Tragedie pe litoralul rusesc: o dronă a căzut pe o plajă aglomerată la Marea Neagră. Patru morți, printre care un copil

Bilanțul victimelor, revizuit de autorități

Conform relatării publicației Moscow Times, sediul regional de gestionare a situațiilor de urgență din Krasnodar a confirmat că printre răniți se numără și minori. Bilanțul inițial oferit de guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev, care vorbise despre trei morți și 13 răniți, a fost ulterior actualizat de autorități la patru decese și zece persoane rănite.

Autoritățile ruse au atribuit incidentul unei drone ucrainene, susținând că aceasta ar fi vizat „infrastructură civilă”, fără însă a oferi detalii suplimentare despre presupusa țintă reală a atacului. Până la momentul publicării acestui articol, partea ucraineană nu a emis niciun comentariu oficial cu privire la eveniment.

Ce arată imaginile de pe plajă

O înregistrare video care circulă online pare să surprindă drona apropiindu-se de plajă în timp ce se aud focuri de armă susținute. Aparatul își schimbă brusc direcția de zbor și cade în apropierea oamenilor aflați pe plajă, moment în care are loc explozia. Potrivit informațiilor disponibile, drona ar fi fost interceptată chiar de un grup mobil de foc al armatei ruse, poziționat pe plajă, potrivit Kyiv Post.

Martori care au postat relatări într-un grup local de pe rețeaua VKontakte susțin că apărarea antiaeriană rusă a intervenit asupra mai multor drone care survolau zona. Un utilizator a povestit că aparatul „s-a rotit deasupra localității Krinița și a survolat plaja de două ori” înainte de a se îndrepta spre Arhipo-Osipovka. Un alt martor a relatat că o a doua dronă ar fi fost doborâtă și ar fi căzut lângă centrul de agrement Rassvet, tot în urma unei intercepții. Mai mulți localnici au precizat că nu au auzit sirenele de raid aerian înainte de producerea incidentului.

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Ținta reală ar fi fost o instalație legată de industria rachetelor

Canalul de Telegram Supernova susține că ținta reală a atacului ar fi fost, de fapt, o facilitate privată de agrement asociată companiei ruse de apărare NPO Mashinostroyeniya, cu sediul în orașul Reutov, în apropiere de Moscova. Potrivit sursei citate, drona s-ar fi prăbușit la aproximativ 300 de metri de acest obiectiv, unde, conform acelorași informații, s-ar fi aflat cazați ingineri implicați în proiectarea de rachete.

NPO Mashinostroyeniya este unul dintre principalii producători ruși de sisteme de rachete de croazieră, precum și de tehnologie spațială și militară, fiind descrisă chiar de Kremlin drept un lider al industriei ruse de apărare. Compania figurează și în baza de date a sancțiunilor impuse de Ucraina, fiind menționată ca specializată în sisteme de luptă echipate cu rachete de croazieră.

Legătura cu misteriosul „Palat al lui Putin”

„Palatul lui Putin” este numele sub care este cunoscut complexul de tip italian al liderului de la Kremlin, situat pe litoralul Mării Negre, în apropiere de Gelendjik, în regiunea Krasnodar. Reședința a fost subiectul unei ample investigații realizate de regretatul lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, prin intermediul Fundației Anticorupție, care l-a acuzat pe Putin de construirea proprietății cu fonduri obținute ilegal.

Potrivit anchetei lui Navalnîi, costurile de construcție ar fi depășit 100 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 1,35 miliarde de dolari. Dezvăluirile, publicate la scurt timp după arestarea lui Navalnîi, au declanșat la acea vreme un val de proteste anticorupție în întreaga Rusie. Investigația descria un complex impresionant, dotat cu restaurant, heliport, patinoar subteran, biserică, amfiteatru, casă de oaspeți și un pod de 80 de metri lungime, alături de o piscină cu „disco acvatic”, spa-uri, saune și instalații extinse pentru producția de alimente.

Echipa lui Navalnîi a mai susținut că cele 7.000 de hectare din jurul proprietății s-ar afla sub controlul Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei. Instituția a confirmat, la rândul ei, existența unei zone de interdicție a zborurilor deasupra regiunii, motivând măsura prin necesitatea protejării litoralului Mării Negre împotriva activităților de informații străine. Autoritățile ruse au negat constant că proprietatea i-ar aparține lui Putin.

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Un lider tot mai preocupat de propria siguranță

Site-ul de investigații rus Proekt a relatat, în 2024, că palatul ar fi fost renovat pentru a reflecta o presupusă apropiere recentă a lui Putin de religie, dispărând elemente precum cazinoul sau sala de striptease și apărând, în schimb, o capelă dedicată icoanei Sfântului Vladimir, considerat sfântul patron al președintelui rus.

Surse citate în presă susțin că Vladimir Putin ar fi devenit tot mai precaut în ultimii ani în privința unor posibile atentate la viața sa, organizate de serviciile speciale ucrainene. În octombrie 2024, Proekt a publicat un material potrivit căruia liderul de la Kremlin și-ar fi demolat vila din Soci, de teamă că aceasta ar putea deveni vulnerabilă în fața atacurilor cu drone ucrainene. La această vilă, Putin ar fi găzduit în trecut oaspeți de marcă, printre care fostul președinte american George Bush și fostul premier britanic David Cameron.

Publicația independentă rusă Verstka a mai relatat că temerile lui Putin pentru propria siguranță s-ar fi intensificat încă din 2023, după ce drone au vizat cartierul select Rubliovka, aflat la vest de Moscova și cunoscut pentru vilele luxoase ale elitei politice și de afaceri ruse. În aceeași zonă se află și reședința suburbană Novo-Ogariovo, considerată neoficial reședința de facto a președintelui rus încă din al doilea mandat al său.

Tot în 2023, un fost ofițer de informații rus de rang înalt a declarat pentru centrul de investigații Dossier Center că Putin este „patologic de temător” pentru propria viață, adoptând măsuri precum construirea unor birouri identice în mai multe reședințe din Rusia, folosite pentru apariții televizate menite să îi ascundă localizarea reală.