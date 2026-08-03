LinkedIn declară război conținutului AI de slabă calitate. Utilizatorii îl pot raporta

Măsura reflectă o tendință mai amplă în rândul platformelor online de a reduce conținutul generat de IA, pe măsură ce oamenii au devenit din ce în ce mai frustrați de postările neautentice, generate de inteligența artificială, care inundă internetul, scrie Tech Crunch.

Săptămâna trecută, de exemplu, platforma de newsletter-uri Substack a adăugat un instrument care ajută utilizatorii să identifice când conținutul pe care îl citesc pe site a fost scris de IA, printr-un parteneriat cu Pangram.

Într-o postare pe LinkedIn, directorul de produs al companiei, Hari Srinivasan, a recunoscut că rețeaua socială deținută de Microsoft se confruntă cu probleme similare. „Conținutul de proastă calitate generat de IA este o prioritate absolută pentru noi toți. Ne pasă cu adevărat de acest aspect. Oamenii vin pe LinkedIn pentru a intra în contact cu persoane reale și pentru a-și împărtăși perspectivele, ideile și expertiza autentice”, a afirmat el.

Directorul a explicat că noul buton „Pare a fi conținut generat de IA” este acum una dintre numeroasele măsuri pe care LinkedIn le utilizează pentru a reduce cantitatea de conținut de calitate scăzută, generat de IA, de pe platforma sa.

Compania investește, de asemenea, în sisteme de apărare împotriva automatizării, blocând în prezent „sute de mii” de încercări de comentarii automate zilnic și milioane de alte încercări de automatizare doar în ultimele două luni.

Srinivasan a spus că LinkedIn introduce, de asemenea, noi clasificatori pentru a identifica dacă o postare este conținut generat de IA de proastă calitate sau alt tip de conținut de calitate scăzută.

În plus, LinkedIn va începe să semnaleze în mod privat în panourile de control ale utilizatorilor atunci când aceștia consideră că conținutul lor pare neautentic din cauza utilizării intensive a IA.

De asemenea, compania renunță la propria funcție „îmbunătățește-ți postarea”, care folosea inteligența artificială pentru a-i ajuta pe utilizatori să scrie. Aceasta va fi înlocuită cu o funcție care corectează textul, în loc să-ți modifice stilul de scriere.

Alte îmbunătățiri includ extinderea accesului la instrumentele de verificare a profilurilor și a paginilor, precum și adăugarea unei opțiuni de blocare a comentariilor de pe paginile companiilor pe care nu mai dorești să le vezi, a spus Srinivasan.

(sursa: Mediafax)