Aditivi considerați „siguri” sunt asociați cu cancerul și diabetul de tip 2

Conservanții din alimente, sub semnul întrebării: studii franceze leagă aditivii de cancer și diabet de tip 2

Conservanții alimentari folosiți pe scară largă pentru prelungirea termenului de valabilitate ar putea crește riscul de cancer și diabet de tip 2, arată două studii ample realizate în Franța. Cercetarea, una dintre primele de acest tip la nivel mondial, ridică semne de întrebare asupra siguranței unor aditivi considerați până acum „siguri” pentru consum, potrivit CNN.

Studii fără precedent despre aditivi alimentari

Cercetările au fost realizate pe baza datelor colectate în cadrul NutriNet-Santé, un vast studiu francez lansat în 2009, care urmărește peste 170.000 de participanți. Datele privind alimentația și stilul de viață, raportate online, au fost corelate cu dosarele medicale din sistemul național de sănătate.

„Sunt primele studii din lume care analizează legătura dintre expunerea la anumiți conservanți și riscul de cancer și diabet de tip 2. De aceea, trebuie să fim prudenți. Rezultatele trebuie confirmate”, a declarat Mathilde Touvier, coordonatoarea studiului și cercetător la Institutul Național de Sănătate și Cercetare Medicală din Franța.

Cancerul și conservanții alimentari

Studiul privind cancerul, publicat în revista The BMJ, a analizat impactul a 58 de conservanți asupra a peste 105.000 de persoane fără cancer la începutul cercetării, monitorizate timp de până la 14 ani.

Dintre cei 17 conservanți consumați frecvent (de cel puțin 10% dintre participanți), șase au fost asociați cu un risc crescut de cancer, deși sunt clasificați ca GRAS („generally recognized as safe”) de către FDA.

Conservanții asociați cu risc crescut de cancer:

Nitritul de sodiu – utilizat în mezeluri: +32% risc de cancer de prostată

Nitratul de potasiu – +22% risc de cancer mamar și +13% risc total de cancer

Sorbații (în special sorbatul de potasiu) – +26% risc de cancer mamar

Metabisulfitul de potasiu – +20% risc de cancer mamar

Acetații – +25% risc de cancer mamar

Acidul acetic (componentul principal al oțetului) – +12% risc total de cancer

Organizația Mondială a Sănătății clasifică deja carnea procesată drept cancerigenă, în special în legătură cu cancerul colorectal.

Conservanți „naturali”, dar nu lipsiți de riscuri

Cercetătorii au analizat și antioxidanți precum vitamina C, vitamina E sau extractele vegetale. Deși aceste substanțe sunt benefice în forma lor naturală, folosirea lor ca aditivi izolați poate avea efecte diferite asupra sănătății.

„Atunci când o substanță este extrasă din matricea naturală a unui aliment, modul în care este metabolizată de microbiota intestinală se poate schimba”, a explicat Touvier.

Eritorbații, utilizați frecvent în produse procesate, au fost asociați cu:

+21% risc de cancer mamar

+12% risc total de cancer

Diabetul de tip 2 și aditivii alimentari

Al doilea studiu, publicat în Nature Communications, a urmărit aproape 109.000 de participanți fără diabet la începutul cercetării.

Rezultatele sunt alarmante:

- 12 din cei 17 conservanți analizați au fost asociați cu un risc cu aproape 50% mai mare de a dezvolta diabet de tip 2 la persoanele cu cel mai ridicat consum.

Conservanți legați atât de cancer, cât și de diabet:

Nitrit de sodiu

Sorbat de potasiu

Metabisulfit de potasiu

Acid acetic

Acetat de sodiu

Un alt conservant problematic este propionatul de calciu, utilizat pentru prevenirea mucegaiului.

De asemenea, mai mulți antioxidanți și aditivi, inclusiv vitamina E (alfa-tocoferol), vitamina C (ascorbat de sodiu), extractele de rozmarin, acidul citric și acidul fosforic, au fost asociați cu un risc crescut de diabet de tip 2.

Ce urmează?

Autorii subliniază că rezultatele trebuie confirmate prin alte studii, însă datele actuale susțin necesitatea reevaluării reglementărilor privind aditivii alimentari.