Arhitectură, artă și patrimoniu în proiectul „72hours to Colony” susținut de ICR prin Programul Cantemir

Prima etapă a demersului a reunit o echipă interdisciplinară de arhitecți, artiști și cercetători care au explorat posibilitățile de reactivare culturală a unui spațiu abandonat prin instalații temporare și intervenții specifice sitului. Rezultatele vor fi prezentate în cadrul expozițiilor-eveniment organizate în luna august 2026: la Areal Böhler din Düsseldorf (Germania), în 15 august, și la The Clay Table din Haga (Țările de Jos), în 17 august.

Proiectul îi are în echipă pe Emil Ivănescu, Simina Filat, Olga Harea, Eugen Braguta, Diana Andronovici, Adrian Lungu, Mihail Deviza, Cristian Chira și Andrei Stănescu. Titlul „72hours to Colony” face trimitere la intervalul de timp standard european pentru intervenția rapidă în situații de dezastru. Această referință este reinterpretată ca un simbol al reactivării culturale a unui spațiu abandonat, construit inițial pentru a fi folosit doar în cazul unui conflict nuclear.

Intervenția artistică se desfășoară într-un fost buncăr, dezafectat din 1991, unde echipa a reactivat mai multe spații accesibile fără echipament speologic, aflate la adâncimi cuprinse între 5 și 10 metri sub nivelul solului. În lipsa infrastructurii și a alimentării cu energie electrică, artiștii și arhitecții au realizat la fața locului instalațiile Tendom Rooms și Sound Scape Object 1180, folosind exclusiv materiale transportate în sit. Cele două instalații propun o reinterpretare contemporană a unor încăperi tehnologice abandonate de peste trei decenii, transformând aceste spații într-un laborator experimental dedicat memoriei, arhitecturii și relației dintre patrimoniul industrial și arta contemporană.

Lucrările realizate în această etapă reprezintă o primă fază de cercetare artistică. Demersul urmărește pregătirea unor intervenții viitoare de mai mare amploare, care vor include structuri de punere în siguranță a spațiului și dezvoltarea unor instalații arhitecturale și artistice permanente, accesibile publicului.

„72hours to Colony” este realizat în parteneriat cu Facultatea de Urbanism și Arhitectură (FUA), Institutul Național al Patrimoniului (INP), SHARE Architects, Webspire, The Broich H. Group, Revista Arhitectura, Igloo și Zeppelin.

Proiectul este cofinanțat de Institutul Cultural Român prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional. Institutul Cultural Român nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele acestuia pot fi utilizate. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

În sesiunea 2026 a Programului CANTEMIR, Institutul Cultural Român finanțează 10 proiecte culturale, care poartă mesajul „Culture Matters” în 9 țări: Franța, Germania, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii, Regatul Țărilor de Jos, Republica Moldova, Suedia, Statele Unite ale Americii și Serbia. Bugetul total alocat de ICR pentru finanțarea celor 10 proiecte este de 1.000.000 de lei.