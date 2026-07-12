35 de ani ai Muzeului Național Cotroceni: patrimoniu, comunitate și continuitate

„Muzeul Național Cotroceni este un spațiu care evocă istoria și evoluția României moderne și contemporane și, în același timp, o instituție dedicată valorificării artelor decorative românești. De aceea, aniversarea celor 35 de ani este și un prilej de a vorbi despre continuitatea unui loc simbolic, aflat mereu în centrul vieții politice și al procesului de modernizare a României. Dincolo însă de această semnificație istorică, aniversarea este, înainte de toate, sărbătoarea comunității pe care o formează publicul nostru, echipa muzeului și toți cei care ne-au fost alături de-a lungul acestor ani. Lor le adresez astăzi întreaga mea recunoștință și le mulțumesc din inimă pentru că au făcut parte din povestea Muzeului Național Cotroceni”, a declarat directorul general al Muzeului Național Cotroceni, Liviu Jicman.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

În semn de apreciere față de public și colaboratori, programul aniversar a inclus un tur ghidat extraordinar, susținut de Cosmin Năsui, curatorul Salonului Artelor Decorative, unul dintre proiectele emblematice ale instituției, prezent anual în muzeu timp de 23 de ani.

Întâlnirea cu artele decorative a fost urmată de recitalul „Muzica unei nopți de vară”, care a reunit lieduri vieneze și arii din opere celebre în interpretarea sopranei Daria Bârzu și a pianistului Ioan-Dragoș Dimitriu.

În cadrul evenimentului au fost anunțați și câștigătorii celei de-a treia ediții a concursului de design de obiect „Cotroceni Creativ”, competiție care invită creatorii români să reinterpreteze simboluri și elemente decorative ale Palatului Cotroceni. Cele cinci premii, în valoare de 6.000 de lei fiecare, au fost acordate artiștilor Alexandra Csintalan, Alexandra Gheorghe, Andreea Lăzărescu, Ruxandra Ioana Pană și Daniel Tudor.

Manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de activitate au fost realizate cu sprijinul Administrației Prezidențiale. Muzeul Național Cotroceni adresează mulțumiri partenerilor AQUA Carpatica și Asociației SoNoRo pentru contribuția la organizarea acestei ediții aniversare și tuturor reprezentanților mass-media care, de-a lungul timpului, au adus publicul mai aproape de activitatea culturală.

Parteneri media: TVR, Radio România, Radio România Cultural, Radio România Actualități, Radio România București FM, Rador, Agerpres, HYP TV, Modernism, Cronica Română, curatorial.ro, Revista Culturală Leviathan, Radio Trinitas, Trinitas TV, Ordinea Zilei, PropagArta, București Business.