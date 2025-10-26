Art Movements Foundation anunță câștigătorii Premiului pentru Desen Contemporan, ediția a III-a

Ediția din 2025 a reunit 489 de lucrări, dintre care au fost preselectate 100 și evaluate ulterior prin vot secret de un juriu independent profesionist: Marilena Preda Sânc, Cătălin Davidescu, Mălina Ionescu, Cătălin Burcea, Dan Vezentan, Andrei Tudoran și Hunor Debreceni, colecționar de artă contemporană partener al ediției, co-fondator al The Cosmic House Foundation, alături de curatoarea și co-inițiatoarea proiectului, Raluca Ilaria Demetrescu (ALERT Studio Artist-run Space, București).



Câștigătorii Premiului Art Movements Foundation pentru Desen Contemporan, 2025:

Premiul I în valoare de 10.000 lei se acordă artistului Dragoș Burlacu cu lucrarea „Under the Same Sky”, poliptic, cărbune și creion pe hârtie, 142 x 154 cm (2025)



„Imaginea problematizează raportul dintre sacru și profan, dintre marginalizare și normalitate. Titlul poate oferi o cheie de lectură: indiferent de statut social sau apartenență etnică, oamenii împărtășesc aceeași condiție existențială. În spiritul gândirii umaniste, maternitatea devine aici un limbaj universal, un liant între comunități și culturi. Astfel, lucrarea funcționează ca o meditație asupra toleranței și a forței creatoare a vieții,” precizează artistul cu privire la lucrarea distinsă cu Premiul I în cadrul acestei ediții.

Dragoș Burlacu (n. 1978, Bacău) este artist vizual, absolvent al secției de pictură și masterand al Universității Naționale de Arte din București (2008). Trăiește și lucrează în Bacău. În 2013, a fost nominalizat la Premiu Internațional Strabag Art Award. Din 2002 expune constant în țară și în străinătate, participând la evenimente precum Bienala de Artă de la Moscova, Bienala de Artă de la Liverpool, precum și la expoziții colective în Stuttgart, Padova, Paris, Londra, Bruxelles și Tel Aviv. A participat la rezidențe artistice, Tescani (România) și Destelheide (Belgia). Lucrările sale se regăsesc în colecții particulare din România, Franța, Germania, Italia și Rusia. A colaborat cu galerii precum Galeria Nasui și Point Contemporary (România), respectiv Perlini Arte (Italia), și a participat la târguri de artă printre care Art Verona (2011), Art Copenhagen (2013), Art Safari București (2015/2016) și Mobu (2025).

Premiul al II-lea în valoare de 7.000 lei este acordat artistei Ana-Maria Negrea cu lucrarea „O mie de umbre pe pielea ei”, cărbune pe hârtie, 120 x 120cm (2012).

Potrivit artistei, „lucrarea surprinde corpul femeii prins între lumină și întuneric, între propria-i interioritate și privirea societății. Gestul de a-și strânge brațele peste piept transmite o nevoie de protecție și de închidere, ca un scut împotriva judecăților și a normelor care îi refuză dreptul la confort în propriul trup. Umbrele care se prelungesc și devin aproape sufocante sugerează greutatea rolurilor impuse și a așteptărilor externe. Este imaginea unei femei care există simultan ca prezență vie și ca spectru al percepțiilor celor din jur, prinsă între dorința de a fi văzută autentic și constrângerea de a fi acceptată doar prin filtrele unei societăți rigide.

Ana-Maria Negrea (n. 1984, București) este artistă vizuală activă în domeniile desenului, picturii, fotografiei și ceramicii. Trăiește și lucrează în Horw, Elveția. A absolvit UNArte, secția Grafică și a obținut o diplomă de masterat în Teatru și Scenografie la Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Între 2012 și 2017 a lucrat ca scenograf, realizând decoruri și instalații video-foto pentru producții teatrale și proiecte artistice independente. Formarea sa multidisciplinară îi oferă libertatea de a explora atât expresia figurativă, cât și procesele experimentale din zona artelor aplicate. A expus în numeroase proiecte internaționale, printre care Bloom Room (instalație video, Hong Kong, 2016), Twelve (instalație video și pictură, Fischmann Praxis, 2018; Luzern, 2019), Emotionen in Bild und Text (Galerie Kriens, 2018) și Natura elvețiană (fotografie, Steinen, Cantonul Schwyz, 2024).

Premiul al III-lea în valoare de 4.000 lei revine artistului Mihai Ciplea cu lucrarea „Tracing Time (Study on ”Stalker” -Tarkovsky) - III”, creion grafic pe hârtie, 70 X 100 cm (2025).

