pe scenă ca invitați: Mediana Vlad, Alexandra Crișan, Filip Panait și DJ Vasile. Concertul se va derula cu participarea muzicienilor George Natsis – pian, Eugen Tegu – bas, Liviu Negru – chitară, Adrian Tetrade – baterie și Andreea Dobia – orgă/keybords și a solistelor Corului de Copii Radio: Ananda Vișan și Kirina Arnăutu. Coregrafia este semnată de Costin Țintă și în ipostaza de prezentator se va afla Irina Cristina Vasilescu.

În perioada următoare, pe 3 iunie 2025, Corul de Băieți Radio va susține un concert de muzică sacră la Biserica „Sacre Coeur”, fiind invitat în cadrul Festivalului Internațional de Orgă „Cantus Ecclesiae”, eveniment în care vor evolua alături de organistul Iulian Bereș.

Corul de Băieți Radio a fost fondat în primăvara anului 2022 de către Magdalena Faur, pianist acompaniator al Corului de Copii Radio. Ansamblul s-a născut așadar ca un program pilot, pornind de la un nucleu de copii cu o bogată experiență corală și cu o mare dragoste de muzică. În cei doi ani de activitate, corul a susținut peste 20 de concerte în biserici și în săli de spectacol din București. În prezent, ansamblul este format din 33 de băieți cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani, dintre care majoritatea au studiat un instrument muzical sau canto.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro - secțiunea Bilete.

