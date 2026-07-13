A murit Radu Băieșu. Muzeul Național al Literaturii Române anunță decesul regizorului și scriitorului

Prin activitatea desfășurată în teatru, televiziune, presă și editură, Radu Băieșu a lăsat în urmă o contribuție importantă la dezvoltarea culturii române contemporane. De-a lungul carierei a colaborat cu numeroase instituții și publicații, iar creațiile sale au fost apreciate atât de public, cât și de profesioniștii din domeniu.

O carieră construită între teatru, televiziune și literatură

Format ca regizor de teatru, Radu Băieșu și-a construit un parcurs profesional divers, reunind experiența scenică, activitatea editorială și proiectele de televiziune.

Acesta a semnat scenarii pentru seriale TV, inclusiv episoade ale primului sitcom românesc, numeroase emisiuni de divertisment și scheciuri, dar și un scenariu de film. În paralel, a scris piese de teatru și volume de specialitate, printre care și lucrarea „Bucătăria chineză pe înțelesul românului”, publicată la Editura Semne.

Activitatea sa nu s-a limitat însă la scenă și televiziune. A colaborat constant cu publicații literare, unde a publicat traduceri din autori anglo-saxoni și francezi, cronici de teatru și film, interviuri, articole și eseuri.

Contribuția la Muzeul Național al Literaturii Române

În cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, Radu Băieșu a ocupat mai întâi funcția de editor al Editurii Muzeul Literaturii Române, pentru ca ulterior să devină muzeograf.

În mesajul transmis după deces, instituția evocă personalitatea celui care a fost Radu Băieșu.

„Cu profundă tristețe, colectivul Muzeului Național al Literaturii Române anunță trecerea în neființă a colegului nostru, Radu Băieșu, muzeograf, regizor, scriitor și editor, un om de cultură care și-a dedicat viața teatrului, literaturii și promovării patrimoniului cultural românesc."

Reprezentanții muzeului amintesc că întreaga sa activitate profesională a reprezentat un exemplu de pasiune și perseverență în slujba culturii.

„Regizor de teatru prin formație, Radu Băieșu și-a construit de-a lungul timpului un parcurs profesional remarcabil, desfășurat la confluența dintre scenă, televiziune și literatură. A semnat scenarii pentru seriale de televiziune, episoade ale primului sitcom românesc, numeroase scheciuri și emisiuni de divertisment, un scenariu de film, piese de teatru, precum și volumul „Bucătăria chineză pe înțelesul românului”, apărut la Editura Semne."

Ultimele proiecte înainte de dispariție

Radu Băieșu a rămas activ până în ultimele luni ale vieții. În 2024 a regizat comedia „Refacerea vieții”, spectacol prezentat în cadrul Festivalului Umorului „Băieșu – Omul din Buzău”, eveniment care i-a pus în valoare contribuția artistică.

„Radu Băieșu a rămas mereu aproape de teatru, iar cel mai recent spectacol regizat de el, comedia „Refacerea vieții”, a fost prezentat în cadrul Festivalului Umorului „Băieșu – Omul din Buzău”, ediția 2024. La 27 martie 2025 a lansat la Muzeul Național al Literaturii Române ultimul său volum, „Inundația. Teatru”, Editura Tracus Arte."

Mesajul emoționant transmis de colegi

Colectivul Muzeului Național al Literaturii Române îl descrie pe Radu Băieșu drept un profesionist discret și generos, care a pus întotdeauna creația și cultura înaintea propriei persoane.

„Pentru noi, cei care am avut privilegiul de a-i fi colegi, Radu Băieșu va rămâne un profesionist discret, generos și dedicat, un om care a pus întotdeauna cultura și creația înaintea propriei persoane."

În încheierea mesajului, colegii și colaboratorii și-au exprimat regretul profund pentru dispariția sa.

„Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!"

Mesajul transmis de Oana Pellea

Actrița Oana Pellea a reacționat pe Facebook la anunțul morții lui Radu Băieșu.

„NUUUUUU! Nu pot sa cred.

Nu.

Radu…

Condoleanțe familiei.”

Actrița a revenit cu un al doilea mesaj despre prietenul ei drag.

„Radu. Unul dintre cei mai delicați oameni pe care i am întâlnit. Inteligent, cu un umor desăvârșit, cu vocația rară de PRIETEN!

Generos si bun.

Privea lumea cu capul ușor înclinat si cu sprâncenele ridicate…privind pieziș viata si oamenii.. ca și cum se mira de tot si toate…o sa mi fie ingrozitor de dor de tine, Radu.Drum bun, dragul meu…

Drum bun in LUMINĂ”.