„Tracing Time este o serie de lucrări inspirată din filosofia lui Tarkovski (care vedea cinematografia ca pe o modalitate de a sculpta timpul), în care am urmărit să explorez vizual diferite aspecte legate de experierea timpului. Procesul artistic a constat în proiectarea filmului ”Călăuza” pe suprafața unei hârtii, iar pe măsură ce imaginile se derulau, am trasat contururile umbrelor ”urmărind” mișcarea în timp real cu ajutorul creionului. Lucrarea invită privitorul să descopere, dincolo de suprafața vizibilă, toată dinamica ascunsă a imaginii originale. E o meditație asupra încercării de a surprinde trecerea timpul într-o formă subiectivă și statică, transformând o succesiune de momente efemere într-un singur cadru atemporal. Astfel, lucrarea devine o hartă a mișcării și o reflecție asupra modului în care timpul și imaginea se împletesc. Conceptul plastic și filozofic al lucrării rezidă în această încercare de a surprinde acel mister al timpului care ne scapă mereu și de a transforma desenul într-o formă de meditație asupra trecerii lui,” explică artistul.

Mihai Ciplea (n. 1984, Baia Mare) este artist vizual, profesor la Colegiul de Arte din Baia Mare și cadru didactic asociat al Facultății de Pictură din Baia Mare, orașul în care trăiește și lucrează. Este absolvent al Universității de Arte și Design (UAD) din Cluj- Napoca, secția Grafică, are o diplomă de masterat și este doctor in Arte Vizuale, titlu obținut la Universitatea de Vest din Timișoara. Este laureat al Marelui Premiu al Bienalei Internaționale de Pastel din Nowy Sacz (Polonia, 2013) și obține premiul pentru întreaga activitate de creație, acordat în cadrul Anualei Artelor 2013, organizată de Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor, Baia Mare, România. Practica sa artistică se concentrează asupra desenului ca formă de reflecție vizuală și explorare a percepției, printr-un proces de trasare, ștergere și redesenare care devine gest performativ și meditație asupra urmei și efemerului. A avut numeroase expoziții personale printre care: Ecce Homo (Galeria Jecza, Timișoara, 2011), Numinous (Atelier 030202, București, 2016), Palimpsest (Uj Kriterion Galeria, Miercurea Ciuc, 2017) și Obrazy / Artworks (Gothic House, Nowy Sacz, 2019). A participat la bienale și expoziții în Polonia și România, colaborând cu spații precum Galeria Jecza, Kunsthalle Bega și Colonia Pictorilor din Baia Mare.

Premiul Colecționarului în valoare de 3.000 lei este oferit de Hunor Debreceni artistului

Ioan de Moisa cu lucrarea „Untitled”, pastel pe placaj osb, 40 x 50 cm (2022).



„Desenul ilustrează un autoportret în curtea unei case bătrânești încapsulând emoția unei întâlniri cu trecutul rural. Astfel, în această lucrare se regăsește tema memoriei, a reciclării, a spațiului mental și a identității. Pastelul aplicat pe suprafața denivelată și imprecisă a placajului de OSB creează impresia unei fotografii vechi ieșite la suprafață din colțul unui sertar întunecat,” afirmă artistul distins cu Premiul Colecționarului.

Ioan de Moisa (n. 1989, Carei) trăiește și lucrează în Cluj-Napoca. A absolvit secția de pictură a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca (licență 2011, master 2013). Practica sa artistică explorează relația dintre om și natură, prin compoziții figurative și peisaje încărcate de sensuri simbolice. Formele geografice devin metafore ale interiorității umane, iar peisajul se transformă într-un spațiu al introspecției și al memoriei. În ultimii ani, artistul a călătorit și a locuit în Bali și în diverse regiuni ale Africii, experiențe care i-au îmbogățit universul vizual. Desenele sale în pastel și acuarelă, realizate ca jurnal de călătorie, coexistă cu picturile de mari dimensiuni din atelier, între acestea dezvoltându-se un dialog subtil de teme și tonalități. Expoziții personale recente includ Gathering at the Beginning of Life (Mind Set Art Center, Taipei, 2024), Petrichor (Cosmic House Gallery, Cluj-Napoca, 2023) și #2 (Unirea Open Studios, Cluj-Napoca, 2022). A participat la târguri internaționale precum Positions Art Fair (Berlin, 2025) și Art Taipei (2023–2025). Lucrările sale au fost prezentate în expoziții de grup la Meron Gallery, Rubik Art Space, Quadro Gallery și Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.

Premierea și vernisajul expoziției vor avea loc în 7 noiembrie 2025, de la ora 18:00, la Scemtovici & Benowitz Gallery, strada Jean Louis Calderon nr 34, București.

Premiul Art Movements Foundation a devenit o platformă de conectare între artiști, curatori, colecționari și public și a reconfirmat interesul crescut pentru desen, ca teritoriu de explorare vizuală și conceptuală fiind totodată o invitație de a privi desenul și arta ca spațiu al ideilor, nu doar ca decor al lumii.



Proiect cultural inițiat și finanțat de Art Movements Foundation

